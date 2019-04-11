جاهزية صوامع وهناجر كفر الشيخ لتوريد القمح ورفع مستوى الإنارة بالحامول

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت صوامع وهناجر وشون محافظ كفر الشيخ، استعدادات مكثفة لبدء توريد الأقماح من المزارعين لها، تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد لموسم توريد الأقماح المحلية، والمعوقات التي تواجه عملية التوريد، وجاهزية مواقع التخزين والاستلام بالمحافظة، واستعراض الضوابط الخاصة باستلام محصول القمح الواردة من وزارة التموين، والإجراءات التي تتخذ في حالة عدم وجود سيولة نقدية كافية بالبنك، لسداد قيمة الأقماح للموردين والمزارعين ، وموقف المساحات المنزرعة لمحصول القمح والمستهدف بالتنسيق مع مديرية الزراعة ، ووضع استراتيجية للوصول إلي أعلي نسبة توريد للوصول إلي المستهدف المطلوب.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال لجنة معاينة هنجر تخزين القمح بتل صيفر، للوقود على مدى درجة الاستعداد لموسم توريد الاقماح المحلية لعام 2019، والمعوقات التي تواجه عملية التوريد وجاهزية مواقع التخزين والاستلام.

قالت المهندسة عايدة، تم معاينة الطرق المؤدية للهنجر، وأن الطرق بحالة جيدة لمرور السيارات بالأوزان الثقيلة وبالاتساعات الطبيعية ، وتم تنظيم الهنجر بعد موسم العام الماضي وتبخيرة وأحكام إغلاقها لمدة ثلاث أيام وأصبحت على أتم استعداد لاستقبال الاقماح.

كما تابعت رئيس مركز ومدينة الحامول، رفع مستوى الانارة العامة بالقرى، وصيانة وتركيب كشافات الليد بطريق أبو سكين التفتيش، لتحسين مستوى الانارة العامة بالطرق الرئيسية بين القري.

وقالت ماضي، تم تركيب كشك جديد سعة 800 ك ف.ا بالمجاز الشرقى، بدلاً من كشك 500 ك.ف.ا، وتم تركيب كشك جديد سعة 500 ك ف.ا بالمجاز الغربى، وتم تكبير قدرة محول 9 الحفير إلى كشك 500 ك ف.ا، بدلاً من محول 300 ك.ف.ا،لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة والكهرباء بالقرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.