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رى الغربية: حملات مستمرة لتطهير الترع والمصارف استعدادا لموسم الأرز

الخميس، 11 أبريل 2019 04:00 ص
رى الغربية: حملات مستمرة لتطهير الترع والمصارف استعدادا لموسم الأرز المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الري بمحافظة الغربية
الغربية - محمد طارق
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صرح المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الرى بمحافظة الغربية، أنه تم عقد اجتماعات مع مديرى الإدارات بمراكز المحافظه للبدء فى تطهير وتنظيف الترع والأحواض والمصارف المستخدمه فى أعمال الرى، وذلك استعدادا لموسم زراعة الأرز.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريح خاص، أن الحملات مستمرة طوال العام، وأن السبب الرئيسى فى انتشار القمامة داخل الترع بصورة مستمرة، هو قيام الأهالى بإلقاء القمامة بداخلها.

وأشار أنه يوجد تنسيق مستمر بين مديريتى الزراعة والرى لتطهير الترع والمصارف والأحواض حفاظا على الرقعة الزراعية وتسليكها حفاظا على آلاف الأفدنة.

 


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