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توسك: زعماء الاتحاد الأوروبى يوافقون على تأجيل "بريكست" (صور)

الخميس، 11 أبريل 2019 02:36 ص
توسك: زعماء الاتحاد الأوروبى يوافقون على تأجيل "بريكست" (صور) توسك وماى
رويترز
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قال رئيس قمة الاتحاد الأوروبى فى تغريدة على موقع تويتر إن زعماء الدول الـ27 المتبقية فى الاتحاد وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك أنه سيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى للحصول على موافقتها. لكنه لم يذكر إلى متى سيمتد التأجيل غير أن رويترز أوردت فى وقت سابق أن الموعد المقرر هو حتى نهاية أكتوبر مع إجراء مراجعة فى يونيو.

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
بريكست التحدى الأكبر أمام ماى
بريكست التحدى الأكبر أمام ماى
توسك ويونكر
توسك ويونكر
تيريزا ماى أثناء إلقاء كلمتها
تيريزا ماى أثناء إلقاء كلمتها
تيريزا ماى
تيريزا ماى
جان كلود يونكر
جان كلود يونكر
دونالد توسك
دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبى
رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبى
رئيس وزراء لوكسمبورج ونظيره السويدى
رئيس وزراء لوكسمبورج ونظيره السويدى
ماكرون
ماكرون
ماى تلقى كلمة أمام زعماء الاتحاد الأوروبى
ماى تلقى كلمة أمام زعماء الاتحاد الأوروبى
ماى فى موقف حرج بعد رفض اتفاقها مع أوروبا من قبل البرلمان البريطانى
ماى فى موقف حرج بعد رفض اتفاقها مع أوروبا من قبل البرلمان البريطانى
ميركل
ميركل

 

 


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