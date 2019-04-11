بالأسماء..1000مسجد بالقاهرة و المحافظات تشهد 12 ألف ملتق دينى برمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، الخريطة الدعوية لدروس المساجد الجماهيرية بـ27 محافظة، والتى تشمل ألف مسجد من المساجد الكبرى بواقع 3 لقاءات أسبوعية يحاضر في كل لقاء إمام من أئمة الأوقاف وواعظ من وعاظ الأزهر أو أستاذ من أساتذة الجامعة لإقامة 12 ألف ملتقى فكرى وثقافى وجماهيرى وشبابى.
|م
|المسجد
|الإدارة
|المديرية
|السادة العلماء والأئمة والوعاظ
|1.
|سيدنا الحسين
|وسط
|
القاهرة
(49)
|د . عبد الله النجار
|د / عبد الفتاح العواري
|2.
|السيدة زينب
|السيدة زينب
|د محمد أبو زيد الأمير
|د / عبد الخالق صلاح
|3.
|السيدة نفيسة
|جنوب
|د. جمال فاروق
|د/ على الله الجمال
|4.
|عمرو بن العاص
|جنوب
|د . إبراهيم الهدهد
|د/ أحمد عوض
|5.
|الفتح – برمسيس
|غرب
|د. عبد المنعم فؤاد
|محمد الوجيه البحيري
|6.
|فاطمة النبوية
|وسط
|د. محمد سالم أبو عاصي
|عبد العظيم عبد المرضي
|7.
|الجلاء برمسيس
|غرب
|الشيخ / علي خليل
|د/ أحمد ربيع
|8.
|صلاح الدين
|جنوب
|د . محمود حسن
|حازم جلال محمود
|9.
|قاهر التتار
|النزهة
|د . هاني سيد تمام
|محمد علي أحمد
|10.
|النور – العباسية
|العباسية
|الشيخ / سعيد عامر
|د / عباس صالح
|11.
|الإيمان مكرم عبيد
|شرق م نصر
|د. عبد المنعم أبو شعيشع
|محمد السيد حافظ
|12.
|علي بن أبي طالب
|شرق م نصر
|د. أحمد حسن غنيم
|ضياء سيد نور الدين
|13.
|البخاري
|غرب م نصر
|د . محمد حسانين البطح
|محمد علي عبد العظيم
|14.
|الجامع الكبير بمدينتي
|القاهرة الجديدة
|د. العدلي سليمان
|فضل هاشم عبد العزيز
|15.
|الغوري
|وسط
|د. عادل عبد الفتاح
|طه رمزي أحمد
|16.
|السلطان الحنفي
|السيدة زينب
|د. الليثي حامد
|عبد الرحمن رضا علي
|17.
|الوحدة الإسلامية
|العباسية
|د. أحمد الشورى
|محمد صالح شديد
|18.
|يوسف الصحابي
|النزهة
|محمد حسن أحمد
|زكريا رمضان عرابي
|19.
|قيسون
|وسط
|فتحي السيد محمود
|السعيد أحمد محمد علي
|20.
|طرة الأسمنت الكبير
|المعادي
|عبد الجواد محمد عبد الجواد
|حسين عبد الكريم علي
|21.
|الأحمر
|غرب
|محمد مصطفى عبد المقصود
|السيد محمد السيد
|22.
|الإيمان- رمسيس
|غرب م نصر
|يوسف محمد عز الدين
|عاطف فرج زيدان
|23.
|الهدي المحمدي
|البساتين
|عثمان أحمد عبد الحميد
|علي عبد المنعم عيد
|24.
|التوحيد – صقر قريش
|البساتين
|حمد الله سعد محمد
|محمد الأمير جاد الكريم
|25.
|أبو بكر الصديق
|البساتين
|سيد توفيق عبد العظيم
|أحمد عبد الهادي زهير
|26.
|السلطان أبو العلا
|بولاق
|علي مصطفى علي
|السيد عبد العاطي قطيط
|27.
|الخضيري
|بولاق
|مؤمن علي إمام
|أحمد محمد عبده الشامي
|28.
|أحمد طلعت باشا
|بولاق
|محمد رجب عبد الحميد
|محمد أبو بكر جاد الرب
|29.
|الخازندارة
|الساحل
|شريف السعيد اسماعيل
|مصطفى أحمد علي
|30.
|الفتح – م المماليك
|الساحل
|طارق محمد متولي
|محمد نور الدين أحمد
|31.
|طارق بن زياد
|عين شمس
|أحمد محمد نجيب
|هواري محمد عبد المعز
|32.
|عيد معتق
|عين شمس
|محمد عبد المنعم عبد الفتاح
|عطية السيد عطية رزق
|33.
|مهمشة الشهير بالأبيض
|شمال
|حسام علي سيد
|محمد أحمد العمري
|34.
|صهيب الرومي
|شمال
|أحمد محمد داود
|عاطف أمين شحاته
|35.
|فاطمة الشربتلي
|القاهرة الجديدة
|علي عبد العظيم علي
|محمد عثمان خلف
|36.
|القدس – التجمع الخامس
|القاهرة الجديدة
|كارم محسن عبد الرحمن
|رمضان أحمد حسن
|37.
|عين الحياة – كشك
|شما شرق
|أحمد أسامه علي
|الحسن ياسر الحسن
|38.
|حسان بن ثابث
|شمال شرق
|أحمد عبد العظيم عبادي
|محمد حسن عبد العظيم
|39.
|ثلث المرحوم الكويتي
|المعادي
|عمر ربيع أحمد
|محمود عبد الكريم عتلم
|40.
|النور- ش خميس
|المعادي
|عبد الرحمن رضوان
|أحمد عادل خميس
|41.
|عمر بن الخطاب
|السلام
|طه عبد العظيم حسن
|منتصف محمود
|42.
|الرحمن علم القرآن
|السلام
|أحمد السيد أبو العزم
|حمدي أمين عبد الله
|43.
|مستورة – ش 9
|المقطم
|أحمد رمزي جبر
|حاتم عبد الله علي محمد
|44.
|الصفا – مساكن الكهرباء
|المقطم
|محمد شلبي الدسوقي
|مصطفى كامل علي
|45.
|خالد بن الوليد
|الشروق
|محمد أمير عبد المعز
|لملوم محمد لملوم
|46.
|الكوثر
|الشروق
|محمد أحمد فرحات
|جعفر صلاح عبد الله
|47.
|نصر الإسلام
|شرق
|عرفه رجب إبراهيم
|عبد الله عبد الحميد
|48.
|سمير وهبة
|شرق
|صابر عبدالرازق
|عبد الله عبد العزيز
|49.
|دار السلام الكبير
|دار السلام
|محمد نصر عبد المنصف
|إسلام حسن محمد
|50.
|الرحمن الرحيم
|الغردقة
|
البحر الأحمر
(20)
|أحمد عبد الحارث سلامة
|حسام الدين محمود
|51.
|القطري
|الغردقة
|فؤاد القطب حسين
|محمد عبادي الصادق
|52.
|السيدة عائشة
|الغردقة
|علي أحد محمود
|عبد الباسط عيسى محمد
|53.
|الصفوة
|الغردقة
|شعبان عمر عبد التواب
|عبد الباسط عثمان أحمد
|54.
|الشهيد حمزة
|الغردقة
|جما عبد العليم أحمد
|ضاحي عيد كامل
|55.
|الشبان المسلمين
|الغردقة
|طارق محمود مبارك
|الشعراوي عبد العال
|56.
|التقوى
|الغردقة
|محمد أحمد خليل
|جمعة محمد عبد المجيد
|57.
|الهداية
|الغردقة
|محمود أبو الحمد أحمد
|محمد سعيد أحمد
|58.
|عمر بن الخطاب
|رأس غارب
|مختار محمد عبد القوي
|علي عبد اللطيف حبيب
|59.
|حمزة بن عبد المطلب
|رأس غارب
|أحمد عبد الحميد الطاهر
|ناصر سالم سليم
|60.
|الكبير
|رأس غارب
|عبد الباسط فاروق محمد
|محمود حمزة
|61.
|المركز الإسلامي
|سفاجا
|أحمد مصطفي جاد
|محمد أبو القاسم
|62.
|الكبير
|سفاجا
|محمود أحمد حنفي
|حسين محمد عماره
|63.
|السلام
|سفاجا
|الحسن ابراهيم محمد
|سعيد عمر محمد
|64.
|التقوي
|القصير
|مدني عبد الدايم مدني
|إسماعيل أحمد علي
|65.
|أبو الحجاج
|القصير
|أحمد عبد العال عبد الكريم
|محمد أحمد الشاطر
|66.
|الصفوة
|القصير
|يوسف بدر رفاعي
|أحمد إمام أحمد
|67.
|التوبة
|القصير
|ياسر فاروق أحمد
|طارق أحمد محمود
|68.
|المركز الإسلامي القديم
|الشلاتين
|عصم عبد الغفار أمين
|محمود أحمد عبد الاه
|69.
|التوبة الجديد
|حلايب
|محمد عبد الجيد عثمان
|معتز عبد الفتاح
|70.
|السيد يوسف
|بندر الأقصر
|
الأقصر
(20)
|عبد المنعم عبد الله يسن
|بدوي محمد سيد
|71.
|صلاح الدين
|بندر الأقصر
|موسي فتحي محمد
|محمد عبد الرؤف محمد
|72.
|العتيق البياضية
|البياضية
|علاء محمد عربي
|محمد عبده أمين أحمد
|73.
|الحمزية
|البياضية
|مصطفي كامل عبد القادر
|عبد الرحيم محمد أحمد
|74.
|الادريسي
|الزينية
|مصطفي أبو الفضل محمود
|سعدي عبد الالهي أحمد
|75.
|الناصرية
|الزينية
|عبد الستار محمود حسين
|زكريا سهري عبد العزيز
|76.
|مقام الشيخ الطيب
|القرنة
|أحمد محمدج حسن عطيتو
|محمد حسان محمد أحمد
|77.
|العمري البحري
|القرنة
|محمد حسان محمد الدناوي
|بكير أبو الحجاج
|78.
|العتيق الوابورات
|أرمنت
|مدحت عبد الستار محمد
|بصري محمود جاد الرب
|79.
|الزلفي أرمنت الحيط
|أرمنت
|محمد عبد السلام لوط
|محمود خليل صادق
|80.
|العتيق بنجع العمدة
|الطود
|عبد الشاشفي علي أبو الوفا
|محمود عراقي
|81.
|الشباب الرضوان
|الطود
|محمود علي سيد
|حسن الطاهر مسلوب
|82.
|العتيق أصفون
|أصفون
|محمود عبد الوهاب الصادق
|أحمد محمد محمود سليم
|83.
|أبو دوح طفنيس
|أصفون
|عبد المحسن محمد أحمد
|زكريا بكري عبد الوهاب
|84.
|العتيق
|اسنا
|منتصر الشافعي الصغير
|محمود عبد الدايم علي
|85.
|الخن
|اسنا
|أحمد فناوي حسن
|أحمد عبد الحميد محمد
|86.
|النموذجي
|النمسا
|عبد الصمد عبد الشافي
|السيد أحمد خليل
|87.
|العتيق العضيمة
|النمسا
|طه محمود عبد الكريم
|محمود صالح محمد
|88.
|العتيق الدقيرة
|حاجر كومير
|ابراهيم عوض بسطاوي
|كمال عباس أحمد
|89.
|الكبير بترعة ناصر
|حاجر كومير
|أحمد عبد الوهاب عبد الفتاح
|صبري عبد الستار
|90.
|الحاج حسن
|أسوان أول
|
أســــوان
(20)
|أ.د أحمد خليل عبد العال
|محمد عوض عبد الحميد
|91.
|المطار
|أسوان أول
|أحمد جمال محمد صادق
|طاهر عوض عبد الحميد
|92.
|التوبة
|الكرور
|أحمد عبد العظيم محمد جامع
|أحمد محمود عبدالوهاب
|93.
|العمري
|حي شرق
|اسماعيل عبد الرازق محمد
|أحمد محمد أحمد مدني
|94.
|المسجد الجامع
|المركز
|عبد الله محمد أحمد
|حسين محمد مصطفى
|95.
|الشيخ علي
|المركز
|جمعة برس ضوي حربي
|محود إبراهيم علي
|96.
|نزلاوي
|دراو
|الحسيني محمد جاد
|بدري مرسي محمد نور
|97.
|القبلي الكبير
|كوم امبو
|أبو الحسن عبد السميع
|محمد أحمد محمد السيد
|98.
|محمد حابتر
|نصر التوبة
|صلاتو محموجد موسي
|يوسف عبد الهادي حسن
|99.
|العتيق
|أقليت
|سليمان محمد عبد الله
|ياسين محمد علي ياسين
|100.
|العتيق
|سلوا
|مصطفي عبد العزيز أحمد
|محمود محمد دين
|101.
|السيدة زينب
|حي شرق
|عبد الرحمن محمد أحمد
|أبو الحسن محمد ضوي
|102.
|الإمام الحسين
|حي شرق
|مصطفي علي مصطفي علي
|فهمي جابر فهمي
|103.
|العتيق
|الحجز بحري وقبلي
|جمال عبد الناصر عابدين
|عبد الناصر عبد الجليل
|104.
|عمر بن الخطاب
|ادفوا أول
|خالد بدري علي
|محمود عبد الرحيم محمود
|105.
|الشيخ أحمد رجب
|الكرنك
|رجب خضري طه
|حسيب عمران حسيب علي
|106.
|القرينات
|البصيلية قبلي
|محمد عبد الرازق محمد
|مغربي عبد الوهاب بدري
|107.
|العتيق
|البصيلية
|عبد الرحمن محمد ابراهيم
|محمد عبد الصالح محمد
|108.
|الكبير
|السباعية
|أحمد حزين محمود حماد
|أحمد بسطاوي أحمد
|109.
|بدر
|أبو سمبل
|وليد عبد الباقي أبو الفضل
|محمود عبد العال علي
|110.
|عمر بن العاص
|دمياط
|
دمياط
(20)
|محمد رضا جمل
|جمال عطية محمود
|111.
|الشهداء
|دمياط
|محمد أنور هيكل
|رضا سيف البسيوني
|112.
|الجديد
|دمياط
|محمد جمال زغلول
|هاني عنتر السباعي
|113.
|الكبير عزب النهضة
|دمياط
|محمد فوزي شوشة
|ياسين نبيل الأمير
|114.
|الكبير
|كفر البطيخ
|مصطفي صبري البحيري
|علي إسماعيل علي
|115.
|الكبير السنانية
|كفر البطيخ
|فايز عبد الرؤف الليثي
|أحمد نصر فتحي رضا
|116.
|الدعوة
|كفر البطيخ
|محمود يوسف البساطي
|محمد السيد شهاب
|117.
|الكبير الحوراني
|فارسكور
|محمد أشرف عبد اللطيف
|محمود حامد أبو النجا
|118.
|العبد
|فارسكور
|محمد حسن سعيد
|أحمد حامد أبو النجا
|119.
|الكبير شرباص
|فارسكور
|محمد ابراهيم الشرباصي
|محمد فهيم مازن
|120.
|الأربعين
|فارسكور
|أحمد عبد اللطيف
|محمود أحمد الأفندي
|121.
|الكبير الغوابين
|الروضة
|عبد الله فايز حبب
|أحمد شعبان المصري
|122.
