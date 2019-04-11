توريد 14 ألف طن قمامة لمصانع تدوير المخلفات بالدقهلية الأسبوع الماضى

الدقهلية شريف الديب

نجحت الأجهزة التنفيذية، في مراكز ومدن واحياء محافظة الدقهلية، في رفع مستوي النظافة خلال الاسبوع الماضي، فقد قامت الاجهزة التنفيذية برفع 14الف و109 طنا من القمامة، في 21 مركزا ومدينة وحيا بالمحافظة.

صرح بذلك، الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وأضاف ان رفع مستوي النظافة في كافة قري ومدن ومراكز واحياء المحافظة، يمثل اولوية في خطط العمل، وان المتابعة تتم بشكل يومي للكميات التي يتم رفعها من الشوارع والتي يتم نقلها للمقالب الرسمية.

واشار محافظ الدقهلية، أن مدينة جمصة جاءت في مقدمة مراكز ومدن المحافظة، تليها محلة دمنة التي تشهد نشاطا ملحوظا في اعمال النظافة، وجاء حي شرق المنصورة في المركز الثالث، وميت سلسيل في المركز الرابع، وحي غرب المنصورة في المركز الخامس.

واكد المحافظ، علي تلقيه تقريرا اسبوعيا من المهندس توكل الشال مدير عام البيئة والنظافة بالمحافظة، يتضمن حصرا لأجمالي كميات القمامة التي تم تسليمها لمصانع تدوير القمامة السبعة بالمحافظة، ويؤكد التقرير علي التحسن الملحوظ في انشطة رفع القمامة في جميع المراكز والمدن، كما يؤكد التقرير علي نجاح منظومة القمامة في العديد من قري المحافظة.