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رويترز: جنود داهموا مقر حركة "البشير" الإسلامية فى الخرطوم

الخميس، 11 أبريل 2019 10:11 ص
رويترز: جنود داهموا مقر حركة "البشير" الإسلامية فى الخرطوم الرئيس السودانى عمر البشير
رويترز
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قال شاهد من رويترز، إن جنودا داهموا مقر الحركة الإسلامية التى يتزعمها الرئيس السودانى البشير فى الخرطوم.

ولم يصدر بيان رسمى حتى الآن.

وقال التلفزيون السودانى الرسمى اليوم الخميس، إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل فيما بثت الإذاعة الحكومية أغانى وطنية.

وذكرت مصادر حكومية ووزير بولاية شمال دارفور اليوم الخميس، أن الرئيس السودانى عمر البشير تنحى وأن المشاورات جارية لتشكيل مجلس انتقالى لإدارة شؤون البلاد، حسبما نقلت رويترز.

ونسبت قناة الحدث إلى عادل محجوب حسين وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية فى ولاية شمال دارفور قوله إن المشاورات مستمرة لتشكيل مجلس عسكرى يتسلم السلطة بعد تنحى البشير.

وقال شاهد من رويترز إن عشرات الآلاف خرجوا فى مسيرات فى وسط العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الخميس.

وتدفق الآلاف فى وقت سابق من اليوم على موقع اعتصام خارج وزارة الدفاع بدأه محتجون مناهضون لحكم حسن البشير منذ يوم السبت.


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