|ناصر
|الروضة
|أحمد طه شرف
|محمد علي الكناني
|123.
|الكبير
|الروضة
|محمد محمد محمد محيضي
|هاني عبده عبد العزيز
|124.
|الجديد
|كفر سعد
|محمد ابراهيم عبد الفتاح
|إسماعيل إبراهيم سراج
|125.
|الكبير
|كفر سعد
|محمد عبد الفتاح محمد
|السيد محمد يوسف
|126.
|أبو العز
|كفر سعد
|محمد محمد طه أبو الوفا
|محمد أيوب أبو زيد
|127.
|الميناوي
|الزرقا
|محمد طلعت الحديدي
|أحمد محمد عبد الرحمن
|128.
|الكبير
|الزرقا
|عبد الرحمن أسعد سليمان
|أحمد محمد عبد النبي
|129.
|الكبير سيف الدين
|الزرقا
|سعد صلاح الدين الصباغ
|محمود نجاح إسماعيل
|130.
|الغريب
|السويس
|
السويس
(19)
|عبد الفتاح عبد الله حسين
|إبراهيم عبد الله راغب
|131.
|الأربعين
|الأربعين
|أ.د بركات أبو هوف
|صابر محمد عبد الباقي
|132.
|بدر بور توفيق
|السويس
|ابراهيم جمعة جمعة محمد
|محمد المتولي سعد
|133.
|أبو العزايم
|السويس
|عماد الدين علي السيد رزق
|طاهر رمضان عبد الرازق
|134.
|عمر بن الخطاب
|السويس
|فارس أحمد فارس رشاد
|محمود عطيت الله محمد
|135.
|جليدان
|الأربعين
|محمد فايق محمد سيد
|محمد عبد الرحمن سيد
|136.
|السيد البدوي
|الأربعين
|أحمد عبد النبي محمد
|محمد إبراهيم عبده
|137.
|خالد بن الوليد
|الأربعين
|إبراهيم أحمد محمد
|ناصر غريب محمد
|138.
|سيد الشهداء
|فيصل
|حسن عبد الرحمن حسانين
|إبراهيم الحسيني إبراهيم
|139.
|أنس بن مالك
|فيصل
|ياسر محمد عبد الله محمود
|أنس محمد الهادي
|140.
|منى
|فيصل
|فايز مصطفي جودة مصطفي
|ويده حمدان ويده
|141.
|أبو بكر الصديق
|فيصل
|عبد الله محمد أحمد حسن
|محمد محمود العدل
|142.
|علي بن أبي طالب
|فيصل
|عبد الدايم فتحي عبد الدايم
|أحمد إبراهيم علي حماد
|143.
|إبراهيم نافع
|عتاقة
|مصطفي علي علي الخولي
|عبد الحميد عيسى عبد الجواد
|144.
|عمر بن عبد العزيز
|العمدة
|عبد الله سليم محمد عطية
|أبو بكر محمد جاد الله
|145.
|المجاهدين
|المثلث
|أحمد الشافعي محمد
|أحمد عبد الله راغب
|146.
|نبي الله صالح
|التوفيقية
|محمد محمد السيد ابراهيم
|عبد الرحمن محمد الششتاوي
|147.
|نبي الله يوسف
|التوفيقية
|عبد الحليم عبد الله لبيب
|سمير أحمد السمان
|148.
|الإمامين
|الجناين
|عبد اللطيف عبد المنعم
|أسامة حسن محمود
|149.
|الفتح
|كفر الشيخ غرب
|
كفر الشيخ
(49)
|أحمد زيدان سيد حميد
|بسيوني إبراهيم خضر
|150.
|الخياط
|كفر الشيخ غرب
|د إسماعيل مخلوف
|إبراهيم مهدي متولي
|151.
|سيدي طلحه
|كفر الشيخ غرب
|أحمد رفعت أبو الفتوح
|طه أحمد حسن
|152.
|الكبير أريمون
|كفر الشيخ غرب
|طلعت زكريا محمد
|أحمد عبد المجيد محمد
|153.
|الكبير سيدي غازي
|كفر الشيخ شرق
|وليد عبد النبي القادوم
|رضا محمد العزب
|154.
|الكبير الطايفه
|كفر الشيخ شرق
|مصباج نوح الطباخ
|علي السعيد علي
|155.
|الخياط مسير
|كفر الشيخ شرق
|محمد ابراهيم مصطفي
|محمد صبحي عبد المجيد
|156.
|الكبير المرابعين
|كفر الشيخ شرق
|مصطفي حسن طه
|السيد علي السيد محمد
|157.
|البرهامي
|دسوق قبلي
|أحمد أحمد داوود
|بشير محمد عبد العزيز
|158.
|فيصل سنهور المدينة
|دسوق قبلي
|عوض السيد سلامة
|عادل عبد الباسط
|159.
|الملاحة شباس الشهداء
|دسوق قبلي
|رضا سعد أبو سعدة
|ياسر أحمد فودة
|160.
|الخطباء محلة أبو علي
|دسوق قبلي
|محمد عبد الوهاب صبح
|إبراهيم عبد المؤمن مجر
|161.
|عمر بن الخطاب
|دسوق بحري
|شريف سعد أبو سعدة
|يوسف علي داود
|162.
|الكبير لاصيفر البلد
|دسوق بحري
|أحمد عبد الرحمن النكلاوي
|سامي سيف عثمان
|163.
|أبو النصر أبو منضور
|دسوق بحري
|محمد إمام فودة
|شتا فتحي جويش
|164.
|الكبير الشباسية
|دسوق بحري
|سعد محمد السيد الحلبس
|أحمد طلال حافظ
|165.
|نايف عمار العبادية
|سيدي سالم شرق
|محمد محمد علي الغن
|إبراهيم كمال إبراهيم
|166.
|النور منشاءة عباس
|سيدي سالم شرق
|سامح علي عاشور
|كامل كمال عبد الواحد
|167.
|الكبير دمرو الحدادي
|سيدي سالم شرق
|أحمد كامل زكي
|محسن حمدي محمد
|168.
|الجديد الحدادي
|سيدي سالم شرق
|هشام محمود الصدفي
|ياسر محمد كمال
|169.
|الكبير
|سيدي سالم غرب
|حذيفة السيد السحيمي
|طاهر محمد أحمد
|170.
|الكبير الزحليق
|سيدي سالم غرب
|أحمد عبد الله جاويش
|محمد عبد الوكيل زويل
|171.
|الكبير سد خميس
|سيدي سالم غرب
|محمود سعد أبو خوات
|جمال يوسف النجار
|172.
|خليل غانم
|سيدي سالم غرب
|السعيد علي السحلي
|رضا يونس داود
|173.
|الجديد
|الرياض غرب
|عبد الله شعبان معداوي
|خالد بدير إبراهيم
|174.
|الشهيد رياض
|الرياض غرب
|محمد سعد مبروك
|أحمد رجب محمد
|175.
|أبو قايد الضبعة
|الرياض شرق
|السيد أحمد خليل
|ماهر أحمد زكي
|176.
|الكبير المثلث
|الرياض شرق
|حسن عاطف سعفان
|رضا عبد الستار الجمل
|177.
|عبد الرحمن البيلي
|بيلا
|سلامة محمد حسن
|مصطفى محمد مصطفى
|178.
|المرسي
|بيلا
|سعد محمد سعد
|محمد البيلي فرج فرج
|179.
|السلاهيب الكبير
|الحامول شرق
|مروان أحمد مروان
|السعيد السيد عبد الجواد
|180.
|حامول السعيد
|الحامول شرق
|محمد السيد توفيق
|أحمد محمد راشد
|181.
|الهجرة
|الحامول شرق
|ممدوح حموة حمدي
|وائل فتح الله راشد
|182.
|حامول العرب
|الحامول شرق
|السيد حسين عثمان
|محمد أنور عثمان أحمد
|183.
|تل منصور
|الحامول غرب
|عبد الله أحمد بصل
|السيد محمود سعد
|184.
|الخيرين
|الحامول غرب
|محمد عبد العزيز فتوح
|عبد الغني محمد أحمد
|185.
|حسن الرفاعي
|بلطيم
|عبد النبي فوزي جلوة
|ربيع عبد النبي محمد
|186.
|السادة الشهاوية
|مطوبس بحري
|محمد صبحي عبد المجيد
|محمد عبد المجيد
|187.
|الكبير الروس
|مطوبس بحري
|عبدج الهادي أحمد سلامة
|السيد مجدي حسن السيد
|188.
|سيدي عبد الوهاب
|مطوبس قبلي
|محمد الشحات جاويش
|حسن السيد محمد البنا
|189.
|المرشدي منية المرشد
|مطوبس قبلي
|محمد سعد نواية
|علي محمد برهامي
|190.
|سيدي باشا
|قلين
|محمد مصطفي عبادة
|وائل حامد فواز
|191.
|تفتيش الأوقاف
|قلين
|عبد الفتاح محمد العجان
|راضي الشحات أغا
|192.
|الفتح نشرت
|قلين
|محمد سيد أحمد الصباع
|أيمن فوزي حجاج
|193.
|البيومي قونة
|قلين
|أشرف محمد خضير
|عوض الله محمد
|194.
|سيدي معروف سانديس
|فوة
|ياسر محمجد العربي
|عصام عبد الفتاح
|195.
|أبو النجاة فوة
|فوة
|علاء ابراهيم بندق مرشدي
|محمد حسن محمد يونس
|196.
|الكبير قبريط
|فوة
|مصطفي محمد سعد
|محمود عبد الهادي
|197.
|الفضل الطلمية
|فوة
|الحسيني عبد الفتاح
|خليل يحي سيد أحمد
|198.
|الحلبي بإدفينا
|رشيد
|
البحيرة
(49)
|علي علي محمد الجميل
|سعيد محمد عيسي
|199.
|زغلول
|رشيد
|محمد علي عبد الرؤوف
|سامي عوض محمد
|200.
|قنديل
|رشيد
|سعد سعد عبد العزيز أبو
|حسام الدين شامخ
|201.
|الجندي
|رشيد
|حسن أحمد عبجد العزيز
|محمد سعد كشك
|202.
|الحويحي
|أبو المطامير ثالث
|ناصر عمر السيد درويش
|عبد القادر إبراهيم
|203.
|صقر
|أبو المطامير
|أحمد ماهر راتب
|عبد الرازق ناجي
|204.
|الشيخ خالد
|أبو المطامير أول
|عبد الرحمن محمد عطية
|أحمد البكري أحمد
|205.
|الشيخ عبد الحكم
|أبو المطامير أول
|أحمد عبد الشفيع ناصف
|مصطفى عوض
|206.
|السبكية
|حوش عيسى أول
|أحمد سعيد جابر حميدة
|عبد الربه محمد
|207.
|العاشر من رمضان
|حوش عيسى أول
|نصر الصابر محمد موسي
|عبد الفتاح عوض
|208.
|عثمان بن عفان
|حوش عيسى أول
|نادر مرضي عبد اللطيف
|عبد الصادق فايز علي
|209.
|الحي الثاني
|النوبارية
|أحمد محمد جفلان
|أحمد إسماعيل الكاشف
|210.
|عبد الرحمن بن عوف
|النوبارية
|يوسف محمد عوض
|إسماعيل إبراهيم عبد الجيد
|211.
|ناصر
|دمنهور غرب
|ابراهيم عطية ابراهيم
|سامي محمود بدر
|212.
|سالم الجيش
|دمنهور غرب
|جمال علي محمود الصعيدي
|مرضي عبد المقصود عبد الونيس
|213.
|محمد نوار
|دمنهور غرب
|هاني السيد عبد المقصود
|عبد الواحد محمد
|214.
|النور
|وادي النطرون
|عادل كامل علي شلبي
|أسامة عاطف عبد الحميد
|215.
|الشهداء بالرست
|وادي النطرون
|محمد رمضان موسي
|إسلام وجيه محمد الشيخ
|216.
|التحرير
|أبو حمص
|سعيد أحمد محمد قطب
|جاب الله عوض جاب الله
|217.
|القديم
|أبو حمص
|فايز عبد اسلام عمر جمعة
|محمود توفيق محمود
|218.
|التائبين
|أبو حمص أول
|عبد اللطيف صالح
|محمد عطا يوسف علام
|219.
|محمد خليفة
|الرحمانية
|عبد الفتاح محمود خلاف
|رضا محمد أبو علي
|220.
|أبو المجد
|الرحمانية
|محمد أحمد حسن خفاجة
|عبد الكريم محمد
|221.
|ابن النفيس
|الرحمانية
|عبده سليمان عبد الونيس
|طاهر نعيم سليمان
|222.
|المحطة
|إيتاي أول
|اسلام محمد سليمان نصير
|مصطفى فتحي النحراوي
|223.
|القديم
|إيتاي أول
|أحمد محمدج عبد العزيز
|محمد عبد العزيز الطبيب
|224.
|أيوب الأنصاري
|إيتاي أول
|محمد سليمان بسيوني
|سامي خميس خضر
|225.
|الرحمة بشنديد
|إيتاي أول
|أحمد توفيق النقراشي
|علاء عبد العزيز عبد الرؤف
|226.
|الجمعية الأول
|كفر الدوار أول
|رمضان سعد محمجد
|محمود مصطفى سيد
|227.
|الجمعية الثاني
|كفر الدوار أول
|نصر فرج ابراهيم عبد العال
|محمود علي إسماعيل
|228.
|الميري
|المحمودية
|محمد حمدي هنا
|أحمد عباس محيسن
|229.
|الجوهري
|المحمودية
|محمد سعيد اسماعيل الفقي
|الشحات محمود علي
|230.
|طاهر الشهير الرحمانية
|المحمودية
|صبحي محمود نعيم علام
|إبراهيم يوسف حمادي
|231.
|الرحمن بالحدائق
|كفر الدوار ثان
|حسام الرشيدي صبحي أحمد
|عبد الله محمود محمد
|232.
|السلام بالحدائق
|كفر الدوار ثان
|وائل عبده محمد العالم
|أحمد رمضان الصافي
|233.
|الذكرى المحمدية
|كفر الدوار ثان
|عصام محروس محمود
|محمود صابر محمد
|234.
|الطودي
|دمنهور أول
|محمد النوبي عمر
|محمد علي عبد الواحد
|235.
|التوبة
|دمنهور أول
|رجب محمد عبد العزيز
|أحمد محمد رمضان
|236.
|الهداية
|دمنهور أول
|عماد أحمد محمود حسين
|عبد الله حسان إسماعيل
|237.
|أمير المؤمنين
|بدر
|محمد ابراهيم خليل
|محمد صادق عبد الجيد
|238.
|أنور سنهر
|أبو حمص ثان
|بهاء محمد نوار سواح
|محمود خميس عوض
|239.
|المحطة
|الدلنجات ثان
|حمادة هارون عبد المقصود
|عيد مرعي يونس
|240.
|الشلبي
|ادكو
|أحمد بهاء الدين قاسم
|عمرو سيد أحمد
|241.
|السلام
|شبرا خيت
|محمد كمال عبد المقصود
|علاء الدين محمد
|242.
|الجمعية
|شبرا خيت
|مسعود السيد الكريم
|جمال علي النقراشي
|243.
|الكبير بلقانة
|شبرا خيت
|عبد الله أحمد عبد العظيم
|عوض محمد طايل
|244.
|الشرطة
|الدلنجات أول
|محمد جمعة ابراهيم هندي
|وائل سعيد غازي
|245.
