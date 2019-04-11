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رئيس الوزراء يصدر قرار بإخراج مسطحين بالبحيرة والغربية من عداد الأراضي الأثرية

الخميس، 11 أبريل 2019 08:43 م
رئيس الوزراء يصدر قرار بإخراج مسطحين بالبحيرة والغربية من عداد الأراضي الأثرية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية ، قرار للدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، بإخراج كلا من المسطح البالغ مساحته فدان و10 قراريطو17 سهما ضمن القطعة 18 بحوض التل نمرة 15 بناخية كفر المقدام مركز ميت غمر بالغربية والمسطح البالغ مساحته 5 أفدنه و23قيراط وأسهم بالقطعة 116 بحوض الرقية والبياض المعروفة بتل كوم البوص بمركز أبو حمص بالبحيرة من عداد الأراضي الأثرية

 

وكان رئيس الوزراء قد وافق مؤخر على تخصيص قطع أراضٍ، بكل من قرية بني غنى، مركز سمالوط، محافظة المنيا، وكذا قريةعمر مكرم، مركز بدر، محافظة البحيرة، لإقامة وحدتين صحيتين، وتم تخصيص قطعة أرض بنطاق حي السلام ثان، محافظةالقاهرة، لإقامة مستشفى عام، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى الترخيص وتُسحب الأرض،وأخرى بمركز الباجور، محافظة المنوفية، لإقامة نقطة إسعاف، وكذا قطعة أرض بمركز شبراخيت، محافظة البحيرة، لإقامة وحدةبيطرية.

 

 


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