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حبس عاطلين سرقا سيارة تاكسى تحت تهديد السلاح فى المنوفية

الخميس، 11 أبريل 2019 10:31 ص
حبس عاطلين سرقا سيارة تاكسى تحت تهديد السلاح فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية - فريق المحافظات
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قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس عاطلين لسرقتهما سيارة تاكسي تحت تهديد قائدها بالسلاح، واحداث إصابة السائق 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 
وتلقى اللواء سمير ابو زامل مدير امن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقى بلاغ "محمد س" 19 عاما، سائق، ومقيم السادات بقيام شخصين بسرقة السيارة قيادته، بعد ان استدرجاه في احد المناطق، وقاموا بسرقته تحت تهديد السلاح الابيض، واحداث اصابته وسرقة الهاتف المحمول الخاص به .
 
وعلى الفور، قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد أحمد خلف رئس المباحث، و النقيب أنور بريقع معاون أول المباحث، وتوصلت التحريات أن مرتكبي الواقعه كلا من "الليثي .أ" عاطل، ومقيم السادات وسبق اتهامه في عديد من القضايا سلاح بدون ترخيص، مخدرات، قتل عمد وحريق، سرقه، "محمد ع" عاطل، ومقيم السادات، وسبق اتهامه في قضايا سلاح ، مخدرات ،سرقه.
 
وعقب تقنين الاجراءات، تمكنو من ضبط مرتكبي الواقعة والسيارة محل البلاغ، بعد ان قامو بتغير معالمها والسلاح المستخدم في الواقعة، والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 

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