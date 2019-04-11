برعاية وزارات التضامن والتجارة والصناعة والبيئة.. انطلاق الملتقى الثامن للمسئولية المجتمعية في مصر يومى 21 و 22 ابريل الحالي

وزارة التضامن

ـ خبراء المسئولية المجتمعية والتنمية يناقشون أحدث الاستراتيجيات والتوجهات العالمية لتحقيق نمو مستدا

تنطلق الدورة الثامنة من الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة يوم 21 أبريل ولمدة يومين تحت رعاية كل من وزارة التضامن الاجتماعي و وزارة التجارة و الصناعة و وزارة البيئة، وبمشاركة أكثر من 250 شركة من القطاع الخاص و أكثر من 60 جمعية من المجتمع المدنى و بحضور أكثر من 3000 خبير و مهتم على مدار الدورات السابقة.

وتأتي الدورة الجالية إستكمالا لمسيرة الملتقى التى بدأت منذ خمس سنوات لعمل حالة من التكامل بين مجهودات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وخطط الدولة، بهدف إحداث أثر تنموى واضح يحسن حياة المواطن المصرى و ذلك برعاية حكومية مميزة.

يجتمع بالملتقى مجموعة من الخبراء المصريون والأجانب في حوار حول أحدث الاستراتيجيات و التوجهات العالمية التي يمكنها أن تغير الواقع المحلي و تساعد على ترك أثر تنموي واضح، وكيفية مساعدة نماذج الأعمال والمؤسسات إلي تحقيق نمو مستدام.

يناقش الملتقى عدد من الموضوعات الخاصة بالوصول الي التنمية المستدامة مثل آليات عقد شراكات فعالة بين منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المحلي مع منظمات المجتمع الدولي والعربي من أجل تحقيق تنمية مستدامة يشارك بها كافة الأطراف المعنية، المسئولية المجتمعية للمؤسسات المالية في مصر، وأهمية التكامل من أجل ترك أثر تنموي واضح ودور الأطراف المعنية في الوصول لخطط التنمية المستقبلية لتحقيق نمو اقتصادي ينعكس على الحياة الاجتماعية للمواطنين و كيفية ضمان إحداث اثر تنموي للكيانات الاقتصادية الكبرى عن طريق تبني تأسيس مؤسسات غير هادفة للربح دور الشباب و إعدادهم في تحقيق تنمية مستدامة.

كما يناقش ايضا أحدث الاستراتيجيات لتحقيق نمو مستدام مثل كيفية إعداد تقارير التنمية المستدامة وفقاً لمعايير GRI و أهمية تلك المعايير في استراتيجيات الأعمال و آليات التكامل و اهمية الربط بين تقارير الاتصالات التسويقية وتأثير المسئولية المجتمعية للشركات علي سمعتها و دور التسويق الرقمي في نجاح العمل التنموي.

وتشهد الدورة الحالية من الملتقى مشاركة متميزة من كل من الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، الدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزيرة البيئة للتنمية المستدامة، الأستاذ يوسف خلاوي الأمين العام للغرفة الاسلامية للتجارة و الصناعة و الزراعة، الاستاذ داميان ريجان مدير برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الاوسط، الدكتور ر. ل. بهاتيا، مؤسس World CSR Day and World Sustainability و الاستاذ سكوت كولمز، رئيس شركة Facilities Management Services و مؤسس شركة Canopy.

كما يضم الملتقى مجموعة من أهم الخبراء مثل الوزيرالمفوض ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، الأستاذة تانيا باسيفيكو، رئيس وحدة السياسات والحوكمة والاتصال بمنظمة الهجرة الدولية، الأستاذة شيرين سعد الله المستشارة الإقليمية لتعبئة الموارد والشراكة بالمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتور فضل الحق نائب ممثل اليونيسف و الاستاذ محمد الفولي، المدير التنفيذى لشبكة الأمم المتحدة للإتفاق العالمى (الشبكة المصرية).

