رئيس اللجنة العليا لانتخابات الصيادلة : الانتخابات فى موعدها تحت اشراف قضائى

قال الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة، إن انتخابات النقابة ستجرى فى موعدها المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجارى، من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءاً تحت اشراف قضائى كامل بجميع المحافظات، مشيراً إلى ان الانتخابات ستجرى على مقعد النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة وجميع مقاعد النقابات الفرعية.

وأضاف سعدة، خلال اجتماع للجنة اليوم أن لجان الانتخابات الفرعية بالمحافظات تؤدى دورها على أكمل وجه واللجنة العامة تتابع ذلك، حيث تم اختيار مقار اجراء الانتخابات بكافة محافظات الجمهورية، وتم أيضاً مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية ، موضحا أنه سيتم إرسال أوراق الانتخابات لكافة النقابات الفرعية، مشيراً إلى ان اجتماع اليوم ناقش الإجراءات الضرورية لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح وخروج انتخابات النقابة بصورة مشرفة .

ودعا سعدة ، صيادلة مصر إلى النزول بكثافة للتصويت بالانتخابات واختيار من يرونه الأصلح لتمثيلهم وحل قضاياهم المهنية، مشيرًا إلى أنه تم تحديث تطبيق "انتخابات الصيادلة" بكامل بيانات مقرات اللجان، وآخر سنه دفع للصيدلى والقيمة المطلوبة لتجديد الاشتراك، إضافة الى الكشوف النهائيه للمرشحين على مقاعد النقابة العامة والفرعيات.