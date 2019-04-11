حملة لرفع الإشغالات على شريط السكة الحديد بمطروح وغلق 13 معبرًا عشوائيًا

مطروح – حسن مشالي

تمكنت حملة رفع الإشغالات على شريط السكة الحديد بمدينة الحمام، من إغلاق 13 معبر عشوائي في المنطقة الواقعة بين مدينة الحمام ومزلقان الرويسات بالكيلو 75، ومنع عبور السيارات حفاظا على أرواح المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، برفع كافة الإشغالات والمزلقانات العشوائية، على خط السكة الحديد وتحقيق الأمان على الطريق.

صرح بذلك المهندس مسعد عبد الهادي الشحات رئيس مدينة الحمام، وأضاف بأنه قاد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على خط السكة الحديد بالتعاون مع قسم شرطة الحمام والمباحث وشرطة النقل، وأسفرت الحملة عن غلق 13 معبر عشوائي غير شرعي، بوضع ساتر ترابي بالمعابر والتأكد من عدم إمكانية عبور سيارات أو أشخاص، خلال عمليه التنفيذ وذلك باستخدام المعدات الثقيلة الخاصة بمجلس المدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الحمام، انه يتم حصر الإشغالات والتعديات الموجودة علي حرم خط السكة الحديد، في نطاق مركز الحمام وسوف يتم الترتيب لإزالتها بالتنسيق في الموجه القادمة للإزالة.