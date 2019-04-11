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الخميس، 11 أبريل 2019 02:36 م
خالد صلاح
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"زراعة المنوفية": مكافحة ظاهرة إنتشار الثعابين بمركز قويسنا وتوعية المواطنين

الخميس، 11 أبريل 2019 02:21 م
"زراعة المنوفية": مكافحة ظاهرة إنتشار الثعابين بمركز قويسنا وتوعية المواطنين ثعابين - ارشيفية
المنوفية _ فريق المحافظات
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أعلن حمدي جامع مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، بأنه تم تجهيز الطعوم السامة لمكافحة الأفاعي للحد من ظاهرة انتشار الأفاعي بمركز قويسنا، وذلك باستخدام بيض المائدة كطعم للثعابين، ونشر مصائد لجذب الأفاعي من أجوله مصنوعة من الخيش المبلل، ووضع الطعوم السامه تحتها.
 
كما صرح جامع، بأنه تم التوعية اللازمة لجميع المزارعين والمواطنين، عن طريق لقاءات موسعة بقويسنا، لتوخي الحيطة والحزر، وكذلك الطرق الوقائية من لدغ الثعابين، وكيفية التعامل معها.
 
ومن جانبه، وجه اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بضرورة التنسيق بين مديريات الزراعة والطب البيطري والصحة، للقضاء علي ظاهرة أنتشار الثعابين وتوفير كافة الأمصال المضادة للدغ الثعابين والعقارب، وتوعية المواطنين بكيفية الوقاية منها حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم. 
 
 

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