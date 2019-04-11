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حبس 5 متهمين بالتعدى على ضابط شرطة داخل حجز قسم دار السلام

الخميس، 11 أبريل 2019 12:08 م
حبس 5 متهمين بالتعدى على ضابط شرطة داخل حجز قسم دار السلام محكمة-أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حبس 5 أشخاص بالتعدى على ضباط قسم شرطة دار السلام أثناء احتجازهم، تمهيدا للإفراج عنهم عقب صدور حكم ببرائتهم بأحد القضايا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهمين خمسة أشخاص من عائلة واحدة وبينهم محامي، سبق اتهامهم بالتشاجر وحيازة أسلحة، وتم حبسهم على ذمة القضية وحدد لهم جلسة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، والتى قضت ببرائتهم من أول جلسة، وتم ترحيلهم، إلي حجز قسم شرطة دار السلام، تمهيدا للإفراج عنهم، وأثناء ذلك نشبت مشاجرة بين المتهمين الخمس وضباط الشرطة بالحجز، أسفرت عن إصابة محامى متهم، ونجل أحد المتهمين الآخرين، وإصابة رجال الشرطة، ووجهت لهم تهمة العادى علي السلطات. 
 
 
كما أمرت النيابة بعرض المتهمين على الطبيب الشرعي، لبيان ما لحق به من إصابات، والمتسبب فيها، وكيفية حدوثها، كما أمرت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة ، الموجودة بالحجز ومحيط الواقعه، واستدعاء عدد من المحتجزين، شهود الواقعه، لسؤالهم، واستدعاء قوة القسم الموجودة وقت وقوع الحادث، لسماع أقوالهم حول الحادث.

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