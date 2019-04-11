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رئيس جامعة بنها: سمعة الجامعة تبدأ من سمعة مستشفياتها وخطة شاملة للتطوير

الخميس، 11 أبريل 2019 11:14 م
رئيس جامعة بنها: سمعة الجامعة تبدأ من سمعة مستشفياتها وخطة شاملة للتطوير جامعة بنها - أرشيفية
القليوبية- إبراهيم سالم
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قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تعمل حاليا من خلال خطة شاملة للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة بمستشفياتها الجامعية، مشيرا إلى أن كم الضغط الكبير الذي تواجهه المستشفيات بسبب غلق بعض المستشفيات الحكومية للتطوير، مؤكدا  "أن وسمعة الجامعة تبدأ من سمعة مستشفياتها، وهذا ما نعمل خلاله في الفترة المقبلة".

وأكد رئيس جامعة بنها، أنه سيتم توقيع بروتوكول مع محافظة القليوبية ، للتعاون مع التأمين الصحي ببنها، من خلال إرسال فرق طبية من أطباء الجامعة لتسير العمل بمستشفى التأمين الصحي، وذلك في إطار تخفيف العبئ الكبير على المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة للمحافظ توضح آلية التعامل وذلك في إطار تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة.

وتابع "السعيد"، أن الجامعة تتواصل مع خرجيها في الخارج ممن حققوا مكانات متميزة للاستفادة من خبراتهم بالجامعة، ولتقديم خدمة متميزة للمواطنين وذلك تفعيلا للدور المجتمعي للجامعة.

 

 


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