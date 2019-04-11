بالأسماء..1000مسجد بالقاهرة و المحافظات تشهد 12 ألف ملتق دينى برمضان

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، الخريطة الدعوية لدروس المساجد الجماهيرية بـ27 محافظة، والتى تشمل ألف مسجد من المساجد الكبرى بواقع 3 لقاءات أسبوعية يحاضر في كل لقاء إمام من أئمة الأوقاف وواعظ من وعاظ الأزهر أو أستاذ من أساتذة الجامعة لإقامة 12 ألف ملتقى فكرى وثقافى وجماهيرى وشبابى.

قالت وزارة الأوقاف: إن ذلك يأتى في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ، ووزارة الأوقاف وقع فضيلة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، والدكتور محي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية برتوكول تعاون بين مجمع البحوث ووزارة الأوقاف لإقامة12 الف ملتقى فكري في شهر رمضان المبارك بهدف بيان يسر وسماحة الإسلام ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا.

من جانبه أعلن الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، خطة الوزارة الدعوية خلال شهر رمضان المقبل مؤكدا أن الوزارة ستنظم 12 ألف ملتقى خلال شهر رمضان في ختام مبادرة “مكارم الأخلاق” للأئمة، إضافة إلى دروس القيام في شهر رمضان المبارك.