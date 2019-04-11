حملة للكشف عن المخدرات بجامعة طنطا

الغربيه محمد طارق

بدأت اليوم فعاليات الكشف عن المخدرات للعاملين بالمستشفيات الجامعيه بالغربية، حيث أشرف على إجراء التحليل اليوم الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية، الدكتور محمود سليم مدير مستشفى الباطنة، والدكتور إيهاب شرقى مدير مركز الطب النفسي ،الدكتورة هبة مراد مديرة معمل الهدف الجامعي بالجامعة، لتعد بذلك جامعة طنطا أول جامعة تنفذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى علي مستوي الجمهورية التى تهدف الى تهدف الي خلق بيئة صحية والتوعية بمخاطر المخدرات والإدمان.

كما اختار الدكتور أحمد غنيم والدكتور محمود سليم عينة عشوائية من مديري العموم والموظفين العاملين بالمستشفيات و أعضاء النقابة، وأيضاً بعض أفراد الأمن لعمل تحليل مخدرات مفاجئ، وذلك للاطمئنان على الموظفين العاملين بالجامعة.