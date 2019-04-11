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تأجيل إقلاع رحلة الخرطوم من مطار القاهرة بسبب الأحداث بالسودان

الخميس، 11 أبريل 2019 01:05 م
تأجيل إقلاع رحلة الخرطوم من مطار القاهرة بسبب الأحداث بالسودان مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
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تقرر تأجيل إقلاع الرحلة المتجهة إلى الخرطوم بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، وتم تسكين ركاب الرحلة البالغ عددهم 63 راكبا بأحد الفنادق القريبة من المطار، وذلك بسبب الأحداث التى تشهدها السودان حاليا، والأنباء التى ترددت عن إغلاق مطار الخرطوم .
 
كان من المقرر أن تقلع الطائرة الساعة السابعة صباحا وتقررتأجيلها إلى العاشرة والنصف، ثم تقرر تأجيلها إلى موعد آخر وانزال الركاب ونقلهم إلى أحد الفنادق المجاورة للمطار، خاصة بعد تردد أنباء عن إغلاق مطار الخرطوم أمام الحركة الجوية.
 
 
 
 
 

 


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