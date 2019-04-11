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رئيس البنك الدولى: ننسق مع الرئيس السيسى لدفع النمو فى أفريقيا

الخميس، 11 أبريل 2019 03:31 م
رئيس البنك الدولى: ننسق مع الرئيس السيسى لدفع النمو فى أفريقيا ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى
رسالة واشنطن عبد الحليم سالم
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قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى أول مؤتمر له فى واشنطن اليوم، إن هناك تنسيقا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف دفع النمو فى مصر، وأيضا فى البلدان الإفريقية التى تعانى من فقر ولا سيما أنه بحلول 2030 سيظل نحو 2.9٪ من سكان العالم يعانون من الفقر.

 

وأضاف "مالباس"، أن مصر لها دور رائد فى أفريقيا وأيضا نجحت فى خفض البطالة وفى الحد من التضخم ولا شك أنها تعمل على مواجهة التحديات المختلفة خاصة احتواء المرأة فى سوق العمل .

 

وتابع "مالباس": سنعمل مع القادة الأفارقة لتحقيق فاعلية برامج البنك الدولى، لافتا إلى معاناة 17 دولة إفريقية من خطر الدين الحرج وهو أمر مقلق.

 

وحول فنزويلا أوضح أن الوضع حرج مضيفا: نخشى ألا يستطيع المواطنون توفير الغذاء، ونحن فى البنك ندرس الوضع .


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