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سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى الإسماعيلية

الخميس، 11 أبريل 2019 09:55 م
سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى الإسماعيلية هيروين - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية  بالاشتراك مع مباحث مركز الاسماعيلية ، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين.

تلقى  اللواء جمال غزالى ، نائب  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى ، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم هانى عبدالهادى ، رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ومعاونيه  بالقبض على المتهم "مصطفى.ال.م" 23 عاما  عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية  بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش " وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 40 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول ، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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