تعرف على عدد اجتماعات اللجان النوعية للبرلمان خلال الربع الأول من دور الانعقاد

استعرض مجلس النواب فى تقريره لإنجازات البرلمان بالربع الأول من دور الانعقاد الرابع، خلال الفترة من تاريخ انطلاقه فى 2 أكتوبر 2018 - وحتى يناير 2019، عدد انعقاد لجانه النوعية خلال هذه المدة الزمنية وعدد ساعاتها.
ونرصد ما جاء فى التقرير البرلمانى بشأن هذا الجانب:
- عقدت لجان المجلس النوعية خلال الفترة 605 اجتماعات.
- استغرقت نحو 950 ساعة.
- ناقشت خلالها العديد من القضايا القومية والمحلية، وعددًا من مشروعات القوانين المهمة.
- وعلى رأسها مشروعات قوانين إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، وتنظيم المحال العامة، وتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية.
- كما قامت اللجان النوعية بالمجلس بعدد 6 زيارات ميدانية خلال هذه الفترة.
- وشملت زيارتين للجنة الشئون الأفريقية.. وزيارة ميدانية واحدة لكل من لجان: الشباب والرياضة، الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الدفاع والأمن القومى.
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