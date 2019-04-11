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شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

الخميس، 11 أبريل 2019 01:30 ص
شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية تميم بن حمد
كتب أيمن رمضان
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فضح تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، فشل تنظيم الحمدين فى استقطاب الرياضة الفرنسية عبر شرائه نادى "باريس سان جيرمان"، لكن هذا لم يمنعه أن يواصل استغلال أمواله الملوثة لشراء نفوذ دولى عبر بوابة الرياضة، حيث سعى الحمدين إلى اختراق الدورى الإيطالى من أجل تبييض سمعته الدولية، وشراء نفوذ دولى وهمى.

 

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "الصحفية الإيطالية لوسيانو مونديلينى كشفت عن مخططات الدوحة فى روما، قائلة إن النظام القطرى يستهدف اختراق الدورى الإيطالى بأمواله من خلال استخدام الخطوط الجوية القطرية لرعاية ناديى روما وميلان"، مشدداً على أن تنظيم الحمدين يسعى للسيطرة على نادى روما الذى يشجعه رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى عبر إغراء مسئولى النادى ببناء استاد جديد للنادى يكون تحت إمرة النادى.

 

وأكد التقرير، أن هذا العرض الخبيث يريد منه النظام القطرى السيطرة على الرياضة الأوروبية ليكون اسمه ظاهراً فى المحافل الرياضية العالمية ناهيك عن سياسة التجنيس التى ينتهجها الحمدين من أجل مكاسب وهمية عبر ضم اللاعبين البارزين إلى المنتخبات والأندية القطرية، وتابع: "نادى ميلان الإيطالى، وضعته عصابة الدوحة ضمن خطتها الخبيثة لاختراق الدورى الإيطالى، حيث يتمتع نادى العاصمة بقاعدة جماهيرية كبيرة داخل إيطاليا".


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