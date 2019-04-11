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تحقيقات مقتل طفلة كرداسة:"طالبان بالإعدادى اعتديا عليها جنسيًا"

الخميس، 11 أبريل 2019 03:37 م
تحقيقات مقتل طفلة كرداسة:"طالبان بالإعدادى اعتديا عليها جنسيًا" محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيق في واقعة مقتل طفلة على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية، بعدما اعتديا عليها جنسيا، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وكشفت التحقيقات الأولية، أن والد الطفلة "أيمن.ع"، يعمل سائق حرر بلاغ بتغيب نجلته"أميرة" 11 سنة، أثناء عودتها من درس حفظ القرآن الكريم في "كتاب" القرية، وبدأت أجهزة الأمن فى إجراء تحريات حول تغيب الطفلة، وأثناء ذلك تم العثور على جثة طفلة بالمنطقة الجبلية بكرداسة، وتبين بعد الفحص ومطابقة المواصفات انها لذات الفتاة المبلغ بتغيبها. 
 
 
وكشفت التحقيقات،  أنه تم مشاهدة الفتاة قبل اختفائها بصحبة طالبين بالصف الأول الإعدادي وهما "مروان" 13 عام طالب إعدادي، و"إسلام" 12 عاما، وبضبطهم اعترفا باستدراجهما الطفلة من أمام منزلها بمنطقة أبو رواش إلى أحدي المنازل المهجورة واعتديا عليها جنسيا، ومن ثم هشما رأسها "بزجاجة " خشية فضح أمرهما وألقيا جثتها بمنطقة نائية.
 
 
 

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