|الرضوان
|كوم حمادة أول
|أحمد عبد الوهاب عبده
|علي راضي إسماعيل
|246.
|الكوبري – الإدارة
|كوم حمادة ثان
|حسين عبد الجواد علي
|هيثم محمد رمضان
|247.
|ناصر
|بنها أول
|
القليوبية
(49)
|ناصف عبد الحفيظ محمد
|أبو الحسن السيد السيد
|248.
|الأشراف
|بنها أول
|السيد عبد العليم السيد
|عبد المعطي أحمد
|249.
|عبد الفتاح قمر
|بنها أول
|عبد الله ربيع سيد أحمد
|محمد عبد الفتاح أحمد
|250.
|الأبرار
|بنها أول
|كريم بيومي مغاوري
|عمرو يوسف مصطفى
|251.
|الحاج مرزوق
|بنها ثان
|محمد أيمن محمد
|محمود عبد الرازق
|252.
|النور
|بنها ثان
|خضر محمد خضر
|عبد العليم عبد الله عبد العليم
|253.
|سيدي مرزوق
|بنها ثان
|سالام احمد السعيد
|محمود عبد العزيز محمود
|254.
|الخلايلة
|بنها ثان
|عبد الرحمن صابر محمد
|حامد عبد الله المغاوري
|255.
|البحري
|كفر شكر
|محمد بيومي مغاوري
|أحمد محمد عبد الهادي
|256.
|محي الدين
|كفر شكر
|محمد ابراهيم عبد الحميد
|إسلام عنتر عبد الله
|257.
|أبو بكر الصديق
|كفر شكر
|عماد سليمان مصلحي
|محمد أحمد علي
|258.
|أبو مترد
|الخانكة
|عبد الرازق سيد عبد الرازق
|محمد صلاح الدين
|259.
|أبو بكر الصديق
|الخانكة
|محمود رضا ابراهيم
|هاني حسين السيد حسن
|260.
|السلطان الأشرف
|الخانكة
|محمدج سامي هاشم
|أحمد محمد مطفى محمد
|261.
|سيدي حسن المحصي
|قها
|مصطفي عادل منصور
|عبد الفتاح محمد محمد
|262.
|الكبير
|قها
|محمود عبد المعبود عفيفي
|طه عبد العزيز سالم
|263.
|القبلي
|قها
|محمود حلمي عبد القادر
|حمدي محمد عثمان فرج
|264.
|الرحمة
|شبين غرب
|أحمد سعيد أبو المعاطي
|إيهاب محمد إسماعيل
|265.
|الكبير
|شبين غرب
|محمد جمال منصور
|عبد الشافي عبد الحميد
|266.
|الشاملة
|شبين غرب
|رضا عطا جمعة
|عادل عبد النبي محمد
|267.
|النور المحمدي
|شبرا شرق
|عبد الرحمن عيسي
|زكريا محمد زاهد
|268.
|الشهداء
|شبرا شرق
|محمد السيد عبد الستار
|مرزوق محمد قرني
|269.
|المجمع الإسلامي
|شبرا شرق
|محمد شلبي الدسوقي
|عاطف زين العابدين
|270.
|الكبير
|شبرا شرق
|أحمد محمد عبد العظيم محمد
|محمد سيد صبيح
|271.
|آمنة بنت وهب
|برشوم
|أحمد ابراهيم الدسوقي
|حاتم سعيد سليمان
|272.
|الترجمان
|برشوم
|عماد محمد أحمد بدر
|عفيفي إمام عفيفي إمام
|273.
|البحري
|برشوم
|ممدوح منصور ابراهيم
|محمد منصور عثمان
|274.
|المسلمي
|شبين شرق
|مجدي موسي عبد ربه
|أحمد محمدي عبد السلام
|275.
|الفقهاء
|شبين شرق
|قاسم محمد يونس
|صبحي عبد السلام محمد
|276.
|مجمع الصلاح
|شبين شرق
|عبد الهادي سعيد
|عبد الرحمن رضا
|277.
|العليمي
|طوخ
|عبد العزيز ربيع عبد الحليم
|السيد محمد محمد
|278.
|زعزع
|طوخ
|محمد محمد المغاوري
|محمد عنتر برعي
|279.
|سيدي بكير
|طوخ
|الحسين عبد الحكيم السيد
|عمرو حسن عفيفي
|280.
|الكبير بيبرس
|قليوب
|أحمد رمضان عبد النبي
|سعيد إبراهيم محمد
|281.
|سيدي عواض
|قليوب
|عبد الفتاح رمضان
|محمد محمد أحمد كساب
|282.
|الرحمن
|قليوب
|محمد شحتة حسان
|نصار عبد الهادي
|283.
|الكبير
|قليوب
|وحيد سعد حسن
|محمد فتحي سيد سليمان
|284.
|المجمع الإسلامي
|العبور
|حسن شعبان حسن
|محمد إبراهيم محمد
|285.
|الشباب 100 متر
|العبور
|محمود محمد البكري
|أحمد محمد السيد
|286.
|بني هاشم
|الحي الأول العبور
|عبد الكريم أحمد محمد
|أحمد رجب الششتاوي
|287.
|الكبير
|الخصوص
|محمود حسن محمد
|أحمد عبد الفتاح زيان
|288.
|الجمعية الشرعية
|الخصوص
|عبد الله أحمد محمد مأمون
|أحمد محمد صبحي محمد
|289.
|الزيات
|القلج
|أسامة مصلح أحمد
|محمد محمد سيف النصر
|290.
|التقوى عرابي
|شبرا غرب
|أحمد محمد نجيب
|إسلام مرضي محمد
|291.
|الكبير بيجام
|شبرا غرب
|عبد الرحمن حسن النجار
|محمد سعيد محمد سيد
|292.
|الرحمن جوهر
|شبرا غرب
|محمد عبد المنعم عبد الفتاح
|عماد رشدي محمد جاد
|293.
|الجديد
|القناطر
|محمد عاشور أحمد
|حسن محمد حامد هلال
|294.
|عمر بن الخطاب
|القناطر
|محمود أحمد محمد مجاهد
|أسامة حسين محمد
|295.
|آل غنيم
|القناطر
|محمد سيد فؤاد
|رجب عبد الواسع محمد
|296.
|الأحمدي
|طنطا أول
|
الغربية
(49)
|د/ سيف قزامل
|ش / محمود الهلالي
|297.
|الشيخة صباح
|طنطا أول
|صلاح عبدج الحفيظ محمد
|محمود الهلالي الهلالي
|298.
|الخادمية
|طنطا أول
|محمد سيد أحمد ابراهيم
|أحمد محمد الحسيني
|299.
|سيدي عبد الرحيم سيجر
|طنطا أول
|محمد رجب السيد جبر
|مصطفى عبد الرحمن عبد العال
|300.
|الكبير الكرسة
|طنطا أول
|أحمد عبد السلام عبد الله
|أحمد صلاح الدين مختار
|301.
|المنشاوي
|طنطا ثان
|ابراهيم ابراهيم السيد قابيل
|عبد الرحيم عبد الحميد أحمد
|302.
|خالد بن الوليد
|طنطا ثان
|أحمد ابراهيم السيد قابيل
|علي ماهر يوسف علي
|303.
|السلام الشال
|طنطا ثان
|ابراهيم مهدي ابراهيم
|محمود حامد محمد سعيد
|304.
|الشناوي – محلة روح
|طنطا ثان
|محمود أحمد محمود المنوفي
|أحمد محمد أحمد القلعي
|305.
|سيدي سليم كفر ش سليم
|طنطا ثان
|ابراهيم السيد ابراهيم دويدار
|جمال عبد الحميد حسن
|306.
|القيعي
|كفر الزيات
|إيهاب بسيوني محمد
|علي صابر عبد الباري
|307.
|الحصاوي
|كفر الزيات
|محمود ابراهيم موسي رحاب
|أحمد فوزي محمد
|308.
|الكبير بلشاي
|كفر الزيات
|عبد الحميد أبو العلا خير الله
|محمد عطية عبد الحميد
|309.
|الفقي دلبشان
|كفر الزيات
|أمين سمير بسيوني
|محمود سامي حسن
|310.
|أبو بكر الصديق – الدلجمون
|كفر الزيات
|أحمد رمضان عبد المقصود
|رضوان فاروق محمود
|311.
|عبد المجيد قادوس
|المحلة أول
|د. محمد السيد الطباخ
|إبراهيم محمد أحمد
|312.
|عبد الحي خليل
|المحلة أول
|هاني رضا أحمد غازي
|عبد الناصر محمد حسن
|313.
|الصفا محلة البرج
|المحلة أول
|عبد النبي حمدان أحمد
|فرج علي فرج الأسود
|314.
|البناوي محلة أبو علي
|المحلة أول
|مصطفى أحمد السيد
|محمد بلال مجاهد سعد
|315.
|أحمد عتمان المعتمدية
|المحلة أول
|عبد الكريم محمد عبد الكريم
|رضا عيد يحي
|316.
|الخواص
|سمنود
|أحمد علي عبد الحكيم
|السيد أحمد شعبان السيد
|317.
|الرحمة ميت حبيب
|سمنود
|أسامة أشرف الحسيني
|أشرف أبو بكر شادي
|318.
|النقوي ميت عساس
|سمنود
|أحمد إبراهيم أحمد
|محمد محمد حسن عامر
|319.
|شحاته عبيد – محلة زياد
|سمنود
|أحمد السيد محمد الجلوكي
|حامد عبد الرحمن
|320.
|الحنفي
|المحلة ثان
|أحمد عطا الله عبد العال
|حمدان محمد أبو الفتوح
|321.
|عبد الكريم بالهياتم
|المحلة ثان
|محمد أحمد سعيد
|حسام العسوي إبراهيم
|322.
|أبو الفضل الوزيري
|المحلة ثان
|سمير زيدان فرج
|رضا محمد ولي الدين
|323.
|العمري شبرا بابل
|المحلة ثان
|أحمد يسري عطيه الفقي
|عبد الله السيد عبد الله
|324.
|أبو موسى – كفر حجازي
|المحلة ثان
|أحمد صبحي رمضان
|الحسن علي حسين
|325.
|العابد
|قطور
|أحمد خيري محمد الطحان
|يسري تاج الدين المزين
|326.
|العمري سجين
|قطور
|أحمد محمود عرفة
|ياسر حلمي محمد محمد
|327.
|المهدي دماط
|قطور
|هشام عز الدين محمد خضر
|حمادة بشير محمد
|328.
|عبد الرازق ابشواي
|قطور
|محمود علي أحمد إبراهيم
|صبري حلمي محمد
|329.
|العجمي الشين
|قطور
|عبد العظيم مصطفى بسيون
|فوزي محمد أحمد عطا
|330.
|عبد الربه – كفر الحمام
|بسيون
|مصطفى سليمان مصطفى
|السيد الدسوقي السيد
|331.
|عبد الملك – كفر جعفر
|بسيون
|مصطفى محمد مصطفي
|أحمد راضي أحمد
|332.
|نور الإسلام قرانشو
|بسيون
|عبده محمود عبده
|أبو بكر عباس الجندي
|333.
|الكبير كتامة
|بسيون
|علي شعبان علي
|عماد محمد البرعي
|334.
|البسيوني
|بسيون
|أحمد محمد احمد
|صلاح الدين أمين
|335.
|المنشاوي
|السنطة
|مهدي عطية ابراهيم
|السيد أحمد السيد
|336.
|الغنيمي
|السنطة
|اسماعيل عبد العزيز علي
|عصام إبراهيم سيد أحمد
|337.
|المزارعة – ميت حواي
|السنطة
|صلاح حامد مرسي
|توفيق محمود بدر
|338.
|أبو جريدة – مين يزيد
|السنطة
|مجدي المرسي محمد
|سامح محرز الصارم
|339.
|الكلاوي – كفر كلا الباب
|السنطة
|حسن أبو الفتوح حسن
|عبد الحليم أحمد
|340.
|أولاد الزبير
|زفتي
|سمير عبد القادر عبد المطلب
|جمال طع علي عبده
|341.
|عيد
|زفتي
|محمود عبد المجيد محمد
|محمد محمود عكاشة
|342.
|الزنافلة شبرا ملس
|زفتي
|محمد يسن علي جعفر
|محمد عبد العاطي سليم
|343.
|أبو العينين نهطاوي
|زفتي
|عبد الله أحمد الغنيمي
|عطية أبو بكر الديسطي
|344.
|أبو شرف الدين
|زفتى
|محمود عبد المجيد محمد
|محمود رأفت محمد
|345.
|أبو بكر الصديق
|الإسماعيلية
|
الإسماعيلية
(20)
|محمد المتولي فاضل
|محمد أحمد سليمان
|346.
|المطافي
|الإسماعيلية
|ياسر السيد محمد حسين
|إبراهيم شوقي إبراهيم
|347.
|بدر – الشيخ زايد
|الإسماعيلية
|حسن أحمد ابراهيم
|محمد صابر محمد أحمد
|348.
|الشيخ زايد
|الإسماعيلية
|محمد جمال عرندس
|ياسر السيد عبد المجيد
|349.
|أبو عطوه
|الإسماعيلية
|عبد الرحمن مصطفي السيد
|مصطفى عبد الجيد محمد
|350.
|الرحمن نفيشه
|الإسماعيلية
|محمد منصور محمد
|محمد محمد عطية
|351.
|المجمع الإسلامي
|فايد
|محمود مصطفي أحمد
|أحمد فؤاد عبد الله
|352.
|الشهيد طنطاوي
|أبو صوير
|أحمد محمد عبد الحميد
|فتحي الصادق موسى
|353.
|الرحمن – المساكن
|القصاصين
|عبد العزيز عبد الحميد
|حسن مصطفى شحاته
|354.
|النور – حمادة
|القصاصين
|عصام سعد أحمجد عطية
|محمد حسن عبد الحميد
|355.
|الرحمة الطلمبات
|القصاصين
|جمال عبد الناصر أحمد
|محمد السيد محمد
|356.
|النجع القديم
|القصاصين
|عبد العزيز ابراهيم أحمد
|محمود لطفي محمد
|357.
|الحماده الجديد
|التل الكبير
|محمد ياسر جميل
|السيد جمعه عطية
|358.
|الشيخ شريف
|التل الكبير
|محمد علي محمد
|محمود السيد سليمان
|359.
|محمد علي
|التل الكبير
|محمد عبد الرؤوف محمد
|محمود إسماعيل عمران
|360.
|مجمع البحر
|التل الكبير
|محمود محمد غنيم
|خالد عبد الحميد السيد
|361.
|النور
|القنطرة غرب
|عبد الله عبد الرحمن
|عامر عبد العال سيد
|362.
|القرية أبو خليفة
|القنطرة غرب
|يوسف أحمد عبد الفتاح
|محمد حسين عياد
|363.
|الرياح الكبير
|القنطرة غرب
|أحمد شعبان حسن
|محمد جمال دخيل
|364.
|الكبير
|القنطرة غرب
|عبد الحميد أحمد عبد الحميد
|زكريا صابر أحمد
|365.
|المنشية
|الطور
|
جنوب سيناء
(20)
|عبد الله ربيع عبد الهادي
|جابر محمود عبدالرحمن
|366.
|بدر
|الطور
|عبد الحميد عطية الألفي
|محمود أحمد صابر
|367.
