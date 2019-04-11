سعر الذهب اليوم الخميس 11-4-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 11-4-2019، ليسجل عيار 21 مبلغ 628 جنيها للجرام فى تعاملات اليوم، بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية العالمية عند 1304 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب في مصر كالتالى:

عيار 21 سجل 628 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 538 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 717 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب سجل 5024جنيها.

أوقية الذهب: 1304 دولار

قال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك عوامل عدة تؤثر على سعر الذهب فى مصر أبرزها تغيرات أوقية الذهب عالميا سواء صعودا أو هبوطا.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن تغير سعر الدولار فى السوق المصرفى فى مصر ناحية الارتفاع أو الهبوط من شأنه التأثير بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس، مشيرا إلى أن عوامل العرض والطلب أيضا تؤثر على أسعار الذهب.

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