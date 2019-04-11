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تونس تجدد دعوتها إلى الحفاظ على المسار السياسى لحل الأزمة الليبية

الخميس، 11 أبريل 2019 01:23 ص
تونس تجدد دعوتها إلى الحفاظ على المسار السياسى لحل الأزمة الليبية الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى
وكالات
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دعا الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، الأربعاء، إلى الحفاظ على المسار السياسى لحلّ الأزمة فى ليبيا برعاية الأمم المتحدة بما يُعيد إلى هذا البلد الشقيق أمنه واستقراره

وشدد السبسي، فى اتصال هاتفى مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، على ضرورة الالتزام بالتهدئة وضبط النفس وتغليب الحوار لتجنيب الشعب الليبى الشقيق مزيدا من الخسائر والمعاناة.

وجدد الرئيس التونسى فى هذا الصدد دعم تونس للجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية شاملة فى ليبيا.

كما أجرى السبسى اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا فايز السراج، دعا فيه إلى ضرورة تجنّب التصعيد العسكرى فى ليبيا وإنهاء الاقتتال.

وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت تعزيز وجودها على الحدود التونسية الليبية وفى المعابر الحدودية فى معبر "رأس جدير" ومعبر "الذهيبة" تفاديا لأى منزلق قد تأخذه الأحداث فى ليبيا.


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