|الزهراء
|الطور
|ابراهيم السيد رزق
|محمد شحته عبد الله
|368.
|المصطفى
|شرم الشيخ
|السيد رزق السيد
|السيد يوسف السيد غيط
|369.
|الصحابة
|شرم الشيخ
|احمد فتحي عبد ربه
|محمد علي محمد
|370.
|الرحمن
|شرم الشيخ
|محمود ابراهيم
|محمد محمد محمود
|371.
|الشهداء
|شرم الشيخ
|محمود جمال علي الشيخ
|أحمد عبد الرحمن
|372.
|مجمع الرحمن
|رأس سدر
|مصطفي كمال مجاهد
|علي طاهر إبراهيم السيد
|373.
|الحي القيوم
|رأس سدر
|محمد محمود سعيد
|سليمان عبد الله علي
|374.
|علي بن أبي طالب
|رأس سدر
|مصباح علي عطية
|محمد عثمان أحمد
|375.
|أبو زنيمة الجديد
|أبو زنيمة
|أحمد يوسف ابراهيم
|أحمد رمضان محمود
|376.
|أبو زنيمة القديم
|أبو زنيمة
|سامي سعد محمود
|عبد الله عبد الحي
|377.
|علي بن أبي طالب
|أبو رديس
|عبد القادر عبد الظاهر
|الرفاعي محمد عباس
|378.
|الزهراء
|أبو رديس
|عبد المعز ا براهيم محمد
|ماهر محمد زكي محمد
|379.
|الوادي المقدس
|كاترين
|اليد محمد محمد الزهيري
|كمال محمد محمد زغلول
|380.
|السلام – بوادي فيران
|كاترين
|أحمد السيد نصر
|فهيم مصطفى فهيم
|381.
|الرحمن
|ذهب
|باسم سمير محمد
|كرم محمد علي فراج
|382.
|الكوثر
|دهب
|مصطفي عبد الرازق علي
|جمعة محمد محمد
|383.
|التقوى
|نويبع
|وليد محمد علي
|علي محمد الدمرداش
|384.
|الجمارك
|نويبع
|حمادة محمود السباعي
|محمد أحمد محمد عامر
|385.
|المغفرة
|شمال
|
الجيزة
(49)
|جمال أحمد علي
|عمر محمد محفوظ
|386.
|الرضوان
|شمال
|يحي سيد الشيمي
|مبروك وجيه مبروك
|387.
|المحروسة
|شمال
|سامي محمد محمد حسنين
|عبد الله محمد عطا
|388.
|الأمام علي
|جنوب
|علي محمود عبد النبي
|سعيد عيسى أحمد عيسى
|389.
|خاتم المرسلين
|جنوب
|محمد خميس رجب
|أحمد عبد الرسول محمد
|390.
|الكبير
|جنوب
|همام صدقي عبد المنعم
|عبد السميع محمد أمين
|391.
|الخلفاء الراشدين
|وسط
|محمد سلامة سيد
|جمال سيد إمام مشرف
|392.
|محمد رمضان
|وسط
|عبد الله أحمد محمد
|محمد محمود محمد أحمد
|393.
|الاستقامة
|وسط
|أشرف صلاح السيد
|حسين رمضان متولي
|394.
|الكبير – زنين
|بولاق
|ابراهيم سيد اسماعيل
|دسوقي عبد الحليم
|395.
|آل حمد
|بولاق
|رمضان طلعت هيبة
|عبد الرحمن سعيد محمد
|396.
|الصباح
|الهرم
|محمد عبد الله مصطفي
|محمود سالم محمد سالم
|397.
|التوحيد
|الهرم
|جمال ثابت جمال
|محمود عابدين أحمد
|398.
|أحمد رمضان
|الوراق
|محمد محمد حسن
|صبري محمد حماد
|399.
|أبو طي
|الوراق
|محمود يحي عبد العزيز
|أحمد عبد العظيم أبو العلى
|400.
|عاطف السادات
|م القناطر
|مصطفي محمد ابراهيم
|عماد محمد سيد
|401.
|علي غريب
|م القناطر
|محمود جمال محمد
|أشرف حربي عبد الفتاح
|402.
|علي خليفة
|م القناطر
|محمد وجيه مبروك
|رمضان عبد المنعم عبد الخالق
|403.
|علي الشوري
|م القناطر
|حسام حسن خطاب
|محمد رجب الليثي
|404.
|الكبير – المناشي
|م القناطر
|الهواري حامد حسن
|يوسف محمد محمد علي
|405.
|الكبير – الزيدية
|أوسيم
|عباس أحمد محمد
|محمد طه حسن
|406.
|أحمد عبد المطلب
|أوسيم
|ابراهيم عبد البر أحمد
|عماد الدين محمد حسن
|407.
|محمد أحمد
|الحوامدية
|محمد رمضان محمود
|أحمد عبد الرحمن عبد الله
|408.
|أبو الدهور
|الحوامدية
|عبد الرحمن علي علي
|سعيد عبد التواب إسماعيل
|409.
|المدينة
|أطفيح
|عبد الله حامدعويس
|سعيد أحمد إسماعيل
|410.
|الأمير قاسم
|أطفيح
|نادي ابو الفتوح مهدي
|يوسف السباعي محمود
|411.
|الجندي
|بشتيل
|جمال ابراهيم صقر
|أحمد عبد المنعم علي
|412.
|الأنصاري
|الواحات
|محمود محمد عبد العليم
|حجازي لطفي سنوسي
|413.
|سلامة الشاعر
|كرداسة
|عادل عبد المنعم أبو العباس
|عمرو مرسي محمد
|414.
|أبو سنة
|كرداسة
|مجدي علي أحمد خلف
|السيد طه السيد داود
|415.
|التوبة
|كرداسة
|حامد مصطفي أحمد
|السيد محمود حسين
|416.
|أبو شكر
|كرداسة
|محمد السيد أحمد
|محمد حسين حسين
|417.
|أبو حماد
|البدرشين (أ)
|معاذ فتحي محمد
|مؤمن مرعي السيد علي
|418.
|الرحمن
|البدرشين (أ)
|رمضان شعبان محمد
|أسعد قطب عبد الموجود
|419.
|الرحمن القطري
|6 أكتوبر
|مصطفي طه محمد
|أشرف فتحي كامل
|420.
|السلام – ش زايد
|6 أكتوبر
|أحمد السيد ابراهيم
|محمد عبد الستار البري
|421.
|الحصري
|6 أكتوبر
|محمد عبد المحسن ثروت
|محمد حسن موسى
|422.
|الرحمن – حي أول
|6 أكتوبر
|عبد الرحمن سعيد سيد
|أحمد أحمد محمد
|423.
|السلام
|6 أكتوبر
|محمود عادل رياض
|سيد حسين صالح
|424.
|المحطة – مزغونة
|البدرشين (ب)
|عبد الله حميدو عبده
|محمد إبراهيم عبد الخالق
|425.
|الوحدة – دهشور
|البدرشين (ب)
|ممدوح كامل عويس
|أحمد منصور إبراهيم
|426.
|شعبان غنيم
|العياط (أ)
|محمود عبد الحكيم سيد
|هشام محمد سعيد
|427.
|العتيق
|العياط (أ)
|أحمد سيد ابراهيم
|رجب إبراهيم حسين
|428.
|السلام
|العياط (ب)
|سيد خميس محمد
|عبد القادر مدكور عبد القادر
|429.
|عبد المجيد شنب
|العياط (ب)
|صلاح عبد الله طه
|محمد محمد إبراهيم
|430.
|الهدى
|الصف (أ)
|أحمد محمود جبر
|أحمد محمد أحمد
|431.
|القبلي
|الصف (أ)
|عامر ابراهيم عبد العزيز
|محمد صبحي حسني
|432.
|الشرقي
|الصف (ب)
|أحمد عبد اللطيف محمد
|عبد المنعم علي قرني
|433.
|الكبير
|الصف (ب)
|اب راهيم محمود أبو سريع
|رجائي عبد الغني عبد الحليم
|434.
|المجمع الإسلامي الكبير
|الخارجة
|
الوادي الجديد
(17)
|عبد المحسن وهبة
|أحمد محمد أحمد سالم
|435.
|البساتين الكبير
|الخارجة
|حسيني محمد علي
|محمد ناصر أحمد أيوب
|436.
|إبراهيم الدسوقي
|الخارجة
|محمود علي محمد
|محمد رفعت عبد الجواد
|437.
|الغربي – باريس
|باريس
|عمر سيد عبد العال
|علي أحمد حسن سيد
|438.
|الكبير – باريس
|باريس
|محمد محمود أحمد
|محمد فهيم محمد أحمد
|439.
|ناصر
|الفرافرة
|عبد الصمد أحمد خليفة
|حمادة صلاح محمود
|440.
|التقسيم
|الفرافرة
|أسامة محمد عبد الرحيم
|عبد الحميد محمد محمد
|441.
|آل عمران
|الفرافرة
|أحمد محمود عبد العال
|ياسر محمد عبد النبي
|442.
|علي بن أبي طالب
|الفرافرة
|حسن بدر طلبة
|جمعه نبيه عبد الستار
|443.
|النور
|الفرافرة
|أحمد سليمان أحمد
|زين العابدين حسن خلف الله
|444.
|القرية الغربية – بدخلو
|القصر
|محمد محمد أحمد مرسي
|فرج صابر محمد
|445.
|الكبير – القلمون
|الجديدة
|محمد صالح محمد ابراهيم
|محمد عبد الجليل محمد
|446.
|زمزم
|المعصرة
|أحمد خلف هاشم أحمد
|مجدي عبد المنعم حامد
|447.
|الكبير – بلاط
|بلاط
|محمود عبيد سالم
|أحمد خضر مدني
|448.
|الكبير – موط
|موط
|محمد صبحي شندي
|خالد عبد الله أحمد
|449.
|النشواني – موط
|موط
|عبد الستار ابراهيم محمد
|محمد أحمد محمد
|450.
|الكبير – الراشدة
|موط
|علاء محمد أبو بكر سيد
|أحمد حنفي أبو بكر
|451.
|آل الدقيشي
|عنيبس
|
سوهاج
(49)
|محمد حمد الله محمد موسي
|أحمد حسن أحمد إبراهيم
|452.
|الشربجي
|بندر جرجا
|عبد اللطيف السيد عبد اللطيف
|أسامة محمد حسين
|453.
|حمد يحي
|دار السلام
|ابراهيم علي محمد ابراهيم
|حمد أحمد محمد رضوان
|454.
|الشيخ خضر
|الطليحات
|محمد السيد عبد الحميد
|محمود فتحي أبو الليل
|455.
|الهداية
|أولاد سلامة
|محمود جمال نصر أبو زيد
|خالد أبو العز أبو اليزيد
|456.
|الكبير
|المراغة
|الحديوي أحمد هريدي محمد
|محمد السيد طه
|457.
|الرحمن
|المراغة
|رجب محمد عطية وزيري
|منصور مصطفى منصور
|458.
|أبو اليسر
|طما
|عبد الموجود شومان أحمد
|خالد محمد عبد اللاه
|459.
|النصر
|طما
|علي عمر علي عيسي
|محمد رفعت نصر شحات
|460.
|أبو غريب
|طما
|شريف عبد الوارث محمود
|حسن عبد المنعم أحمد
|461.
|الأشراف
|مشطا
|عبد الناصر هندي عبد الرحيم
|محمد عبد العليم ريان
|462.
|الشيخ عبد الكريم
|ادفا
|ابراهيم عبد الجليل علي رفاعي
|عصام أبو الطيب رضا
|463.
|السلام
|المدمر
|حسن أحمد حسن
|علاء الدين سليمان عمر
|464.
|سيدي كمال الدين
|أخميم
|رمضان محمد محمود
|محمد عطا حمدان
|465.
|علي بن أبي طالب
|أخميم
|ممدوح حامد عبد الجواد
|التوني عبد الجابر محمد
|466.
|الشيخ عبد الله
|أخميم
|فوزي أحمد عبد الحميد أحمد
|هاني السيد محمد
|467.
|الجديد
|سالقته
|عبد الحميد علي عبد الرحيم
|عبد الرحمن أحمد هاشم
|468.
|الرحمن
|بني حرب
|عبد الباسط تمام أحمد تمام
|الحسيني محمود عبد العزيز
|469.
|آل حامد
|بني حرب
|وائل سيد خلف
|أحمد محمد عمران
|470.
|الكبير
|بني حميل
|حسن عبد الله أحمد
|علي حسين توفيق
|471.
|السلام
|جنوب دار السلام
|راجح محمود محمد ابراهيم
|أحمد حمد أحمد سباق
|472.
|حميد أبو ستيت
|برديس
|محمود عبد الستار محمود
|حاتم أحمد محمد
|473.
|الجمعية
|جهينة
|محمد أحمد عوض تعلب
|مصطفى عليش محمد
|474.
|عمار بن ياسر
|البلينا
|عادل أحمد ابراهيم أحمد
|سمير محمود نور الدين
|475.
|العتيق
|البلينا
|حسام محمد فاروق فؤاد
|أحمد سعد أحمد
|476.
|الكبير
|الغريزات
|أبو بكر أحمد عبد الستار
|عبد النعيم أحمد مصطفى
|477.
|سيدي أبو القاسم البحري
|طهطا
|ماهر محمد حسن علي
|أحمد السيد أبو عليو
|478.
|الشبان المسلمين
|طهطا
|عبد الحكيم محمود علي
|محمود ضاحي عبد الرؤف
|479.
|الحاج عبد العال
|طهطا
|حاتم رشاد محمد سليمان
|خالد سيد أحمد
|480.
|الشهيد عبد الرحيم رضوان
|دار السلام
|الضبع محمد أحمد السيد
|عاصم السمان رفاعي
|481.
|المبارك
|عرابة ابيدوس
|عبد اللطيف السيد عبد اللطيف
|بهيج محمد أحمد
|482.
|الشبان المسلمين
|شطورة
|فرج علاء عبد العال
|وائل أحمد أحمد محمد
|483.
|العسال
|مركز جرجا
|علي درويش عطية علي
|عبد الراضي محمد محمود
|484.
|آل فواز
|العسيرات
|محمد عبد العزيز محمود
|خالد محمد علي سليمان
|485.
|الحرية
|المنشأة
|أحمد خليل محمد عبد الحافظ
|أحمد عبد الحميد أحمد
|486.
|الإمبابي
|مركز سوهاج
|عبد المحسن محمد
|حسن توفيق الدردير
|487.
|آل شهاب
|مركز سوهاج
|زيدان عبد العال مطاوع
|إبراهيم محمد بكر عمران
|488.
|الشيخ صابر
|مركز سوهاج
|فرج محمد عطية عكاشة
|جمال عمار حسين
|489.
|أبو الطاهر
|مركز سوهاج
|كمال جابر محمد عباس
|محمود أبو الحسن محمد
|490.
|آل رداد
|مركز سوهاج
|شعبان علي ابراهيم
|عبد الناصر فتحي إسماعيل
|491.
|الشهيد عبد المنعم رياض
|بندر سوهاج
|السيد أحمد موهوب
|حمدي عبد الحميد علي
|492.
|الفرشوطي
|بندر سوهاج
|محمد حسن شيخون
|كمال ناصر أحمد ناصر
|493.
|السلام البحري
|بندر سوهاج
|أحمد عليوة عبد المعز
|خالد أحمد علي
|494.
