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تعليم الإسكندرية: استبعاد مدير مدرسة إسكان الناصرية ببرج العرب

الخميس، 11 أبريل 2019 01:58 م
تعليم الإسكندرية: استبعاد مدير مدرسة إسكان الناصرية ببرج العرب مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم
الاسكندرية جاكلين منير
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أصدر مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، قرارا بإلغاء تكليف مدير مدرسة إسكان الناصرية الإعدادية بإدارة برج العرب التعليمية، وذلك للقصور في أداء مهامه الوظيفية، وعدم انضباط العملية التعليمية وتغيبه هو وعدد كبير من المعلمين بالمدرسة، مما يعطل سير العملية التعليمية، وكذلك سوء مستوى النظافة بدورات المياة وفناء المدرسة. 
 
ومن جانبه، أشار محمد سليمان مدير عام الإدارة، إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من المتابعة ومرحلة التعليم الإعدادي والشئون القانونية لمتابعة الأمن والسلامة بالمدرسة، ورصدت اللجنة وجود أسلاك كهرباء عارية وعلب بواطات كهربية مكشوفة، مما يهدد أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.
 
وأشار، إلى أن التفتيش جاء بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم بمتابعة جميع المدارس، والاطمئنان لعدم وجود مخاطر على صحة التلاميذ من علب كهرباء مكشوفة أو بالوعات الصرف غير المغطاة، أو رواكد خشبية أو مراوح سقف وغير ذلك.
 
 

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