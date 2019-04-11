video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 01:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على عدد اجتماعات اللجان النوعية للبرلمان خلال الربع الأول من دور الانعقاد

الخميس، 11 أبريل 2019 12:26 ص
تعرف على عدد اجتماعات اللجان النوعية للبرلمان خلال الربع الأول من دور الانعقاد مجلس النواب
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

استعرض مجلس النواب فى تقريره لإنجازات البرلمان بالربع الأول من دور الانعقاد الرابع، خلال الفترة من تاريخ انطلاقه فى 2 أكتوبر 2018 - وحتى يناير 2019، عدد انعقاد لجانه النوعية خلال هذه المدة الزمنية وعدد ساعاتها.

 

ونرصد ما جاء فى التقرير البرلمانى بشأن هذا الجانب:

- عقدت لجان المجلس النوعية خلال الفترة 605 اجتماعات.

- استغرقت نحو 950 ساعة.

- ناقشت خلالها العديد من القضايا القومية والمحلية، وعددًا من مشروعات القوانين المهمة.

- وعلى رأسها مشروعات قوانين إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، وتنظيم المحال العامة، وتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية.

- كما قامت اللجان النوعية بالمجلس بعدد 6 زيارات ميدانية خلال هذه الفترة.

- وشملت زيارتين للجنة الشئون الأفريقية.. وزيارة ميدانية واحدة لكل من لجان: الشباب والرياضة، الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الدفاع والأمن القومى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. ما أهمية التعديل المقترح باستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية؟.. ضمان جديد للشعب المصرى لعدم تعطيل أمور إدارة البلاد.. الرئيس المؤقت لا يجوز له طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ

بهاء أبو شقة: مجلس النواب استمع لكافة الأراء حول التعديلات الدستورية

البرلمان

دور الانعقاد الرابع

على عبد العال

السيسى

جلسه عامه




لا تفوتك
البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 47.5 مليون مواطن حتى الآن

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 47.5 مليون مواطن حتى الآن

طفل مدرسة المرج بعد شفائه: الرئيس أعادنى للحياة وأتمنى مصافحته.. فيديو

طفل مدرسة المرج بعد شفائه: الرئيس أعادنى للحياة وأتمنى مصافحته.. فيديو

تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة