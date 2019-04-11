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صور.. التنمية المحلية تحتفل بتخريج 108 متدربين من مركز سقارة

الخميس، 11 أبريل 2019 03:37 م
صور.. التنمية المحلية تحتفل بتخريج 108 متدربين من مركز سقارة جانب من احتفال احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة
كتب على عبد الرحمن
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احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء 4 برامج تدريبية استفاد منها 108 متدربين في مجالات صقل مهارات العاملين بالمناطق الصناعية، وتنمية مهارات الفنيين بالإدارات الهندسية وتنمية مهارات سكرتيرى الوحدات القروية في مجال الشئون المالية  ودورة معايير الجودة الشاملة وكيفية تقديم الخدمات للعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه من المقرر أن ينفذ المركز 4 دورات تدريبية لـ 108 متدربين، اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم 18 إبريل الجارى، وذلك فى 4 برامج هى:"الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة المحلية للعاملين بالإدارة المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات الأمن وكيفية حماية الأبنية الحكومية والمرافق ومهارات العاملين بإدارات الموازنة وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية في مجال الشئون القانونية".

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن هذه الدورات تأتى في إطار الاهتمام بتنمية مهارات العاملين ودعم العاملين فى مجال المحليات وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لتولى مناصب قيادية فى المحافظات.

جانب من احتفال احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة (2)
 
جانب من احتفال احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة (3)
 
جانب من احتفال احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة (4)
 
جانب من احتفال احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة (5)
 
جانب من احتفال احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة (6)
 
جانب من احتفال احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة (7)
 

 

جانب من احتفال احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة (8)
 

 

جانب من احتفال احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة (9)
 

جانب من احتفال احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة (1)

 


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