سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز الاسماعيلية ، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين.

تلقى اللواء جمال غزالى ، نائب مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى ، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم هانى عبدالهادى ، رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "مصطفى.ال.م" 23 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش " وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 40 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول ، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.