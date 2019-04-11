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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-4-2019 والعملة السعودية تواصل استقرارها

الخميس، 11 أبريل 2019 01:43 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-4-2019 والعملة السعودية تواصل استقرارها الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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سجل سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 11-4-2019، نهاية الأسبوع المصرفى، بالغا 4.60 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.60جنيه للشراء

4.63جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.60جنيه للشراء

4.62جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.59جنيه للشراء

4.62جنيه للبيع

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.53جنيه للشراء

4.67جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.57جنيه للشراء

4.63جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.58جنيه للشراء

4.62جنيه للبيع

 


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