شاهد.. خطبة الجمعة بـ13 لغة عالمية وللصم والبكم والصوتية للدعاة المكفوفين

كتب - إسماعيل رفعت

بث وزارة الأوقاف المصرية، خطبة جمعة الغد حول "ضوابط الأسواق وآدابها"، بـ13 لغة عالمية تشمل اللغات الأفريقية والعربية والإنجليزية والفرنسية والروسية، واللغات الحية حول العالم، ولغة الإشارة للصم والبكم، والمكتوبة بالعربية إضافة اللغات الأخرى، والمترجمة بالفيديو إلى كافة اللغات، والخطبة الناطقة صوتيا بالعربية للدعاة المكفوفين.

قال وزارة الأوقاف، إن الخطبة المترجمة عالميا بكافة اللغات والوسائل تأتى فى إطار واجبنا التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

وفى ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.

مؤكدين أن موضوع خطبة الجمعة "ضوابط الأسواق وآدابها" يعالج قضية المعاملات – بيعا وشراء – التى تظهر صدق التدين من كذبه، والمخبر من المظهر؛ فيتجلى من خلالها التدين الشكلى أو التدين الفعلى ؛ فكم من متخفٍّ خلف صورة المتدين رياءً وسمعة، ووسيلة للتكسب، لترويج بضاعته، معتمدًا على حب الناس للدين، وثقتهم فى أهله.

ومن جانبها أكدت الأوقاف، أن الرقابة على الأسواق من الولايات العامة للدولة، وأنه يجب التعاون مع كل الأجهزة المعنية لمنع كل جرائم الغش والاحتكار واستغلال المستهلك؛ لأن القضاء على هذه الظواهر السلبية يسهم بقوة فى تحقيق الأمن النفسى للمجتمع، ويسهم كذلك فى دفع عجلة الاقتصاد الجاد وفِى التميز والإتقان محليا ودوليا، أما الغش فباب واسع مآله تدمير اقتصاديات الدول .

الخطبة بوسائل المساعدة

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط هنا

لسماع الخطبة اضغـــط هنا

وذلك باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، و13 لغة عالميا إضافة إلى الخطبة المسموعة .

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنالمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط . هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنالمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط هنا

وللإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغات الحية عالميا:

أولًا: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا

ثانيًا: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

ثالثًا: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا

رابعًا: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا

خامسًا: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا

سادسًا: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا

سابعًا: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا

ثامنًا: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا

تاسعا: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا

عاشرا: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا

الحادى عشر: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا

الثانى عشر: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا

الثالث عشر: للإطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا

الرابع عشر: للإطلاع على نص الخطبة باللغة الأم (العربية) يرجى الضغط هنا