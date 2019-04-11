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تعرف على كيفية استخراج "شهادة التحركات" من مصلحة الجوازات

الخميس، 11 أبريل 2019 03:30 ص
تعرف على كيفية استخراج "شهادة التحركات" من مصلحة الجوازات مصلحة الجوازات والهجرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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يتسأل البعض أحياناً عن وسائل وطرق استخراج "شهادة التحركات" من مصلحة الجوازات قبل السفر، حيث يقدم "اليوم السابع" شرحاً للقراء عن كيفية استخراجها:

 

المستندات والأوراق المطلوبة:

طلب من صاحب الشأن مرفق به صورة طبق الأصل من جواز السفر أو يطاقة إثبات الشخصية.

 

الرسوم والمبالغ المطلوبة:

• 40 قـرشاً رسم طابـع شـرطة على طلب استخراج الشهادة بالنسبة للمصريين.

• 5 جنيهات رسم تنمية موارد إذا كان المطلوب عنه الشهادة أجنبياً.

• 190 قرشا إجمالى رسوم نسخ الشهادة بالإضافة إلى 50 قرشاً عن كل سنة يطلب عنها التحركات وكذا تحصيل 50 قرشاً أخرى رسم سنة زائدة.

 

إجراءات تأدية الخدمة:

• يتم إصدار شهادات التحركات إلى من يطلبها من يطلبها من صاحب الشأن بالبيانات المتاحة بمصادر بالإدارة العامة للجوازات المختلفة للمواطنين والأجانب لتقديمها للجهات الرسمية بعد التقدم بطلبات لإدارة المراقبة (اختصاص أصيل) أو أحد مكاتب الجوازات الأقليمية بجميع أنحاء الجمهورية بإستثناء المنطقة المركزية.

• أن يقدم الطلب من صاحب الشأن أو وكيله الرسمى أو الممثل القانونى موضحاً به كافة بيانات الشخص المطلوب عنه الشهادة كالاسم كاملاً والجنسية وتاريخ ومحل الميلاد.

• إذا كانت الشهادة ستقدم لإحدى المحاكم المختلفة بأنواعها فيتعين تقديم تصريح من تلك المحكمة بالفترة المطلوبة لإدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات لفحصه وإعداد الرد.

• إذا كانت الشهادة ستقدم للنيابة العامة فيتعين تقديم تصريح منها ثم تقدم الأوراق لفحصها بمعرفة إدارة المرا قبة وإعداد الرد.


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