سعر الدولار اليوم الخميس 11-4-2019 واستمرار ثبات العملة الأمريكية أمام الجنيه

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات، اليوم الخميس الموافق 11-4-2019، ختام الأسبوع المصرفى، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع فى تعاملات عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.26جنيه للشراء
17.39جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.26جنيه للشراء
17.36جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.26جنيه للشراء
17.36جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.26جنيه للشراء
17.36جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.28جنيه للشراء
17.38جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.28جنيه للشراء
17.38جنيه للبيع
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