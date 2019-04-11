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سنودن عن اعتقال مؤسس ويكيليكس: لحظة مظلمة لحرية الصحافة

الخميس، 11 أبريل 2019 02:06 م
سنودن عن اعتقال مؤسس ويكيليكس: لحظة مظلمة لحرية الصحافة اسانج
كتبت: إنجى مجدى
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وصف إدوارد سنودن، الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومى الأمريكى، مشهد اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بأنه "لحظة مظلمة لحرية الصحافة".
 
وغرد سنودن، الذى يتمتع باللجوء السياسى فى روسيا بعد تسريب وثائق سرية حول برامج المراقبة الأمريكية فى جميع أنحاء العالم عام 2013، على حسابه بموقع تويتر "إن صور سفير الإكوادور بينما يدعو الشرطة السرية فى المملكة المتحدة إلى داخل السفارة لجر ناشر، سواء أحبناه أو لا، حائز على جائزة صحفية، إلى خارج المبنى ستنتهى فى كتب التاريخ، قد يهلل منتقدو أسانج، لكن هذه لحظة مظلمة لحرية الصحافة."
 
 
وكان أسانج فاز بجائزة مارثة جيلهورن للصحافة لعام 2011، وهى الجائزة التي تمنح للصحفيين المنقبين عن خبايا الأحداث وكشف الحقائق التي تفضح الدعاية المزيفة، أو كما وصفته صاحبة الجائزة مارثا جيلهورن "يتحدي الهرائات الرسمية".
 
 
ولجأ أسانج لسفارة الإكوادور فى لندن عام 2012، هربا من المطاردات القانونية الأمريكية له ومحاولة السلطات البريطانية ترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بعد نشره آلاف المراسلات الدبلوماسية الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2010.
 
 
وقالت شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، إن هناك نقاشا على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن الآثار المترتبة على حرية الصحافة جراء ترحيل أسانج قسرا من سفارة الإكوادور.
 
 
 
 
 

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