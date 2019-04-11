جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 10 سنوات لسائق لاتجاره بالمواد المخدرة

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، بالسجن 10 سنوات للمتهم "أ . ع . م" سائق لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة. صدر القرار بعضوية المستشار محمد جمال شاور، والمستشار الدكتور محمود عبد الله نصر، والمستشار وائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح.

تعود القضية رقم 26446 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنهم من القبض على سائق بحوزته طربة حشيش لفافة من مخدر الهيروين بدائرة القسم .

كانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت لقيام المدعو "أ . ع . م" سائق بالاتجار فى المواد المخدرة بطريق الساحل فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وخلال متابعته تمكنت القوة الأمنية من ضبطه وخلال تفتيشة عثر معه داخل السيارة على مخدر الحشيش "طربه" وعدد 4 لفافة مسحوق مخدر الهيروين، تم القاء القبض علية وبحوزته هاتفين محمولين للاتصال بالعملاء ومبلغ مالى أربعة آلاف وتسعة مائة من حصيلة البيع فى المواد المخدرة، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.