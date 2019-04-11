رئيس جهاز دمياط الجديدة : لا توجد أى مشروعات إسكان اجتماعى بالمدينة

وأوضح رجب لـ"اليوم السابع"، أن الأمر يرجع لارتفاع تكلفة البناء فى مدينة دمياط الجديدة ،نظرا لارتفاع نسبة المياه الجوفية وهو ما يحتاج لأساسات خاصة لتتحمل المياه الجوفية وملوحة التربة مما يؤدى لارتفاع سعر تكلفة البناء، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح وحدات سكنية الخاصة بمشروع جنة.

جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت الإعلان عن طرح وحدات إسكان اجتماعى بمدينة دمياط الجديدة ، وهو ما نفاه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.