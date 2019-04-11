رئيس الوزراء يوجه كلمة نيابة عن السيسي باحتفالية مئوية منظمة العمل الدولية

يوجه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، فى احتفالية منظمة العمل الدولية فى الذكرى المئوية لتأسيسها فى "1919- 2019" ومرور60 عاما على إنشاء مكتبها بالقاهرة.

وتقام الاحتفالية على مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه الاحتفالية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام فى 11 أبريل 1919 والتى قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذى أصبح جزءا من معاهدة فرساى التى وقعت فى 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

وسوف تذاع الاحتفالية عالميا، ويشهدها عددا من الوزراء والسفراء وممثلى المنظمات والهيئات الدولية بالقاهرة، ويتحدث فى الاحتفالية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

والجدير بالذكر، أن الاحتفالية تتضمن فعالياتها أوبريت "ايزيس تحكي عن العمل" ، وكورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، وأغنية مهداة من الفنانة بشرى لمنظمة العمل الدولية "كتاب ولعبة"، وعرض بالونات.

كما تتناول فيلما وثائقيا تحت عنوان "مصر تحتفل بمئوية منظمة العمل الدولية"، وجلسة نقاشية " 60 عاما منظمة العمل الدولية فى مصر"، وعرض ملخص تقرير المنظمة "مستقبل العمل"، وتتضمن كلمات ترحيبية من جيوفانا تشيليه، بالإنابة عن ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وإبراهيم عوض، مدير سابق مكتب المنظمة بالقاهرة، إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة الحالى بالقاهرة.

وجاء اختيار مصر من ضمن 187 دولة أعضاء فى المنظمة الدولية بتمثيلها الثلاثى "حكومات، وأصحاب أعمال وعمال" لإقامة الاحتفالية بها لم يأت من فراغ، بل اعتمد على معايير نجاح كثيرة، ومقومات اختيار أساسية تتمتع بها مصر، وعمل دؤوب وجهود مضنية من العمل بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة الماضية، فضلا عن اعتبارها من أولى الدول المنضمة لها.























