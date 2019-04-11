صرف علاج فيرس C بالمجان لـ16 ألف مريض ضمن حملة 100 مليون صحة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من مسح 3 مليون و 447 ألف و 628 مواطن من خلال حملة الـ 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي و الكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك منذ إنطلاق الحملة في الأول من مارس الماضي و حتى مساء أمس و التي من المقرر أن تنتهي نهاية أبريل الجاري مؤكداً ان الحملة تستهدف إجراء المسح الطبي على 4 ملايين و 259 ألف و 931 مواطن من الجنسين بداية من سن 18 عاماً للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ( ضغط – سكر – سمنه ) وصرف العلاج بالمجان للمصابين.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية حملة الـ 100 صحة شهدت منذ إنطلاقها أول مارس الماضي إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح المختلفة الثابتة والمتحركة تخطى نسبة المستهدف اليومي بقرى ومراكز ومدن المحافظة مشيداً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة و التي تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء حرصاً منها على الإنتهاء من مسح كل المواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية النبيلة و التي تهدف إلى القضاء على فيروس سي و صرف العلاج للمصابين بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج فيروس سي لـ 16 ألف و 372 حالة و إجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) 42 الف و 482 حالة حتى الأن وتواصل المستشفيات ومراكز طب الأسرة و الوحدات الصحية إستقبال المواطنين لإجراء المسح الطبي عليهم من خلال 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة تصل للمواطنين في منازلهم و في أماكن عملهم وتنتشر في دورالعبادة و مراكز الشباب.