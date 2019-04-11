توسك: زعماء الاتحاد الأوروبى يوافقون على تأجيل "بريكست" (صور)

قال رئيس قمة الاتحاد الأوروبى فى تغريدة على موقع تويتر إن زعماء الدول الـ27 المتبقية فى الاتحاد وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا.
وأضاف رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك أنه سيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى للحصول على موافقتها. لكنه لم يذكر إلى متى سيمتد التأجيل غير أن رويترز أوردت فى وقت سابق أن الموعد المقرر هو حتى نهاية أكتوبر مع إجراء مراجعة فى يونيو.
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
بريكست التحدى الأكبر أمام ماى
توسك ويونكر
تيريزا ماى أثناء إلقاء كلمتها
تيريزا ماى
جان كلود يونكر
دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبى
رئيس وزراء لوكسمبورج ونظيره السويدى
ماكرون
ماى تلقى كلمة أمام زعماء الاتحاد الأوروبى
ماى فى موقف حرج بعد رفض اتفاقها مع أوروبا من قبل البرلمان البريطانى
ميركل
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