تأجيل إقلاع رحلة الخرطوم من مطار القاهرة بسبب الأحداث بالسودان

تقرر تأجيل إقلاع الرحلة المتجهة إلى الخرطوم بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، وتم تسكين ركاب الرحلة البالغ عددهم 63 راكبا بأحد الفنادق القريبة من المطار، وذلك بسبب الأحداث التى تشهدها السودان حاليا، والأنباء التى ترددت عن إغلاق مطار الخرطوم .

كان من المقرر أن تقلع الطائرة الساعة السابعة صباحا وتقررتأجيلها إلى العاشرة والنصف، ثم تقرر تأجيلها إلى موعد آخر وانزال الركاب ونقلهم إلى أحد الفنادق المجاورة للمطار، خاصة بعد تردد أنباء عن إغلاق مطار الخرطوم أمام الحركة الجوية.