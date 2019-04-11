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حتى 200 ألف جنيه.. "إيتيدا" تدعم الشركات الصغيرة فى الرحلات التجارية

الخميس، 11 أبريل 2019 04:00 ص
حتى 200 ألف جنيه.. "إيتيدا" تدعم الشركات الصغيرة فى الرحلات التجارية عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد
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تطمح أى شركة صغيرة ومتوسطة، إلى المشاركة برحلات تجارية خارجية لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، ولكنها تواجه مشكلة فى ارتفاع تكاليف المشاركة، فى حين أنها لا تعرف أنه يمكنها الحصول على دعم يصل حتى 200 ألف جنيه من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، من خلال برنامج دعم الرحلات التجارية للمشاركة فى فعاليات المؤتمرات والمعارض الدولية بشكل منفرد كعارضة أو زائرة أو كمتحدث.

ويهدف البرنامج إلى الترويج لصادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع رقعة أعمالها فى الأسواق الدولية، إتاحة فرص أعمال وأسواق جديدة للشركات المصرية بما يسهم فى زيادة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلى، تمكين الشركات المصرية من دخول الأسواق العالمية مما يؤدى إلى تطور المنتج المصرى، مساعدة الشركات على التوسع والبحث عن فرص عمل جديدة، زيادة فرص العمل داخل هذه الشركات كنتيجة طبيعية للزيادة فى المعاملات التجارية مع الشركات الأجنبية.

ويمكن للشركات التقدم للاستفادة من البرنامج من خلال التقدم للحصول على دعم برنامج الرحلات التجارية من هيئة ايتيدا، خلال 3 أسابيع قبل ميعاد الرحلة المطلوب حصول الدعم عليها.

وتستطيع الشركة الحصول على دعم البرنامج من خلال المشاركة فى 10 رحلات تجارية خلال فترة البرنامج التى تمتد لعامين ولا يزيد العدد السنوى للرحلات عن أكثر من 5 رحلات تجارية سنويا.

وحددت ايتيدا، الحد الأقصى للتمويل، يتم تمويل كل شركة بحد أقصى قدره 50 ألف جنيه لكل رحلة، فى حين أن 200 ألف جنيه هى الحد الأقصى لدعم جميع الرحلات التجارية (10 رحلات) خلال مدة العقد مع مراعاة الحد الأقصى وهو 100 ألف جنيه فى السنة.

وبالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تقوم إيتيدا بدعم 70٪ من التكلفة الإجمالية للرحلة تجارية.

أما معايير القبول وهى؛ الشركات المسجلة فى قاعدة بيانات ايتيدا، يجب أن يتوافق تخصص الشركة مع طبيعة الرحلة التجارية المقترحة، أن يتجاوز تاريخ تأسيس الشركة أكثر من عامين من تاريخ تقديم الطلب.

 


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