|محمد شيخون
|بندر سوهاج
|محمد عبد المحسن محمد
|محمد السيد عبد الفتاح
|495.
|الكبير
|بندر سوهاج
|حسين محمد علي أحمد
|ناجح إسماعيل عمر
|496.
|الست حميدة
|بندر جرجا
|علي درويش عطية علي
|جمال عبد العليم أحمد محمود
|497.
|خالد بن الوليد
|بندر سوهاج
|حمادة جاد الرب عبد الحميد
|عقيل محمد عقيل
|498.
|العارف بالله
|بندر سوهاج
|سعد خلف عبد العال
|محمد يوسف بدري
|499.
|النور
|مركز سوهاج
|محمد السعودي محمد
|محمود أحمد محمد خليل
|500.
|السيدة حورية
|بندر بني سويف
|
بني سويف
(49)
|أحمد بدوي سعودي
|سيد محمود محمد زايد
|501.
|عمر بن عبد العزيز
|بندر بني سويف
|محمود أحمد السيد عثمان
|كمال عشري قرني
|502.
|علي بن أبي طالب
|بندر بني سويف
|ابراهيم علي عبد الحفيظ
|كمال عبد التواب مرسي
|503.
|المحمدي
|بندر بني سويف
|علاء محمود حفني
|مصطفى كمال صبحي
|504.
|أبو بكر الصديق
|بندر بني سويف
|أحمد علي أحمد أحمد
|عيد شحاته عويس
|505.
|علي بن أبي طالب
|بندر بني سويف
|أحمد حسن محمد
|أيمن كمال محمد
|506.
|بني سويف الجديدة
|بندر بني سويف
|أحمد فتحي دياب
|أحمد السيد عبد العال
|507.
|الجديد بليفيا
|مركز بني سويف
|د. رمضان عبد الغفار
|محمود عقبة طه
|508.
|الكبير باها
|مركز بني سويف
|يوسف محمد حسن
|محمد عبد العظيم محمد
|509.
|الكبير بني عفان
|مركز بني سويف
|محمود محمد عبد الرازق
|شعبان محمد عويس
|510.
|الكبير ديموشيا
|مركز بني سويف
|عبد الرحمن محمد الشحات
|محمد عبد الحميد أمين
|511.
|الكبير إهناسيا الخضراء
|مركز بني سويف
|محمود حمد حميدة
|عطية معتوق محمود
|512.
|الأربعين إبشنا
|مركز بني سويف
|أحمد رجب أمين
|جودة حسني صفي الدين
|513.
|نجيا العريف
|مركز ناصر
|ممدوح رمضان الكبير
|محمد أحمد عبد الرحمن
|514.
|الكبير حسن بيك
|مركز ناصر
|شعبان عبد التواب
|ربيع عبد المحسن محمد
|515.
|عمر بن الخطاب
|مركز ناصر
|عيد فتحي يوسف
|أسامة محمود عبد الصمد
|516.
|أبو بكر الصديق
|مركز ناصر
|خلف إسماعيل خلف
|شعبان محمد خليفة
|517.
|فاطمة الزهراء
|مركز ناصر
|أحمد بدوي علي
|محمود صادق حرز الله
|518.
|السبوعي
|مركز ناصر
|مصطفى شعبان سيد
|محمود عبد التواب محمد
|519.
|الكبير الإسكندراني
|مركز الواسطى
|خضر علي خضر
|عادل محمد زكي
|520.
|التحرير
|مركز الواسطى
|محمود محمد مصطفى
|محمد عبد المجيد عبد الرحمن
|521.
|مندوه سليمان
|مركز الواسطى
|محمود هاشم أبو النور
|عمرو محمد إبراهيم
|522.
|فجر الإسلام
|مركز الواسطى
|إسلام محمد بدوي
|محمود محمد محمود
|523.
|المغربي البحري
|مركز الواسطى
|محمد عبد المجيد وفقي
|محمد عبد العاطي عبد الفتاح
|524.
|الجمعية الشرعية
|مركز الواسطى
|أحمد محمود مختار
|محمد حسن عبد الوهاب
|525.
|أبو الخير
|مركز إهناسيا
|يوسف محمد يوسف
|عاطف رمضان تمام
|526.
|عمر بن الخطاب
|مركز إهناسيا
|جمال جمعة أحمد
|أكرم عتريس توفيق
|527.
|مجمع الجيدة
|مركز إهناسيا
|عبد الله محمد إبراهيم
|محمد أبو الخير سيد
|528.
|الكبير العووانة
|مركز إهناسيا
|أحمد وحيده خليفة
|رمضان أحمد عبد الفتاح
|529.
|أنس بن مالك
|مركز إهناسيا
|أيمن محمد حسانين
|أحمد محمد سيد
|530.
|الكبير منيل هاني
|مركز إهناسيا
|عمرو فاروق إمام
|محمد رمضان عبد الله
|531.
|الكبير
|مركز ببا
|عبد العال منصور علوان
|مصطفى فوزي زكي
|532.
|أبو النور
|مركز ببا
|عابد حسن محمد
|سعودي إبراهيم عوض الله
|533.
|النصر
|مركز ببا
|محمود طه عبد الموجود
|الحسن عبد الرسول حسن
|534.
|الغربي فبريقة ببا
|مركز ببا
|محمد أحمد علي حسان
|أحمد حسن محمد
|535.
|الكبير سدس
|مركز ببا
|أحمد قطب أحمد
|سعودي السيد عبد الوهاب
|536.
|النور هليه
|مركز ببا
|أحمد سليمان ناجي
|محمد عبد الحميد أحمد
|537.
|عثمان بن عفان
|مركز سمسطا
|خالد محمد عوض
|محمد دياب عبد الوهاب
|538.
|هندفا
|مركز سمسطا
|محمود السيد رجب
|ماجد معوض مبروك
|539.
|معوض حسن
|مركز سمسطا
|عبد الكريم عيد عبد الكريم
|محمود يوسف محمد
|540.
|البحري دشطوط
|مركز سمسطا
|أحمد نادي أنور
|محمود محمد محمود
|541.
|العمدة مازورة
|مركز سمسطا
|أحمد عبد النبي عبد المجيد
|سمير جودة عبد الوهاب
|542.
|آل عبد المطلب
|مركز سمسطا
|شعبان عبد الفتاح عويس
|مجدي حمدي عبد الصمد
|543.
|الشيخ زهران
|مركز الفشن
|شعبان لطفي شحاته
|رزق رجب عبد الموجود
|544.
|الشيخ شمردل
|مركز الفشن
|أبو بكر عزت محجوب
|أحمد سعد أحمد
|545.
|الشيخ غنيم
|مركز الفشن
|طه محمد عبد العظيم
|محمود يوسف محمد
|546.
|الحنفي
|مركز الفشن
|محمد طه عبد الحفيظ
|ياسر محمد فهمي
|547.
|أبو الليل
|مركز الفشن
|عبد الصمد فتحي نادي
|الحسيني عبد السلام أحمد
|548.
|التوبة
|مركز الفشن
|محمد الخطيب علي
|أحمد بكري جابر
|549.
|ناصر
|قنـــا
|
قــنــا
(49)
|حسب الله بدر حساني
|عبد الله حارس ملاح
|550.
|الوحدة العربية
|قنـــا
|محمد جاد الكريم عبد المولى
|سعيد محمد رسلان
|551.
|السيد عبد الرحيم
|قنـــا
|مصطفى الصعيدي محمود
|أحمد أبو الوفا محمد
|552.
|جودي
|قنـــا
|عمر أبو الحمد محمد
|محمد عارف أبو زيد
|553.
|أبو بكر الصديق
|قنـــا
|زيدان محمد محمود
|رمضان أحمد محمد
|554.
|سيدي عمر
|قنـــا
|علي عبده حمزة
|أحمد عبد الحافظ أمين
|555.
|أبو عمار قبلي
|حجازه
|محمد علي محمد عبد الله
|إبراهيم محمود عيد
|556.
|السيول
|حجازه
|علي محمد علي عبد الله
|سعود محمد رضا
|557.
|الشيخ مفرج
|حجازه
|الطاهر علي حميد
|سيد رفاعي محمد
|558.
|محمد خيري
|حجازه
|حسن محمد مصطفى
|ربيع محمد أحمد
|559.
|مياس
|أبو تشت
|كرم عطا شاكر
|حسن عبد الوهاب حمودي
|560.
|الجلاء
|أبو تشت
|عمر عبد العزيز علي
|عبد الواحد بشير علي
|561.
|الشيخ مرعي
|أبو تشت
|هاني مبارك عبد الله
|أحمد عبد اللطيف
|562.
|السنابسة
|الوقف
|عبد الله عبد الكريم
|ياسر محمد أحمد
|563.
|الحويلات
|الوقف
|سليم حمدي سليم
|حسن محمد حسن
|564.
|السلام
|الوقف
|وليد محمود سلامة
|عادل محمد مختار
|565.
|النور
|دشنا
|محمود سليمان أحمد
|محمد السيد حنفي
|566.
|العمري
|قفط
|محمد فضيل أحمد
|طه محمد علي محمد
|567.
|الفتح
|قفط
|باسم عبد الحميد خليل
|محمد محمود الأنصاري
|568.
|السادات
|دشنا
|مجدي عبد الغني محمد
|عبد الخالق عبد العال
|569.
|التحرير
|دشنا
|عبد الله مسعود عبيد
|محمد محمود عبد الرازق
|570.
|الحوضة
|أبو مناع
|فنجري عبد الحفيظ فخري
|محمد عبد الله محمود
|571.
|النصر
|أبو مناع
|أحمد حمدي قاعود
|صالح حسن مصطفى
|572.
|نجع منصور
|أبو مناع
|سعيد مبارك محمد
|محمد عبد الخالق
|573.
|أبو بكر الصديق
|قفط
|عبد المطلب علي موسى
|محمد عبد الحكم حسن
|574.
|علي سالم
|قفط
|عمر عبد الراضي سنوسي
|أحمد عمران محمد
|575.
|الساحل الكبير
|الشرقي بهجورة
|علاء عبد المنعم مكي
|أحمد عبد الرحيم توفيق
|576.
|الغريب
|فرشوط
|عبد المنعم محمود مهدي
|أحمد مسعود حسين
|577.
|السلام
|فرشوط
|ياسر محمد السمان
|بركات عثمان عبد الله
|578.
|العتيق
|العركي
|أحمد السيد محمد
|أحمد فرج عبد القادر
|579.
|عبد الوهاب بك
|العركي
|أحمد محمد مصطفى
|كارم محمد علي
|580.
|آل الشرقاوي
|العركي
|أيمن مخلف بكري
|خلف الله مصطفى
|581.
|العتيق
|فرشوط
|سيد قناوي أبو الحمد
|أحمد مرتضى عبد الهادي
|582.
|عمر بن الخطاب
|الغربي
|أحمد عبد الجواد محمد
|أسامة جاد الرب محمود
|583.
|العتيق
|نجع حمادي
|محمود عزت محمد
|محمد مغربي إبراهيم
|584.
|الجديد
|نجع حمادي
|يحي عبد الموجود عبد الحميد
|أيمن عبد الهادي مختار
|585.
|النجدة
|نجع حمادي
|محمد خيري أبو الوفا
|حسني السيد
|586.
|العمري – قوص
|قوص
|صالح الشافعي عبد السلام
|عبد الله أحمد عبد الراضي
|587.
|أبو العباس – قوص
|قوص
|إبراهيم عبد الكريم عبدالراضي
|أحمد يوسف أحمد
|588.
|العتيق
|نقاده
|عبد الباقي أحمد علي
|الحريري علي عباس
|589.
|سيدنا بلال
|نقاده
|عبد الرحمن سعد عبد المحسن
|طه محمود طه
|590.
|العتيق
|نقاده
|أسامة أحمد محمد
|أحمد محمد أحمد
|591.
|السماسيري
|نقاده
|جابر يوسف أحمد
|محمود عبد اللاه نوح
|592.
|الشبان المسلمين
|نقاده
|علي محمود محمد
|محمد شحاته أحمد
|593.
|عمر بن الخطاب
|نقاده
|أحمد محمد عبد السميع
|مصطفى أحمد سيد
|594.
|الصدقة الجارية
|الكرنك
|سيد علام محمد
|طه نور الدين علي
|595.
|الغفور
|قوص
|محمود عبد الستار أحمد
|أحمد حافظ محمود
|596.
|الرضوان قوص
|قوص
|عبد الرحمن عبد الله زارع
|محمد عبد العال سعيد
|597.
|التوحيد
|نقاده
|عبد الناصر فهمي مناع
|نصر حسن أحمد
|598.
|التقوى
|المدينة شرق
|
أسيوط (47)
|علاء الدين محمود
|ربيع ياسر عبد الحافظ
|599.
|علي بن أبي طالب
|المدينة شرق
|إبراهيم محمد جمعه
|إيهاب عبد الغفار حسن
|600.
|الهلالي
|المدينة شرق
|محمد عمر هاشم
|مختار عيسي دياب
|601.
|الحق
|المدينة جنوب
|مصطفى ربيع أمين
|أحمد كمال علي
|602.
|الحي القيوم
|المدينة جنوب
|بلال علي عبد الرحمن
|محمود محمد عبد الفتاح
|603.
|الفردوس
|المدينة جنوب
|حيدر مصطفى حيدر
|محمود عبد المعز مرزوق
|604.
|المجذوب
|المدينة غرب
|أحمد حسين منصور
|شعراوي محمد شعبان
|605.
|الأموي
|المدينة غرب
|خلف علي عمار
|سيد محمد سيد
|606.
|المجاهدين
|المدينة غرب
|حسن محمد حسن
|طه مصطفى محمود
|607.
|آل عاشور
|المدينة شمال
|خالد شعبان محمد
|أسامة عوض عبد الله
|608.
|مجمع مكة
|المدينة شمال
|مدحت رمضان ثابت
|شعبان خليفة أحمد
|609.
|عمر مكرم
|المدينة شمال
|سيد محمد عبد العزيز
|جمال عرفة عبد المجيد
|610.
|الجلاب
|درنكه المركز قبلي
|مصطفى محمد حسن
|محمد أحمد فضل
|611.
|الهوايدة
|مركز قبلي
|مصطفى محمود علي
|محمود جميل محمود
|612.
|صديق حسين
|المركز قبلي
|محمد خميس محمد
|أحمد محمد الصادق
|613.
|الحسيبة منقباد
|المركز بحري
|محمد سيد عبد العال
|أحمد إبراهيم أحمد
|614.
|الكبير منقباد
|المركز بحري
|حسن محمد أحمد
|محمد عبد المعز عبد الرحمن
|615.
|تاج الدين
|المركز بحري
|خالد سيد خميس
|أحمد عبد المعز عبد الرحمن
|616.
|الفتح الناصرية
|الفتح قبلي
|أحمد عمر كامل
|محمود أحمد محمد حماد
|617.
|يوسف حسين
|الفتح قبلي
|جمال محمد علي
|مصطفي حسن محمد
|618.
|الحج درديري
|الفتح بحري
|خالد سيد إبراهيم
|أمين نشأت حامد
|619.
|الشيخ سالم
|الفتح بحري
|أحمد رجب عبد الرحمن
|صلاح قدري نصر
|620.
|مسجد ناصر السوق
|أبنوب
|خلف عبد الراضي محمود
|سيد مرزوق عبد الرحيم
|621.
