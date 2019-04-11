video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 04:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تأكد من توفير الأجهزة الكهربائية للطاقة × 4 معلومات

الخميس، 11 أبريل 2019 04:30 ص
تأكد من توفير الأجهزة الكهربائية للطاقة × 4 معلومات عداد كهرباء - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق
يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته للتأكد من قدرة الأجهزة الكهربائية المنزلية من توفير الطاقة من خلال فهم الرموز الموجودة على بطاقة توفير الطاقة الموجودة على الأجهزة الكهربائية، ليختار الأنسب له والموفر فى الاستهلاك؛ وهى كما يلى:
 
 
1- رمز A ، يشير إلى أن هذا الجهاز من أفضل الأجهزة الموفرة فى استهلاك الكهرباء، فإذا كان الجهاز غسالة ملابس تستهلك 14  كيلو وات ساعة.
 
2- رمز B، يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز فى المرتبة الثانية كأقل استهلاك للكهرباء، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 68 كيلو وات ساعة.
 
3- رمز C ، يشير هذا الرمز إذا كان الجهاز غسالة تستهلك 18 كيلو وات ساعة.
 
4- رمز E ، ويشير إلى أن الجهاز يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء ، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 128 كيلو وات ساعة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكهرباء تحرم سكان حلوان و14 منطقة أخرى من المياه لمدة 12 ساعة ..قطع بأحد كابلات الكهرباء يتسبب فى انقطاع التيار عن محطة شمال حلوان.. وشركة مياه القاهرة تلجأ للاستعانة بمياه 3 محطات أخرى لتغذية المناطق المتأثرة

قطع الكهرباء عن مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية 4 ساعات.. السبت

الكهرباء تعد خطة الأسعار الجديدة ..الزيادة لن تتجاوز 10 قروش للكيلووات .. الانتهاء من إعداد التصور آخر أبريل وإرساله لمجلس الوزراء.. الإعلان عن أسعار 2019/2020 أول يونيو.. و35 مليار جنيه تكلفة إنشاء محطات جديدة

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد الاستهلاك

توفير الطاقه

بطاقة الطاقة




لا تفوتك
فيديو وصور.. الخطيب يقبل يده "وش وضهر" بعد هدف أزارو الثانى للأهلى فى شباك المقاصة.. طه إسماعيل: اللقطة هزنتى هزة كبيرة وتعبر عن الضغوطات.. وابنة رئيس القلعة الحمراء تكشف هزيمتها بسبب صورة والدها

فيديو وصور.. الخطيب يقبل يده "وش وضهر" بعد هدف أزارو الثانى للأهلى فى شباك المقاصة.. طه إسماعيل: اللقطة هزنتى هزة كبيرة وتعبر عن الضغوطات.. وابنة رئيس القلعة الحمراء تكشف هزيمتها بسبب صورة والدها

النظام القطرى يحارب شعبه.. تميم بن حمد يجعل مصلحة شعبه خارج حساباته ويفصل القطريين من المناصب القيادية.. سياسة تنظيم الحمدين الانتهازية أدخلت الدوحة متاهة ضخمة.. وإعلامى خليجى: قطر أثبتت أنها دولة كرتونية

النظام القطرى يحارب شعبه.. تميم بن حمد يجعل مصلحة شعبه خارج حساباته ويفصل القطريين من المناصب القيادية.. سياسة تنظيم الحمدين الانتهازية أدخلت الدوحة متاهة ضخمة.. وإعلامى خليجى: قطر أثبتت أنها دولة كرتونية

البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 47.5 مليون مواطن حتى الآن

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 47.5 مليون مواطن حتى الآن

طفل مدرسة المرج بعد شفائه: الرئيس أعادنى للحياة وأتمنى مصافحته.. فيديو

طفل مدرسة المرج بعد شفائه: الرئيس أعادنى للحياة وأتمنى مصافحته.. فيديو

تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة