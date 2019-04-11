بشائر الإصلاح الإقتصادي MG العالمية تخفض أسعارها بسبب إنخفاض الدولار

أطلقت شركة "MG " العالمية حملة تخفيضات على سيارتها في السوق المصرية بسبب إنخفاض الدولار أمام الجنيه كنتيجة لخطوات الإصلاح الإقتصادي.

وحرصا من الشركة على وضع عملائها في المقدمة فقد قررت تخفيض أسعار جميع موديلات العلامة البريطانية العريقة MG بما يتناسب مع إنخفاض الدولار، مما تعد خطوة جديدة للحصول على رضاء عملاء ومحبي MG في مصر

أسعار لا تقارن

وحصلت MG ZS و MG RX5 على تخفيضات كبيرة. و بهذا MG ZS تبدأ من 269,990 و MG RX5 تبدأ من 349,990

وبهذه الأسعار فإنMG أصبحت تتميز عن المنافسين ليس بالجودة والكماليات فقط ، ولكن تمت إضافة ميزة أخرى وهي السعر المنافس .

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحظى فيها عملاء MG بالتميز فقد حصل العملاء على ضمان ذهبي 150 ألف كم أو 6 سنوات أيهما أقرب ، ليس هذا فحسب بل يتمتع عملاء MG بصيانة مجانية 20 ألف كم أو عامان أيهما أقرب شاملة غيار الزيت وقطع الغيار والمصنعية ، وهو العرض الأقوى والذي يعكس التميز الذي يحظى به عملاء العلامة البريطانية العريقة MG