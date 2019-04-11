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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس

الخميس، 11 أبريل 2019 10:36 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس بورصه الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحا عدد 10.080 نقطة ليصل إلى مستوى 5740.48 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% خاسرا عدد 7.180 نقطة ليصل إلى مستوى 6109.63 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.91% رابحا عدد 45.3 نقطة ليصل إلى مستوى 5040.42 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 92.5 مليون سهم بقيمة 16.3 مليون دينار كويتى عبر 3588 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 4.34%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.57%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاعى الخدمات المالية والمواد الأساسية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.42%.

وجاء سهم "نابيسكو" على رأس القائمة الخضراء المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.35%، تليه تسهيلات بنسبة 8.79%، ثم العيد بنسبة 8.04%، فيما تصدر سهم "المنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.48% ثم أولى تكافل بنسبة 9.95%، ثم الهلال بنسبة 9.90%


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