تأكد من توفير الأجهزة الكهربائية للطاقة × 4 معلومات

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته للتأكد من قدرة الأجهزة الكهربائية المنزلية من توفير الطاقة من خلال فهم الرموز الموجودة على بطاقة توفير الطاقة الموجودة على الأجهزة الكهربائية، ليختار الأنسب له والموفر فى الاستهلاك؛ وهى كما يلى:

1- رمز A ، يشير إلى أن هذا الجهاز من أفضل الأجهزة الموفرة فى استهلاك الكهرباء، فإذا كان الجهاز غسالة ملابس تستهلك 14 كيلو وات ساعة.

2- رمز B، يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز فى المرتبة الثانية كأقل استهلاك للكهرباء، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 68 كيلو وات ساعة.

3- رمز C ، يشير هذا الرمز إذا كان الجهاز غسالة تستهلك 18 كيلو وات ساعة.

4- رمز E ، ويشير إلى أن الجهاز يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء ، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 128 كيلو وات ساعة.