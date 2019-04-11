تراجع بورصة دبى بختام التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسرا عدد 17.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2790.16 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 168.2 مليون سهم محققة ما قيمته 219.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2569 صفقة لـ36 سهما، وارتفع 11 سهماً، فيما انخفض 13 سهما، واستقرت 8 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.35%

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة جى اف اتش بنسبة 2.89%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.78%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 7.48%