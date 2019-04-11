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سعر الدولار اليوم الخميس 11-4-2019 واستمرار ثبات العملة الأمريكية أمام الجنيه

الخميس، 11 أبريل 2019 01:33 م
سعر الدولار اليوم الخميس 11-4-2019 واستمرار ثبات العملة الأمريكية أمام الجنيه دولار
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات، اليوم الخميس الموافق 11-4-2019، ختام الأسبوع المصرفى، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع فى تعاملات عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

 

وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.26جنيه للشراء

17.39جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.28جنيه للشراء

17.38جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.28جنيه للشراء

17.38جنيه للبيع

 


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