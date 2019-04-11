تراجع الدولار الكندى أمام الأمريكى بعد وصوله إلى أعلى مستوى له فى 3 أسابيع

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تراجع الدولار الكندى فى ختام تعاملات اليوم "الأربعاء" أمام نظيره الأمريكى بعد وصوله إلى أعلى مستوى وصل له خلال 3 أسابيع تقريبا أمس "الثلاثاء" حيث ارتفع الدولار على نطاق واسع قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأخير.

وانخفض الدولار الكندى بنسبة 0.1% ليسجل 1.3340 للدولار أو 74.96 سنتا أمريكيا وتداولت العملة التى لمست أقوى مستوى خلال اليوم منذ 21 مارس يوم الثلاثاء عند 1.3285 في نطاق من 1.3319 إلى 1.3360 دولار.

ويحرص بنك كندا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر المقبلة بعد أن ساهم انخفاض أسعار النفط في تباطؤ الاقتصاد المحلي.

كما يشعر البنك المركزي الكندي أيضا بالقلق من تأثير توترات التجارة العالمية على النشاط الاقتصادي وخاصة أن كندا تواجه صراعات تجارية خاصة بها بما في ذلك نزاع مع الولايات المتحدة حول التعريفات الجمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الكندي.