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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع التأمين

الخميس، 11 أبريل 2019 02:36 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع التأمين بورصة البحرين - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسرا عدد 4.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1438.48 نقطة، بضغوط هبوط 3 قطاعات وهى التأمين، البنوك التجارية، الخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 590 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة 24.64% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 6.25%، وهبط قطاع البنوك التجارية بنسبة 17.80% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.20%، وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 7.30% بضغوط هبوط سهم بى.أم.أم.أى بنسبة 3.95%.
 
فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.86% مدفوعة بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.82%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.45%.

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