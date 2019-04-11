تعرف على المواعيد الجديدة للقطارات طوال شهر رمضان × 7 معلومات

انتهت هيئة السكة الحديد من استعداداتها لشهر رمضان الكريم، وعدلت مواعيد قطارات بعض الخطوط طوال رمضان، ويقدم "اليوم السابع" فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن جدول تشغيل رمضان وأرقام القطارات المعدلة والمواعيد الجديدة.

1ـ السكة الحديد عدلت مواعيد بعض القطارات لتناسب مواعيد الإفطار بالشهر الكريم.

2ـ التعديلات شملت مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحرى.

3ـ قطارات خطوط الصعيد لن تشهد أى تغييرات أو تعديلات فى مواعيدها طوال شهر رمضان.

4ـ العمل بمواعيد رمضان يبدأ 6 مايو المقبل.

5ـ التعديلات تشمل مواعيد 15 قطارا.

6ـ التعديلات تشمل خطوط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ المنصورة والقاهرة ـ الإسماعيلية وطنطا ـ المنصورة والعكس.

7ـ التعديلات تشمل:

تعديل موعد قطار سياحى رقم 1915 القاهرة ـ المنصورة ليقوم الساعة 15.10 بدلا من 17.00.

تعديل موعد قطار مكيف رقم 925 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم 17.00 بدلا من 17.10.

تعديل موعد قطار مكيف رقم 927 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم 20.00 بدلا من 19.00.

تعديل موعد قطار سياحى رقم 959 القاهرة ـ الإسماعيلية ليقوم 17.10 بدلا من 17.45.

تعديل موعد قطار مكيف رقم 926 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم 19.45 بدلا من 19.00.

تعديل موعد قطار مكيف رقم 928 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم 16.00 بدلا من 18.00.

تعديل موعد قطار مكيف رقم 915 القاهرة الإسكندرية ليقوم 15.20 بدلا 15.10.

تعديل موعد قطار اكسبريس رقم 21 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم 15.30 بدلا من 15.20.

تعديل موعد قطار اكسبريس رقم 31 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم من بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من 19.59 ليصل الإسكندرية 22.10 بدلا من 22.25.

تعديل موعد قطار اكسبريس رقم 32 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم من ايتاى البارود 19.55 بدلا من 20.10 ليصل القاهرة 22.05 بدلا 22.20.

تعديل موعد قيام قطار رقم 44 المنصورة ـ طنطا ليقوم 07.50 بدلا من 08.00.

تعديل موعد قطار اكسبريس رقم 297 طنطا ـ المنصورة ليقوم 08.10 بدلا من 07.45 .

تعديل موعد قيام قطار رقم 59 طنطا ـ المنصورة ليقوم 13.30 بدلا من 13.10.

تعديل موعد قطار رقم 268 المنصورة ـ طنطا ليقوم 13.25 بدلا من 13.00 .