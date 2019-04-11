صور.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى السنوى لمرض التوحد بقناة السويس

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

نظم مركز رعاية القدرات الخاصة التابع لهيئة قناة السويس بالتعاون مع كلية التربية الخاصة بجامعة قناة السويس، اليوم الخميس، المؤتمر العلمي السنوي بعنوان" حقائق اضطراب طيف التوحد وتوحيد المفاهيم"، برئاسة الدكتور ممدوح ترك، وتحت إشراف المهندس هشام الخوالقة مدير إدارة الخدمات، تحت رعاية الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة.

حضر المؤتمر اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب، والدكتور محمد حسن غانم أستاذ علم النفس بجامعة حلوان، والدكتور محمد زغلول عبد الحليم عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة، وعدد من المتخصصين والمهتمين بذوي القدرات الخاصة، وأولياء الأمور وذويهم من القدرات الخاصة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار احتفال هيئة قناة السويس باليوم العالمي للتوحد ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مرض التوحد والتوعية بالطريقة المثلى للتعامل معه وجهود إدماج مرضى التوحد بالمجتمع.تضمن المؤتمر عدداً من الجلسات العلمية والمحاضرات التوعوية لنخبة من أساتذة جامعات مصر وهم الدكتور محمد حسن غانم أستاذ علم النفس بجامعة حلوان والأستاذ الدكتور محمد شوكت رئيس قسم التربية الخاصة بجامعة قناة السويس والأستاذة الدكتورة هالة رمضان أستاذ التربية الخاصة بجامعة قناة السويس.

من جانبه، تقدم اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية بالشكر إلى الفريق مُهاب مميش على رعايته الكريمة ودعمه المستمر لكافة الفعاليات والمبادرات المتعلقة بذوي القدرات الخاصة انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للهيئة والتي تتماشى مع الجهود الكبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية ذوي القدرات الخاصة بداية من إعلانه العام الماضي عاماً لذوي القدرات الخاصة، علاوة على جهود تمكين ذوي الإعاقة في المجتمع لاسيما زيادة نسبة تمثيلهم بمجلس النواب بتعديل إحدى مواد الدستورية وهو الأمر الذي يستوجب الإشادة والفخر.

في كلمته، نقل الدكتور ممدوح ترك رئيس الشئون الصحية رئيس مركز القدرات الخاصة تحيات الفريق مُهاب مميش للحضور، وأكد على أهمية المؤتمر في الاحتفاء بذوي القدرات الخاصة ونشر المفاهيم الصحيحة في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع، لافتاً إلى نجاح مركز ذوي القدرات الخاصة التابع للهيئة في تقديم نموذج متكامل لمراكز الرعاية الشاملة يجمع طب الأطفال والعلاج الطبيعي والأعصاب والسمعيات وتعديل السلوك والتربية الخاصة بما يمكنه من تقديم الخدمات العلاجية والتدريبية المتخصصة.