|آل بدوي
|أبنوب
|عثمان عيد أحمد حسين
|أحمد سيد أحمد حسانين
|622.
|آل تمام
|ساحل سليم
|حسن أبو زيد صادق
|محمد حسن يوسف
|623.
|محمد محمود باشا
|ساحل سليم
|محمد جمال محمد
|شبيب عبيد سيد
|624.
|النواصر
|البداري
|محمد أحمد محمد
|محمد تمام علي
|625.
|الشيخ عبد الله
|البداري
|محمد عبد الكريم محمد
|محمود علي بيومي
|626.
|الرحمة
|البداري
|محمود حسن محمد
|محمد عبد المنعم سيد
|627.
|الأستاذ الفرغل
|أبو تيج
|عبد العظيم محمود محمد
|يونس خلف يونس
|628.
|عبد المنعم رياض
|أبو تيج
|عمرو عبد الرحيم عبد العال
|سيد محمد سيد
|629.
|المدينة المنورة
|الغنايم
|خالد محمود عبد الله
|محمد عبد الله محمد
|630.
|الهدايا
|الغنايم
|عبد الحميد سيد عبد الحميد
|سيد عبد الرحيم محمد
|631.
|الرضوان
|صدفا
|أحمد رشاد محمد
|محمد عبد الرحيم علي
|632.
|سليمان فرغلي
|صدفا
|أحمد محمد علام
|سيد سليمان حسين
|633.
|الرحمن المحطة
|منفلوط
|محمد هلال محمد سيد
|سيد حسين علي
|634.
|عثمان بن عفان
|منفلوط
|عامر نادي عبد العزيز
|عبد الرحيم إبراهيم عبد الحفيظ
|635.
|أوده باشا
|منفلوط
|مغازي سيد عباس
|زكريا عثمان عباس
|636.
|عمر بن الخطاب
|القوصيه شرق
|أحمد حمدي محمد
|أحمد محمد محمود محمد
|637.
|عبد المنعم رياض
|القوصيه شرق
|أبو بكر سيد محمد
|صلاح علي محمود
|638.
|سعد مكارم
|القوصيه غرب
|أحمد محمد علي
|محمد إبراهيم أحمد
|639.
|عموم المساجد
|القوصيه غرب
|عمر فتحي محمد
|محمد علي حسن طليبة
|640.
|النصر الكبير
|ديروط شمال
|محمد عطية عثمان
|طه سيد سيد
|641.
|الرحمة
|ديروط شمال
|سرحان عبد الله محمد
|عصام قشتي محمد
|642.
|طوسون أبو جبل
|ديروط جنوب
|مصطفى محمود عبد الكريم
|علاء أحمد محمد
|643.
|الجديد البحري
|ديروط جنوب
|أحمد رمضان عبد الكريم
|عبد السلام محمد عبد السلام
|644.
|القرشية
|ديروط جنوب
|أحمد كمال علي
|نبيل شوقي عبد الجابر
|645.
|عليو الكبير
|بني عدي
|سيد علي عبد لله
|جمال عبد الإمام خليل
|646.
|أبو عامر
|بني عدي
|مصطفى سيد محمد
|أحمد عرفة منصور
|647.
|النوايرة
|أجا
|
الدقهلية (48)
|صادق محمود إبراهيم
|جمال محمد جمال
|648.
|عمر عدلي
|أجا
|علي سعد علي
|أحمد السيد أبو اليزيد
|649.
|البيلوق
|أجا
|أحمد رمضان عكاشة
|السعيد بدير رمضان
|650.
|السلام بالاوندي
|أجا
|عبد القادر إبراهيم عبد القادر
|خالد سعيد يحي المغربي
|651.
|أبو الفتوح
|بلقاس
|أحمد حامد عبد ربه
|علي عبد النبي السيد
|652.
|قطامش
|بلقاس
|محمد يحي محمد صالح
|إبراهيم صبحي إبراهيم
|653.
|المجمع الإسلامي
|تمي الأمديد
|محمد محمد إسماعيل
|محمد حسين إبراهيم جاد
|654.
|الفقهاء
|تمي الأمديد
|حمدي مصطفى أحمد
|خالد عبد السميع عبد الله
|655.
|عبد الله بن سلام
|تمي الأمديد
|صابر محمد السعيد
|محمد عبد النبي محمد
|656.
|الكبير أبو داوود
|تمي الأمديد
|راضي علي محمد
|أشرف محمد محمود
|657.
|الكبير
|الجمالية
|السيد السيد نجم
|مصطفى مصطفى أبو المجد
|658.
|الكبير
|الجمالية
|إبراهيم محمد محمد
|محمود محمد سليمان
|659.
|الحسيني النجار
|جمصة
|سامح محمد محمد
|السيد عبد الفتاح عبد القادر
|660.
|الكبير بالملعب
|جمصة
|سويلم محمد طلبة
|هاني سعد هلال
|661.
|الجبارنة
|دكرنس
|إبراهيم عبد الحميد الشريف
|طارق سمير محمد العدل
|662.
|الرحمة
|دكرنس
|أحمد معوض أحمد
|سامح عبد الفتاح حسان
|663.
|المهدي
|السنبلاوين
|ثروت عبد الستار أحمد
|عبد الله محمد مصطفى
|664.
|الصحابة
|السنبلاوين
|مصباح أحمد محمد
|أحمد أحمد محمود عبد الرحمن
|665.
|المدينة المنورة
|السنبلاوين
|محمد عبد الله حسين
|محمد محمود سلامة
|666.
|العمري
|السنبلاوين
|عفيفي عبد الحي محمد
|سامي جمال الدين حسن
|667.
|سيدي سالم أبو الفرج
|شربين
|أحمد عبد العليم الشربيني
|عبد الله حمدان صقر
|668.
|الرحمة
|شربين
|حمدي أمر الله مصباح
|محمد عادل محمد
|669.
|أبو دبوس
|شرق
|الشحات محمد بدوي
|أحمد شرف الدين
|670.
|النصر
|شرق
|إبراهيم الإسنوي
|مؤمن إبراهيم فهمي
|671.
|فريد المصري
|شرق
|محمد الباز علي الباز
|إبراهيم محمود طلبة
|672.
|العدل بطناح
|شرق
|حسين حامد ناصف
|محمد فتح الله المتولي زيادة
|673.
|التقوي
|شرق
|محمد علي الشربيني
|محمد إبرهيم السيد
|674.
|الشناوي
|شرق
|إيهاب إبراهيم عبد الجواد
|بهاء عبد البديع المغازي
|675.
|الكبير قو لنجيل
|شرق
|ربيع إسماعيل سيد
|عماد الدين أحمد أبو بكر
|676.
|البازات
|طلخا
|محمد صبري إبراهيم
|محمد علي محمد حبيب
|677.
|غنام
|طلخا
|محمد السيد السيد
|عبد الرحمن صلاح عبد الرحمن
|678.
|سيدي أحمد العيسوي
|غرب
|علي السيد علي
|حسين عبد الفتاح شادي
|679.
|الجمعية الشرعية
|غرب
|أحمد طاهر عوض الله
|محمد محمد غنيم أحمد
|680.
|الشيخ حسانين
|غرب
|محمد أحمد إبراهيم
|أحمد عبد المعبود أحمد
|681.
|الموافي
|غرب
|عبد الله أحمد حسن
|إبراهيم إبراهيم حسن
|682.
|الجمال
|غرب
|هاني عبد المعطي عبد الحكيم
|سعد فتحي سعد
|683.
|سيدي سعد
|غرب
|إبراهيم السيد إبراهيم
|سالم جمال عبد الناصر
|684.
|الأربعين
|محلة دمنة
|رمضان محمد حسن
|شريف زين العابدين
|685.
|آل درويش
|محلة دمنه
|صالح مصطفى صالح
|محمد سلطان المتولي
|686.
|الزارعية
|المقاطعة
|باسم مروان العزازي
|جمال إبراهيم أحمد
|687.
|الكبير
|المنزلة
|محمد حسني عبده
|أحمد ماهر السيد أحمد
|688.
|ابن تميم
|المنزلة
|محمد صلاح عبد الرؤف
|سعد محمد يونس عطية
|689.
|أبي جبهة الكردي
|منية النصر
|محمد إبراهيم السيد
|يحي محمد عبد الرحمن
|690.
|الكبير
|منية النصر
|أحمد عبد البديع إبراهيم
|حسن شحاته عثمان
|691.
|سيدي قاسم
|ميت غمر
|محمود المتولي عبادة
|أيمن فوزي بكر
|692.
|سيدي خضر
|ميت غمر
|عماد كامل المتولي
|إسماعيل محمد أبو النيل
|693.
|الرحمة بصهرجت
|ميت غمر
|ناجي حسن مصطفى
|أشرف محمود عطية
|694.
|الدمياطي
|نبروه
|كريم عماد محمد خليل
|إبراهيم حلمي السعيد
|695.
|المنزلاوي
|نبروه
|سعد السيد محمد الزكي
|سالم محمود عبد العزيز
|696.
|الزهراء
|غرب مطروح
|
مطروح (19)
|محمد السيد حسين الصاوي
|محمد أنور اسماعيل
|697.
|الشبان المسلمين
|غرب مطروح
|عبد الهادي محمد ابراهيم
|محمد عبد المولى سليمان
|698.
|عقبة بن نافع
|غرب مطروح
|أسامة عزت عبده الجيار
|سعيد أحمد شكر
|699.
|علي بن أبي طالب
|غرب مطروح
|عاصم عبده رزق حماد
|محمد إبراهيم القطان
|700.
|الدفراوي
|غرب مطروح
|طه لبيب عبد الحميد الوكيل
|وليد محمد سعد
|701.
|التنعيم
|غرب مطروح
|أحمد ابراهيم عبد السلام
|سامي سالم عبيد
|702.
|المغاربة
|غرب مطروح
|عبد اللطيف محمد عبد اللطيف
|السعيد فوزي بدوي
|703.
|الحاج يونس
|غرب مطروح
|عبد الله عبد الحليم جمعة
|عبد الرشيد أحمد سليم
|704.
|الحرمين
|غرب مطروح
|عبد الحكيم حسب الله سلطان
|محمود جمال مهدي
|705.
|التقوي
|غرب مطروح
|كارم انور عبد الغفار
|محمد عبد العزيز الشعراوي
|706.
|الغفران
|شرق مطروح
|أبو المعارف أحمد محمود
|علي عبد ربه عبد الغفار
|707.
|الصفا ك 7
|شرق مطروح
|عمر عيد عبد الحنيد
|صبحي سعيد إبراهيم
|708.
|الإفراد
|شرق مطروح
|محمود عبد اللطيف محمد
|صلاح مصطفى شنيشن
|709.
|الكبير
|شرق مطروح
|محمد محمد علي الشال
|سعد إبراهيم الشافعي
|710.
|القرية الحمراء
|الحمام
|هيثم محمود محمد الصاوي
|محمد الصافي عبد الله
|711.
|الكبير سيدي عبد الرحمن
|العلمين
|عبد الرحمن محمود سرحان
|محمد محمود جمعة
|712.
|الكبير
|الضبعة
|رشاد عبد الباسط محمد
|وائل محمد منصور بكر
|713.
|العتيق
|الحمام
|حسين عبد الفتاح عبد الواحد
|عياد حسن ساس
|714.
|الكبير
|براني
|نبيل جمعة خميس
|أحمد سامي يونس
|715.
|الكبير
|سيوه
|محمد عبد الله صالح الهرام
|محمود علي السيد
|716.
|العباسي
|شبين الكوم
|
المنوفية(48)
|محمد فتحي بدر قطب
|محمود محمد مرسي
|717.
|الانصاري
|شبين الكوم
|محمد الشحات محمد
|محفوظ محمود خطاب
|718.
|سيدي خميس
|شبين الكوم
|عبد الله لطفي الدرس
|سمير فوزي سلامة
|719.
|المتولي
|شبين الكوم
|محمد مصطفي شكر
|هاني محمد رضوان
|720.
|أبو بكر الصديق
|شبين الكوم
|محمدج اسماعيل عبد الهادي
|محمد السيد عبد الرازق
|721.
|سيدي علي المليجي
|بين الكوم
|محمود عبد الحفيظ الشيخ
|أشرف يوسف النقيب
|722.
|اللمعي
|تلا
|توفيق سالمان
|صبري عبد الباقي علام
|723.
|عز الدين
|تلا
|أحمد رمضان حامد
|محمود فتوح الفرماوي
|724.
|السادات
|تلا
|السيد عبد الحميد العسوي
|محمد حسن الحداد
|725.
|بحبيح / زرقان
|تلا
|حسن أبو اليزيد الشوري
|أحمد عبد الرحمن المسلوت
|726.
|العمري/ البندارية
|تلا
|محمد عزت عبد اللطيف
|مصطفى محمد الفرماوي
|727.
|العمري / زنارة
|تلا
|عماد ابراهيم سماحة
|تامر عبد الباقي عمارة
|728.
|سيدي شبل
|الشهداء
|وليد حسانين غانم
|أحمد محمد القط
|729.
|سيدي سالم/ ساحل الجواير
|الشهداء
|محمد رشاد حمودة
|أحمد سعيد أبو اليزيد
|730.
|العباشي/ دراجيل
|الشهداء
|شعبان فتح الله الصباغ
|سليمان محمود غانم
|731.
|سيدي مسلم/ سلامون قبلي
|الشهداء
|أحمد عبد الفتاح عرفة
|محمد جابر جلبط
|732.
|الدعابسة/جزيرة الحجر
|الشهداء
|محمود صديق خلف
|عبد الله محمد عبد اللطيف
|733.
|الكير/ سرسنا
|الشهداء
|أحمد سامي رمضان
|عصام زكي الفقي
|734.
|زوين
|منوف
|عبد الناصر صالح
|غريب غريب خليفة
|735.
|الأشبكية
|منوف
|ابراهيم أحمد زهران
|محمد جلال سليمان
|736.
|الانصار/ دبركي
|منوف
|سليمان عبد الله الحمداني
|أمين رمضان يونس
|737.
|القبلي/ منشاة سلطان
|منوف
|نبيل محمد علي
|جمال عبد الفتاح طاحون
|738.
|الشهداء/ سدود
|منوف
|علي أحمد شرف
|سمير مرزوق الصعيدي
|739.
|سيدي حجازي إبراهيم
|منوف
|مرزوق أبو العينين الجحش
|حمادة فتحي مراد
|740.
|الغماري
|أشمون
|جمال علي عبد المقصود
|إبراهيم عبد العاطي النياد
|741.
|خلف / جريس
|أشمون
|فيصل كيلاني المهدي
|مشحوت إبراهيم اسماعيل
|742.
|البرعي
|أشمون
|أحمد أنورشديد
|محمد سعيد جابر
|743.
|بدر/ كفر الغريب
|أشمون
|أحمد شوقي اللهلوبي
|أنور محمد عبد النبي
|744.
|الدوار/ سمادون
|أشمون
|باسم رجب الصباغ
|عبد الفتاح فاروق حمودة
|745.
|العطار/ سبك
|الباجور
|رمزي حسن محمد جعفر
|بيومي حامد أبو موسي
|746.
|الحجازي/تلونة
|الباجور
|عزت محمد علي
|أحمد محمود الشريف
|747.
