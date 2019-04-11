تحرير 76 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال، وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 76 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز ومنها ضبط طن مكرونة، طن أرز، 14 طن أعلاف، 125 كيلو لحوم مجهولة المصدر بمركز منوف والسادات بمحافظة المنوفية .