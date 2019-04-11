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تفريغ 5000 طن حديد وتداول 33 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس، 11 أبريل 2019 10:35 ص
تفريغ 5000 طن حديد وتداول 33 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الخميس، 33 سفينة.
 
وشهد ميناء شرق بورسعيد، نشاطًا ملحوظًا فى حركة السفن، حيث استقبل 6 سفن حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.
 
 كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة PROGRESS التى ترفع علم هولندا، ويبلغ طولها 119 متر والغاطس 6 متر، وذلك لتفريغ 5000 طن حديد، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 

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