ويستضيف ايضا الاستاذة نرمين شهاب رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري، الأستاذة سارة ابراهيم رئيس قطاع التسويق والاتصال ببنك التجاري وفا مصر، الأستاذة نيللي محمود مدير إدارة الإتصالات المؤسسية والعلاقات العامة بالبنك المصري الخليجي، والأستاذ حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية في مصر والدكتور إيهاب شلبي رئيس شركة دي كاربون، و الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع الاستدامة والتسويق والإعلام بالبنك العربي الإفريقي الدولي والأستاذ محمود الجنايني، مدير عام استدامة الشركات، مجموعة العربي.

كما يضم الملتقى أيضا الاستاذ محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، سيادة النائب الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب، المهندس شريف الجبلى رئيس جمعية شباب الأعمال، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات باعلام المصريين و الدكتور هشام عيسى الخبير في مجال البيئة و تغيير المناخ و الدكتور محمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير والاستاذ خالد البرماوي الكاتب الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي، والدكتور مراد منصور الاستاذ المساعد بقسم الإدارة والتسويق بجامعة الملك فهد للبترول، والأستاذة مهيرة حسن، أمين عام مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع، الدكتورة كورين شنودة سفيرة النوايا الحسنة و الرئيس التنفيذي لمؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، الدكتورة ناديا شعيب، مؤسسة و رئيس مجلس إدارة كلينجروب و رئيسة مؤسسة محمد شعيب الخيرية، و الدكتورة سحر البزار، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.

و نظراً لأهمية وجود تكامل بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق نمو مستدام، يستضيف الملتقى الدكتور رامي خضير المؤسس والعضو المنتدب لشركة AIM Consulting والأستاذة هالة عبد الودود، مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة أورنج مصر و الدكتورة نيبال دهبه، المدير العام في مصر والسودان وإريتريا، سانوفي باستير، والأستاذ وليد الوطني مدير الموارد البشرية بالتجاري وفا بنك – مصر والدكتور حامد شما أستاذ مساعد التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و الأستاذة رويدا بيبرس العضو المنتدب لشركة POD، الأستاذ محمد عبد القادر عمارة العضو المنتدب لشركة "انفلونس كوميونيكيشنز"، الأستاذة غادة شاكر كبير مستشاري العلاقات العامة بشركة تطوير مصر و الأستاذة دينا السويفي، المؤسس و العضو المنتدب لشركة ماونت للعلاقات العامة.

و ايماناً بأفكار الشباب المتطورة و طاقتهم المحفزة و الدافعة للأمام، ينضم ممثليهم للملتقى و منهم الأستاذ أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، الأستاذ مصطفي مجدي رئيس مجلس طلاب كلية الإداره والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و المخطط الاستراتيجي بالمجلس الوطني المصري للتنافسيه، الأستاذ سامح عماد، المنسق لفريق عمل الأمم المتحدة بالحركة الدولية للطلاب الكاثوليك، الأستاذ فتحي عماد رئيس مبادرة شباب مصر 2030 و ممثل الشباب بتحديث إستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، و الأستاذ نزار سامي مستشار المجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

جدير بالذكر ان شركة سى اس ار ايجبت هي شركة متخصصة لنشر الوعي بين الشركات ومؤسسات الدولة حول أهمية القيام بمسؤوليتهم تجاه المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة من خلال أعمالها، بالإضافة إلى دعم مفهوم مواطنة الشركات وخلق حالة من التكامل بين المعنيين بالعمل التنموي، عن طريق عقد المؤتمرات وورش العمل الخاصة بذلك فى مصر، أو في الدول العربية عن طريق الذراع الخاص بها شركة سى اس آر آرابيا التى نجحت فى نقل الملتقى هذا العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة أكثر من 300 خبير ومهتم و برعاية الغرفة الاسلامية للتجارة و الصناعة و الزراعة ومجلس سيدات أعمال الامارات بإتحاد الغرف الإماراتية والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الاعمال بالغرف التجارية المصرية و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابعة للامم المتحدة و المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار و مركز راشد لأصحاب الهمم.