|حافظ / الباجور
|الباجور
|عبد الخالق طه جلال
|سالم أحمد أبو حسن
|748.
|شهاب الدين
|الباجور
|السيد صاحبر المليجي
|يوسف صبري الهتير
|749.
|آل شاهين
|الباجور
|سعيد سعيد أحمد خلاف
|تامر صافي حما
|750.
|سيدي اسماعيل
|بركة السبع
|محمود محمود برغوث
|محمد محمود القويسني
|751.
|موسي العليمي/شرق
|بركة اسبع
|محمود صادق يونس
|ضياء الدين سليمان
|752.
|عياد/ جنزور
|بركة اسبع
|مجدي محمد الجراد
|أسامة عبد الحميد قاسم
|753.
|عزاز/ شنتنا الحجر
|بركة اسبع
|محمد عبد الحميد رمضان
|سامي إبراهيم علام
|754.
|البحري/ أم صالح
|بركة اسبع
|محسن محمد محمود حسن
|مجدي عبد الحميد عبد العزيز
|755.
|الشرقي/ عرب الرمل
|قويسنا
|حسين السيد حسين
|علي إبراهيم سليمان
|756.
|أبو كليل/ أم خنان
|قويسنا
|وليد طه دبور
|عمرو السيد عبد المقصود
|757.
|سيدي سالم/ بني غربان
|قويسنا
|محمود بسيوني علي
|حسام محمد علي
|758.
|عمارة
|قويسنا
|عبد العزيز محمد شاهين
|أحمد عشماوي زيدان
|759.
|الفردوس
|قويسنا
|محمد رفاعي مصيلحي
|عصام محمد أبو العزم
|760.
|التقوي/ المنطقة
|السادات
|أحمد السيد عبد الخالق
|عبد النبي محمد التليتي
|761.
|الكبير/ كفر داود
|السادات
|بدوي محمد حسين
|محمد اسماعيل الواقع
|762.
|الأوقاف/ الخطاطبة المحطة
|السادات
|شعبان صبري درة
|حسن السيد عياد
|763.
|الأربعين
|سرس
|عمرو محمود عبد العظيم
|إبراهيم صبحي صابر
|764.
|الحسايمة
|سرس
|حمادة عبد الحي الحفناوي
|ميسرة محمد عثمان
|765.
|شرق المدينة
|المنتزه
|
الإسكندرية
(48)
|أحمد محمد أبو الوفا
|علاء محمد مصطفى
|766.
|عمرو بن العاص
|المنتزه
|محمد قاسم عبد الخالق
|محمد السيد مصطفى
|767.
|سيدي بشر
|المنتزه
|مرسي محمد حسن
|خالد عبد الفتاح مصطفى
|768.
|النهضة
|المنتزه
|أيمن محمد علي
|ياسر علي جمعة
|769.
|أبو بكر الصديق
|المنتزه
|محمد حسن محمد
|ريحان عبد العزيز عبد اللطيف
|770.
|الصداقة
|الرمل
|محمد شحاتة عبد العظيم
|عادل مبروك محمد
|771.
|العصفوري
|الرمل
|السعيد مصطفي السماحي
|محمد ثابت محمد
|772.
|خورشيد
|الرمل
|محمد حزين محمود
|علي عبد الجليل السيد
|773.
|عباد الرحمن
|الرمل
|عبد الكريم ابراهيم علي
|محمد محمد قاسم
|774.
|بلال بن رباح
|الرمل
|سامي حسن العليان
|أشرف أبو سعيفة
|775.
|سيدي جابر الشيخ
|شرق
|الأمير أحمد يونس
|يحي اسماعيل فتح الله
|776.
|الشهداء/ مصطف كامل
|شرق
|محمد موسي دياب
|حسين شحاتة محمد
|777.
|نور الإٍسلام
|شرق
|محمد غازي حميدة
|إبراهيم وهبة كامل
|778.
|علي بن أبو طالب
|شرق
|السيد عبد المولي عبد الرازق
|أحمد سعد عبد الحليم
|779.
|أحمد يحي
|شرق
|محمد صابر ابراهيم
|نجاح عبد الرحمن محمد
|780.
|القائد إبراهيم
|وسط
|حسام فتح الله طبل
|عبد الرحمن نصر نصار
|781.
|اولاد الشيخ الجديد
|وسط
|عماد الدين عبد الرسول
|محمد مبروك ناصر
|782.
|الإيمان الخضرة القبلية
|وسط
|وليد محمد محمد
|محمود سعد بيومي
|783.
|القصبجي
|وسط
|محمدط عطية بدوي
|محمود نصر الدين محمد
|784.
|محمد عبده
|وسط
|محمد عبد الحميد عبد الوهاب
|عبد الموجود حسن أحمد
|785.
|رمضان شحاتة
|الجمرك
|أحمد عبد الغني محمود
|مديح سميح السعودي
|786.
|أبو العباس
|الجمرك
|سعد عرفة
|حسن محمد عبد الصبور
|787.
|العمري
|الجمرك
|محمد شكري محمود
|عادل أبو الفتوح محمد
|788.
|المعاوري
|الجمرك
|محمود عبد الله بسيوني
|أيمن محمد حجازي
|789.
|ابن خلدون
|الجمرك
|عبد العزيز أحمد عبد العزيز
|أيمن محمد البرعي
|790.
|عمر بن الخطاب
|محرم بك
|ابراهيم السيد حسيب
|جلال علي مصطفى
|791.
|الكبير اليس2
|محرم بك
|إسلام محمد مصطفي
|اسلام أحمد مصطفى
|792.
|ابيس 1/7
|محرم بك
|أحمد حبيب اسماعيل
|أسامة محمود عبد الغفار
|793.
|سعد الدين
|غرب
|محمد خميس ابراهيم
|ماهر عبد الجواد إبراهيم
|794.
|الميري
|غرب
|محمد محمود اسماعيل
|ضاحي موسي حسن
|795.
|القباري
|غرب
|رمضان حسني السيد
|حمادة حامد كامل
|796.
|سلطان
|غرب
|علي محمد عبد المعطي
|اسماعيل أحمد المرشدي
|797.
|الحديد والصلب
|العجمي
|ابراهيم السيد السيد
|يحي عبد الحميد طه
|798.
|محمد موسي
|العجمي
|رفيق موسي محمود
|صبري حسين محمد
|799.
|الغفران
|العجمي
|يوسف رجب عبد الحليم
|هيثم عبد الرحمن عبد القادر
|800.
|قباء
|العجمي
|علي محمد علي محمد
|عبد الرحمن إبراهيم عبد الحميد
|801.
|السلام عبد القادر
|عامرية أول
|أبو بكر ماهر مختار
|عبد الرحمن احمد السيد
|802.
|الاخلاص العامرية
|عامرية أول
|شعبان طاهر عبد الحكيم
|هاني إبراهيم احمد
|803.
|الكبير قرية حارس
|عامرية أول
|منصورعبد القادر منصور
|عبد الحميد عبد العزيز
|804.
|العاملين /الناصرية القديمة
|عامرية ثان
|محمد حسين عبيد
|عبد الله عادل الصاوي
|805.
|الجلاء
|عامرية ثان
|هادي ابراهيم عبد العزيز
|محمد محمد السيد
|806.
|التوحيد / الناصرية
|عامرية ثان
|محمد حمدي عوض
|عبد الرحمن محمد أحمد
|807.
|الكير/ الجزائر
|عامرية ثان
|أحمد رجب عبد الله
|محمد شعبان السيد
|808.
|العتيق
|برج العرب
|عمر محمد أحمد السيد
|دسوقي عيد محمد العقدة
|809.
|الكبير/ البرج القديم
|برج العرب
|حسن عبد المقصود سلام
|مصطفى محمود عبد المجيد
|810.
|الكير/ بهيج
|برج العرب
|هاني عبد الهادي فرج
|أيمن علي محمد سلامة
|811.
|الرحمن /مساكن المنخفض
|برج العرب
|أيمن أحمد خليفة
|حسن عبد الله محمد
|812.
|الكبير قابيس
|محرم بك
|حسام رمضان عبد الستار
|محمود عبد الفتاح طلبه
|813.
|الكبير طيبة
|عمرية أول
|محمود علي حميدة
|أشرف مصطفى أحمد
|814.
|العرفاني
|ملوي
|
المنيا (48)
|محمود جاد محمود
|محمد مصطفى عبد الفضيل
|815.
|اليوسفي
|ملوي
|عز الدين عبد المعتمد محمد
|مصطفى شعبان كامل
|816.
|الجسطيني
|ملوي
|عمر رمضان هاشم
|رجب فوزي محمد
|817.
|الشيخ محروس
|ملوي
|نادي عبد العليم عبد المالك
|علي مصطفى عبدالهادي
|818.
|النصر
|ملوي
|ياسر ربيع عثمان
|إبراهيم رشدي عبد الرحمن
|819.
|الري
|ملوي
|محمود عبد الرحيم علي
|حمادة محمد سقاو
|820.
|الرحمن
|ملوي
|غنيم عزت محمد
|يوسف شحاتة عبد
|821.
|متولي عبد المقصود
|أبو قرقاص
|طارق صلاح عبد العظيم
|معروف فيض اسماعيل
|822.
|الأوقاف الغربي
|أبو قرقاص
|محمود حسانين عوض
|محمد سعد كامل
|823.
|المركز الطبي
|أبو قرقاص
|مؤمن حسن بكر
|إبراهيم سيد عبد الوهاب
|824.
|فهمي عبد العال
|منقطين
|مصطفي محمد عبد العليم
|محمود محمد كامل
|825.
|عبد الجواد سالم
|سمالوط
|علي رمضان أحمد
|خالد محمد عبد الله
|826.
|المعهد الديني
|سمالوط
|محمد عزمي أنور
|وجيه أحمد حسانين
|827.
|المعصرة الغربي
|سمالوط
|مختار محمد رجب
|مصطفى محمد رجب
|828.
|الكبير
|حلوة
|علاء الدين عبد العليم عثمان
|أحمد محمد عبد الظاهر
|829.
|أبو العلا
|مغاغة
|حسام عيد محمد السيد
|رجب شحاتة محمود
|830.
|قاسم المصري
|مغاغة
|رفعت محمد الصغير
|طه مكرم أبو زيد
|831.
|دياب
|مغاغة
|طه حسن كامل
|محمود أحمد عبد الغني
|832.
|البرهان
|مغاغة
|عبد الرحمن خلف سعد
|حسام محمد حسن
|833.
|علي المصري
|المنيا القديمة
|أحمد علي نصر
|إيهاب أحمد عبد العزيز
|834.
|شادي الجديد
|المنيا القديمة
|محمود محمود اسماعيل
|إبراهيم احمد جارحي
|835.
|الجهاد
|المنيا الجديدة
|محمود عبد الحميد حسن
|مصطفى محمد عبد الصالحين
|836.
|الفولي
|المنيا الجديدة
|يحي محمد عيسى
|صلاح رجب أحمد
|837.
|صلاح الدين
|المنيا الجديدة
|أسامه ربيع عبد النعيم
|أحمد شعراوي توفيق
|838.
|الموقف
|صندفا
|أحمد عيد مسعد
|عبد الله بشير مسعود
|839.
|التقوي
|صندفا
|ناجح رجب شعبان
|عبد الرحمن محمد حسين
|840.
|صلاح الين
|مطاي
|محمد جمال عبد الوهاب
|محمد عبد اللطيف إبراهيم
|841.
|أبو بكر
|مطاي
|كامل صالح كامل
|محمد فتحي حجاج
|842.
|حسام اشرقي
|بني مزار
|جمعه مختار عبد الحميد
|محمد سعيد عبد الظاهر
|843.
|حسام الغربي
|بني مزار
|رمضان على محمد
|إبراهيم محمد حسن
|844.
|الشافعي
|بني مزار
|الحسيني صلاح علي
|أحمد محمد عبد العزيز
|845.
|الكبير أبو يعقوب
|صفط الخمار
|محمود حسين سيد
|هشام عبد المطلب عبد الغني
|846.
|حسن سليمان
|بني عبيد
|عبد الرحمن محمد عبد الله
|شريف محمد فولي
|847.
|اليوسفي/ منتوب
|بني عبيد
|معدن فتحي علي
|ربيع محمد عبد البر
|848.
|الجمعية الخيرية
|بني عبيد
|محمود عبد الكريم إبراهيم
|علي مسامح محمود
|849.
|الفتح الإسٍلامي
|دير مواس
|اسماعيل محمد العربي
|جلال حمدي عبد التواب
|850.
|المجاهدين
|دير مواس
|علاء بدر محمد
|محمود صابر سيد
|851.
|الكبير
|دير مواس
|محمود أحمد عبد الباقي
|بدر عبد العزيز محمد
|852.
|النصر
|دلجا
|مؤمن أمين علي
|محمد رجب علي
|853.
|القاضي
|دلجا
|أحمد جمال علي
|محمود عبد اللاه عبد الله
|854.
|الكبير أباظة
|دلجا
|أحمد كمال أحمد
|محمد زكي سليم
|855.
|العلاقة
|دروة
|سعد حمدي سعد
|أحمد خليفة عبد الله
|856.
|عبد الباقي حسن
|دروة
|ناجي كامل ناجي
|أبو الوفا سعد عبدالعزيز
|857.
|الكبير
|دروة
|شعيب عبد الرحمن عبد الغفار
|محمد طه ناجي عبد
|858.
|محمد متولي
|دروة
|مصطفى نبيل عبد الجيد
|عمرو وفقي زكي فوزي
|859.
|عمر بن عبد العزيز
|برطباط
|محمد سيف محمد
|صلاح فاو محمد
|860.
|الحاج عدوي
|العدوة
|شعبان عبد المنعم حافظ
|مصطفى حسن حسين
|861.
|السلام
|العدوة
|محمد خليفه إبراهيم
|حمادة رجب محمد
|862.
|القايات
|الشيخ مسعود
|جمال منصور محمد
|عيد علي أحمد
|863.
|العباس
|شرق
|
بور سعيد (19)
|د. إسماعيل محمد علي
|محمد علي ربيع عشري
|864.
|التوفيقي
|الشرق
|السيد محمد محمد
|محمد محمد إبراهيم
|865.
|الرحمة
|الشرق
|نوح سليمان علي سليمان
|محمد أحمد عبد الحميد يوسف
|866.
|سيدنا حمزة
|الشرق
|أحمد أحمد علي أحمد
|محمد مصطفى كامل كه
|867.
|المجمع الإسلامي/ بور فؤاد
|الشرق
|محمد حمدين محمود
|عبد الله جاد أحمد الإمام
|868.
|علوان
|الشرق
|أحمد عبد السلام محمد
|عبد الحليم محمد عبد الحليم
|869.
|الإيمان الكبير
|الشرق
|السيد عبد الرازق إبراهيم
|محمد صلاح فرج علي
|870.
|الصالح
|الضواحي
|محمد الشحات مصطفى
|محمود خيري السيد
|871.
|الرزاق
|الضواحي
|أحمد أبو المعاطي محمود
|عماد أحمد فراج
|872.
|مريم القطرية
|الضواحي
|عبد الله أسامة عبد الحفيظ
|السيد محمد حسن سليم
|873.
|السيدة زينب
|الضواحي
|محمد محمود جاد بركات
|علاء عبد اللطيف محمد
|874.
|السمحاء
|الضواحي
|محمود محمد محمد عبد
|أمير حسن صالح يعقوب
|875.
