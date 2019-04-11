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الخميس، 11 أبريل 2019 12:38 م
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سعر الذهب اليوم الخميس 11-4-2019 فى مصر

الخميس، 11 أبريل 2019 12:09 م
سعر الذهب اليوم الخميس 11-4-2019 فى مصر أسعار الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 11-4-2019، ليسجل عيار 21 مبلغ 628 جنيها للجرام فى تعاملات اليوم، بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية العالمية عند 1304 دولار.
 
 
وأصبحت أسعار الذهب في مصر كالتالى:
 
عيار 21 سجل 628 جنيها للجرام.
 
عيار 18 سجل 538 جنيها للجرام.
 
عيار 24 سجل 717 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب  سجل 5024جنيها.
 
أوقية الذهب: 1304 دولار
 
 
قال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك عوامل عدة تؤثر على سعر الذهب فى مصر أبرزها تغيرات أوقية الذهب عالميا سواء صعودا أو هبوطا.
 
 
وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن تغير سعر الدولار فى السوق المصرفى فى مصر ناحية الارتفاع أو الهبوط من شأنه التأثير بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس، مشيرا إلى أن عوامل العرض والطلب أيضا تؤثر على أسعار الذهب.
 
 
أسعار الذهب اليوم فى مصر خدمة يقدمها" اليوم السابع" وتشمل تحديث فورى لأسعار الذهب فى مصر والعالم، وأيه متغيرات يشهدها السوق فى سوق الذهب بمصر.
 
 

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