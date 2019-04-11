توسك: زعماء الاتحاد الأوروبى يوافقون على تأجيل "بريكست" (صور)

رويترز

قال رئيس قمة الاتحاد الأوروبى فى تغريدة على موقع تويتر إن زعماء الدول الـ27 المتبقية فى الاتحاد وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك أنه سيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى للحصول على موافقتها. لكنه لم يذكر إلى متى سيمتد التأجيل غير أن رويترز أوردت فى وقت سابق أن الموعد المقرر هو حتى نهاية أكتوبر مع إجراء مراجعة فى يونيو.