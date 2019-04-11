تعليم القليوبية: تشكيل لجان لفحص 2000 مدرسة للتأكد من سلامة مبانيها

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن لجان المتابعة بالمديرية ولجان الإدارات التعليمية بالمحافظة تكثف مرورها على المدارس لمتابعة تطبيق شروط الأمن والسلامة حفاظا على صحة الصحة وحمايتهم من المخاطر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 40 لجنة للمتابعة، بواقع 4 لجان بالمديرية، و3 لجان بكل إدارة تعليمية والتى يبلغ عددها 12 إدارة تعليمية، وذلك للمرور على 2000 مدرسة بالمحافظة بمختلف المراحل.

وقال "عجلان" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر الانتهاء من الجولات وبعدها يتم صياغة تقرير نهائى بما تم رصده خلال هذه الجولات، وسبل إزالة كافة المعوقات بالمدارس حفاظا على الطلاب لإرساله للوزارة وفقا للتعليمات مطلع الأسبوع المقبل، وذلك حتى لا تتكرر الكارثة التى حدثت من قبل بالغربية، والتى أودت بحياة الطفل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن اللجان تقوم بمتابعة أغطية البيارات والصرف الصحى بالمدارس، وكذلك متابعة عوازل الكهرباء، وأسوار المدارس، والفصول، ورصد كل ذلك فى تقرير مجمع، إلى جانب العمل على إزالة ما يوجهها فى حينه.