|صالح سليم
|الضواحي
|السيد محمد أبو المعاطي
|محمد عبد الوهاب حجازي
|876.
|الزهراء زهور
|الضواحي
|محمد بكر رمضان رمضان
|إسلام عبد الرازق صالح
|877.
|سرحان مبارك
|الضواحي
|أحمد صبري عبده عبده
|أحمد فتحي عبد الله
|878.
|بلال الكبير
|الضواحي
|أحمد عبد الراضي أبو المجد
|أشرف عبده محمود
|879.
|الحسن ب 5000
|الضواحي
|أحمد السيد السعيد السيد
|عبد الصمد فهمي أبو العينين
|880.
|أم القري
|الضواحي
|أحمد السيد محمد أحمد
|عبد الوهاب مصباح عبد الوهاب
|881.
|القدوس
|الضواحي
|عبد الرحمن محمد محمود
|محمد أحمد علي حامد
|882.
|الصمد
|الضواحي
|محمود عمر حسن
|محمد البيومي أبو العطا
|883.
|دلائل الخيرات
|بندر ثان
|
الفيوم (48)
|أحمد رمضان ثابت
|يحي محمد محمد شعبان
|884.
|المسجد الكبير
|أطسا شرق
|مصطفى شعبان عبد الفتاح
|أحمد محمد رمضان
|885.
|المسجد الكبير بسيلا
|إدارة شمال
|بدر جمعه كامل
|حسن شعبان السيد
|886.
|النصر
|طامية أول
|محمود محمد عبد الظاهر
|رمضان فرج محمد
|887.
|المسجد الكبير بهوارة
|ادارة جنوب
|أحمد عبد الواحد رمضان
|رجب محمد يونس
|888.
|مسجد أبو عش
|إدارة جنوب
|حسين أحمد محمود
|حسين فخري أمين
|889.
|دار الرماد الشرقي
|بندر أول
|أيمن شعبان ربيع
|بدوي علي محمود
|890.
|ناصر الكبير
|بندر أول
|د. محمد أحمد محمد
|محمود أحمد حسن
|891.
|الغرباء
|بندر أول
|محمد رمضان سيد
|شعراوي رمضان عطية
|892.
|روضة الفرقان
|بندر ثان
|عبد الحليم ربيع عبد الحليم
|عيد حجاج محمد
|893.
|الرحمة دمشقين
|شمال
|نبيل روبي محمد خميس
|جمال عبد الفتاح محمد
|894.
|عمر بن الخطاب
|شمال
|جمال بكري محمد
|أشرف جمعة عبد الحليم
|895.
|إمبابي
|جنوب
|أشرف عبد الحميد قرني
|عاشور رمضان جمعة
|896.
|النور المحمدي
|طامية أول
|محمود أحمد عبد القادر
|رمضان محمد مرسي
|897.
|الشواكر
|طامية أول
|عزت منصور محمد
|عويس محمد عويس
|898.
|عبد العزيز الجزار
|الشواشنة
|محمد السيد بريك
|علي جمعة محمود
|899.
|الأخوة الشرقي
|الشواشنة
|السيد فيصل محمد
|عمار محمد عبد التواب
|900.
|والي ميزار
|الشواشنة
|محمد عبد الواحد علي
|إيهاب خطيب محمد
|901.
|الشيخ علي
|فيديمين
|علي كمال مخيمر
|محمد علي عبد الله
|902.
|المسجد الكبير
|فيديمين
|مدحت أحمد محمد
|محمد حسن محمد
|903.
|السلام
|فيديمين
|أحمد حسين محمد شحات
|عمرو خميس فؤاد
|904.
|الراضي
|سنورس أول
|محمد السيد اسماعيل
|علي خطيب عبد العليم
|905.
|أبو طاقية
|سنورس أول
|حماده سيد جمعه
|عبد الرحمن عبد الله إمام
|906.
|بدر
|سنورس ثالث
|جمال ربيع أمين
|شعبان رجب محمد
|907.
|المركز الإسلامي
|سنورس ثالث
|جمعة ربيع محمد
|محمد عبد الله عبد العظيم
|908.
|الشيخ علي
|اطسا شرق
|حسن حماد رياض
|عبد الله محمد عبد الرحمن
|909.
|والي الجندي
|اطسا شرق
|أحمد عبد الله عاشور
|شعبان محمد كامل
|910.
|عزام
|ابشواي
|محمد السيد عبد العزيز
|أحمد عبد الله شعبان
|911.
|الأخوة
|ابشواي
|محمد إبراهيم علي
|حمدي توفيق عزيز
|912.
|التحرير
|اطسا غرب
|حسن أحمد هلباوي
|سامح سيد عبد الباقي
|913.
|فرح شعت
|اطسا غرب
|مصطفى عبد العظيم خليل
|رمضان عبد الفتاح محمود
|914.
|العتيق
|اطسا غرب
|أحمد السيد محمود
|مصطفى عبد الله محمد
|915.
|الهداية
|العجميين
|أحمد محمد عبد المجيد
|باسم أحمد عبد السلام
|916.
|الوحدة المحلية
|العجميين
|مصطفى أحمد محمود
|رمضان عبد الله محمد
|917.
|عباد الرحمن النصارية
|العجميين
|عبد الله السيد عبد الباري
|سيد عجمي محمد
|918.
|الرحمن –المدينة الصناعية
|طامية ثان
|طارق يحي شعبان
|عيد عزت عويس
|919.
|الكبير قصر رشوان
|طامية ثان
|محمد محمود عبد الظاهر
|حمدي ربيع عبد الله
|920.
|علي مفتاح المعصرة
|طامية ثان
|محمود عزت عويس
|عمر عبد الناصر يحي
|921.
|الإبياري بالحامولي
|يوسف الصديق
|محمد محمد يوسف
|أيمن محمد محمد
|922.
|التعيلب شعلان
|يوسف الصديق
|محمود جلال محمد
|مرعي عبد الحميد عبد الغني
|923.
|المسجد الكبير
|سنورس أول
|علي صلاح عبد العزيز
|حسين عويس محمد
|924.
|المرداني
|سنورس ثان
|ناصر روبي يوسف
|سلامة علي يونس
|925.
|ناصر
|سنورس ثان
|أحمد السيد شافعي
|محمد ربيع عبد التواب
|926.
|المداكرة
|سنورس ثان
|ياسر محمد أحمد
|جمعة عبد المهدي
|927.
|والي ميزار
|يوسف الصديق
|محمد عبد الواحد علي
|أحمد رشاد علي إبراهيم
|928.
|سعداوي
|الفرق
|رجب محمد حافظ
|محمود محمد أمين
|929.
|العمدة
|الفرق
|محمود محمد عبد الستار
|أحمد شعبان عبد المنعم
|930.
|الفتح
|الفرق
|خالد عطا الله حسني
|أحمد عبد الرحمن جمعة
|931.
|عبد الله وهبي
|بندر ثان
|أحمد يحي نجيب
|جمعة عبد الفتاح محمد
|932.
|المرور
|العريش
|
شمال سيناء(20)
|أحمد البكري معوض
|علي علي السيد الشريف
|933.
|التعمير
|بئر العبد
|محمد سلامه محمد
|التهامي محمود محمد
|934.
|المجمع الإسلامي
|المساعيد -العريش
|أشرف سامي سلمان
|الصباحي محمدالصباحي
|935.
|أبو بكر الصديق
|العريش
|محمد عبد المتعال إبراهيم
|السيد سعيد السيد متولي
|936.
|الكوثر
|الشيخ زويد
|أيمن شبل إبراهيم
|إبراهيم محمود محمد
|937.
|التعمير
|الخربة بئر العبد
|محمود محمد السيد
|محمد صبري الششتاوي
|938.
|المحطة
|بئر العبد
|صالح مهدي الجوهري
|إسلام أحمد عبد اللطيف
|939.
|الرحمن
|الحسنة
|محمود مصطفى محمود
|عصام محمد عبد الهادي
|940.
|المنبطح
|القسيمة
|إبراهيم الدسوقي عطيه
|وليد أحمد أبو الحديد
|941.
|الرفاعي
|العريش
|محمود فاضل عبد الفضيل
|محمد إبراهيم محمد
|942.
|أم القري
|العريش
|هاني اسماعيل عوض
|سعد عمر سعيد محمد
|943.
|الجمعية تحفيظ القرآن
|العريش
|رمضان جوده معوض
|خميس حمدي أحمد
|944.
|مجمع الزهور الإسلامي
|العريش
|محمد السيد عوض الله
|محمد الكيلاني محمد
|945.
|الحمايدة
|الشيخ زويد
|عبد الجيد محمد عبد الجيد
|وائل علي عبد المحسن
|946.
|أبو بكر الصديق
|بئر العبد
|إبراهيم السيد اسماعيل
|محمد جمال عبد اللطيف
|947.
|الرحمة
|رابعة رمانة
|محمد فتح الله محمد
|محمد ممدوح نظيم
|948.
|بالوظة
|رمانة
|هيثم محمد محمد علي
|محمد علوي اليمني أحمد
|949.
|الكبير
|جفجافة الحسنة
|محمود السيد منصور
|مجاهد وحيد مجاهد
|950.
|الكبير
|نخل
|محمد عبد الوهاب السيد
|محمود سعيد محمود
|951.
|الكبير
|الزقازيق غرب
|
الشرقية (49)
|محمد خيري عطيه
|محمد عثمان عبد الله
|952.
|علي أغا
|الزقازيق غرب
|زكي رضا جوده
|إبراهيم أحمد إبراهيم
|953.
|عبد العزيز حجازي
|الزقازيق شرق
|عبد الله منصور فؤاد
|فوزي عطوه إسماعيل
|954.
|أبو خليل
|الزقازيق شرق
|محمد عبد الرحمن السيد
|أحمد إبراهيم محمد
|955.
|الجندي
|القنايات
|شحته محمد السيد
|ياسر محمد أنور بدوي
|956.
|النصر
|القنايات
|عبد المنعم حسن فوده
|ناصر عبد الأعلى عطية
|957.
|الطاهرات
|بليس
|أحمد علي محمد علي
|عمر عبد العظيم محمود
|958.
|د/عبد الحليم محمود
|بلبيس
|محمود أحمد عبد الرحمن
|جلال عبد الحميد محمد
|959.
|العباس بن عبد المطلب
|انشاص الرمل
|مؤمن سعيد خفاجه
|محمد جمال سعد
|960.
|الدراوشة
|انشاص الرمل
|أحمد صبحي محمود
|محمد محمد أحمد سويلم
|961.
|أبو خضرة
|شبرا النخلة
|محمد كمال السيد
|هاني محمد حسن محمد
|962.
|عمر بن الخطاب
|العاشر رمن رمضان
|د . حسن وتد
|ياسر محمود محمد مهنا
|963.
|العشيرة المحمدية
|العاشر من رمضان
|محمد عبد الله محمود
|أحمد عبد العال
|964.
|مصطفى سرمد
|منيا القمح
|محمد عبد الغني عبد السلام
|محمد محمد عبد الله
|965.
|الشلبي
|منيا القمح
|أحمد عبد الحميد بدوي
|علي الشحات علي زيد
|966.
|مصعب بن عمير
|العزيزية
|السيد حامد عبد الرحمن
|محمد علي السيد محمود
|967.
|الفتح
|العزيزية
|د.محمد إبراهيم شحاته
|سالم بيومي سالم محمود
|968.
|النصر الجديد
|ديرب نجم
|حمدي محمد مجاهد
|عادل عبد الرحيم عبد العاطي
|969.
|مجمع التوحيد
|ديرب نجم
|أحمد عوض عبد الحميد
|أحمد خيري عبد الحق
|970.
|عبد ربه
|صافور
|عبد العزيز رمضان محمد
|إبراهيم محمد محمد
|971.
|صلاح الدين
|كفر صقر
|شريف عبد المنعم محمد
|أحمد محمد يوسف
|972.
|السلام
|كفر صقر
|السيد محمد معوض
|مكاوي حسين أحمد
|973.
|الشيخ النجدي
|أبو كبير شرق
|أحمد محمود عبد الحميد
|علي محمد علي محمد
|974.
|الملكين
|تاراك
|محمد شهيد سيد أحمد
|طارق محمد محمد
|975.
|الشيخ أبو حماد
|أبو حماد جنوب
|أحمد السيد عبد الهادي
|عبد الله كامل عبد الحفيظ
|976.
|النصر
|أبو حماد جنوب
|فتح الله عيسى غريب
|محمد إسماعيل محمد
|977.
|أبو العلا حسان
|أبو حماد شمال
|عمر عبد الحميد عبد الدايم
|علي الشحات عبد العليم
|978.
|أبو بكر الصديق
|القرين
|محمد عبد اللطيف مهدي
|أيمن حسيني عطية سليم
|979.
|النصر
|أبو كبير غرب
|محمد السيد محمد السيد
|محمد عبده الرازق
|980.
|الشرقي
|أبو كير غرب
|أحمد شوقي عبد الله
|محمد السيد متولي
|981.
|جمال عبد الناصر
|الرحمانية
|إبراهيم السيد عبد الدايم
|محمد السيد منصور
|982.
|العلاوية
|بردين
|أحمد نور الدين محمد
|عيسى أحمد عيسى أحمد
|983.
|الشبلي
|منيا القمح
|محمود محمد أحمد مكاوي
|علي الشحات علي زيد
|984.
|سيدي سكران
|مشتول
|أحمد عبد الفتاح محمد
|محمود رفعت رضا
|985.
|أبو ذقن
|الإبراهيمية
|نبيل محمود طه
|أحمد علي أحمد
|986.
|ستيته نصار
|الإبراهيمية
|سعيد السيد محمد
|أحمد محمد أحمد عطية
|987.
|الحاجة أمينة
|ههيا
|أشرف عبد اللطيف عثمان
|أيمن عادل محمد
|988.
|مسجد أبو حماده
|ههيا
|إسلام محمد محمد السيد
|محمد محمد عثمان
|989.
|العيدروس
|فاقوس الأول
|عادل السيد عبد المطلب
|عبد الله عطيه حسن
|990.
|المجيدي
|فاقوس الأول
|محمود صلاح الدين
|محمود خليل محمد
|991.
|أبو حجازي
|فاقوس الثانية
|أحمد عبد العاطي متولي
|أحمد محمد عبد الرزاق
|992.
|القطري
|فاقوس الثانية
|عبد الرؤف فتحي عبد الرحمن
|سالم محمد سالم
|993.
|شرف الدين
|النمروط
|محمد علام هاشم
|محمد محمود السيد
|994.
|الهواوشه
|النمروط
|وائل محمد عبد الله
|حسن محمد سالم
|995.
|الكبير
|عرب درويش
|أحمد علي عطيه
|محمد إبراهيم إبراهيم
|996.
|الكبير
|منشية أبو عمر
|محمود علي بسيوني
|النقراشي محمود سلامه
|997.
|النصر سواري
|أبو كبير غرب
|محمود عيسى محمود
|متولى الشحات متولى
|998.
|الغروري
|شرق أبو كبير
|همام عطوه السيد
|أحمد السيد شوقي صابر
|999.
|حي المستشفى
|أولاد صقر
|محمد جمعه حسن
|محمد منصور محمد
|1000.
|طيبه
|صان الحجر
|أحمد علاء الدين سباعي
|رمضان رمضان الحنفي
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