شاهد.. مراسم استقبال الرئيس السيسى بالعاصمة السنغالية داكار

كتب أحمد عبد الرحمن

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، العاصمة السنغالية داكار، المحطة الأخيرة فى جولته الخارجية ، التى بدأت الأحد الماضى .

وكان فى استقبال الرئيس السيسى، رئيس السنغال ماكى سال، وعدد من كبار رجال الدولة السنغاليين، وأعضاء السفارة المصرية فى داكار، وجرت مراسم الاستقبال الرسمى للرئيس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي، قد زار كوت ديفوار، المحطة الثالثة من جولته الخارجية، حيث بدأ الأحد الماضي جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من غينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال.

وتأتي جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا ، في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.