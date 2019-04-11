سلطة الطيران: حظر الرحلات إلى السودان إلا بعد إجراءات تحليل المخاطر

كتبت رحاب نبيل

أخطرت سلطة الطيران المدنى المصرى، جميع شركات الطيران المصرية ، بحظر تشغيل الرحلات إلى المطارات السودانية ، إلا بعد عمل إجراءات تحليل المخاطر لضمان سلامة التشغيل وإرسالها إلى السلطة للحصول على الموافقة قبل التشغيل ، وذلك لضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية بسبب الظروف الحالية التى تشهدها دولة السودان.

من جانبها قامت شركة مصر للطيران بوقف رحلاتها المتجهة إلي الخرطوم بدءا من اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر ، وذلك إثر قيام السلطات السودانية بإغلاق المجال الجوي السوداني ظهر اليوم أمام حركة الملاحة الجوية .