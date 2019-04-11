خبير يتوقع ارتداد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لاختبار مستوى 15320نقطة

كتب هانى الحوتى

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال، لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، ارتفع خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بنسبة 0.12% رابحاً عدد 17.99 نقطة ليغلق عند مستوى 15106نقطة، لتعاود البورصة الاستقرار نسبياً، بعد تراجع المؤشر خلال تداولات بداية الأسبوع ليصل إلى مستوى الدعم 15000نقطة بعد ضغوط بيعية على سهم أوراسكوم للاستثمارات القابضه، وهو ما أثر على نفسية المتعاملين كونه من الأسهم القيادية.

وتوقع جمال الدين، لـ"اليوم السابع"، أن يتمكن المؤشر من الحفاظ على مستوى الدعم 15000 نقطة، والارتداد لاختبار مستوى 15320 نقطة، والذى يعتبر من المستويات الهامة خاصة للمستثمرين متوسطى الأجل، حيث أن اختراقه لأعلى يعزز من التحرك للمستهدفات 15500 و 16000 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، انهت تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.275 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 15106 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2371 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 19040 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1706 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 474 نقطة.