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بالأسماء..1000مسجد بالقاهرة و المحافظات تشهد 12 ألف ملتق دينى برمضان

الخميس، 11 أبريل 2019 07:14 م
بالأسماء..1000مسجد بالقاهرة و المحافظات تشهد 12 ألف ملتق دينى برمضان ملتقيات شهر رمضان
كتب - إسماعيل رفعت
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أعلنت وزارة الأوقاف، الخريطة الدعوية لدروس المساجد الجماهيرية بـ27 محافظة، والتى تشمل ألف مسجد من المساجد الكبرى بواقع 3 لقاءات أسبوعية يحاضر في كل لقاء إمام من أئمة الأوقاف وواعظ من وعاظ الأزهر أو أستاذ من أساتذة الجامعة لإقامة 12 ألف ملتقى فكرى وثقافى وجماهيرى وشبابى.

 
 
من جانبه أعلن الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، خطة الوزارة الدعوية خلال شهر رمضان المقبل مؤكدا أن الوزارة ستنظم 12 ألف ملتقى خلال شهر رمضان في ختام مبادرة “مكارم الأخلاق” للأئمة، إضافة إلى دروس القيام في شهر رمضان المبارك.
 

 

م المسجد الإدارة المديرية السادة العلماء والأئمة والوعاظ
1. سيدنا الحسين وسط  

 

 

القاهرة

(49)

 د . عبد الله النجار د / عبد الفتاح العواري
2. السيدة زينب السيدة زينب د محمد أبو زيد الأمير د / عبد الخالق صلاح
3. السيدة نفيسة جنوب د. جمال فاروق د/ على الله الجمال
4. عمرو بن العاص جنوب د . إبراهيم الهدهد د/ أحمد عوض
5. الفتح – برمسيس غرب د. عبد المنعم فؤاد محمد الوجيه البحيري
6. فاطمة النبوية وسط د. محمد سالم أبو عاصي عبد العظيم عبد المرضي
7. الجلاء برمسيس غرب الشيخ / علي خليل د/ أحمد ربيع
8. صلاح الدين جنوب د . محمود حسن حازم جلال محمود
9. قاهر التتار النزهة د . هاني سيد تمام محمد علي أحمد
10. النور – العباسية العباسية الشيخ / سعيد عامر د / عباس صالح
11. الإيمان مكرم عبيد شرق م نصر د. عبد المنعم أبو شعيشع محمد السيد حافظ
12. علي بن أبي طالب شرق م نصر د. أحمد حسن غنيم ضياء سيد نور الدين
13. البخاري غرب م نصر د . محمد حسانين البطح محمد علي عبد العظيم
14. الجامع الكبير بمدينتي القاهرة الجديدة د. العدلي سليمان فضل هاشم عبد العزيز
15. الغوري وسط د. عادل عبد الفتاح طه رمزي أحمد
16. السلطان الحنفي السيدة زينب د. الليثي حامد عبد الرحمن رضا علي
17. الوحدة الإسلامية العباسية د. أحمد الشورى محمد صالح شديد
18. يوسف الصحابي النزهة محمد حسن أحمد زكريا رمضان عرابي
19. قيسون وسط فتحي السيد محمود السعيد أحمد محمد علي
20. طرة الأسمنت الكبير المعادي عبد الجواد محمد عبد الجواد حسين عبد الكريم علي
21. الأحمر غرب محمد مصطفى عبد المقصود السيد محمد السيد
22. الإيمان-  رمسيس غرب م نصر يوسف محمد عز الدين عاطف فرج زيدان
23. الهدي المحمدي البساتين عثمان أحمد عبد الحميد علي عبد المنعم عيد
24. التوحيد – صقر قريش البساتين حمد الله سعد محمد محمد الأمير جاد الكريم
25. أبو بكر الصديق البساتين سيد توفيق عبد العظيم أحمد عبد الهادي زهير
26. السلطان أبو العلا بولاق علي مصطفى علي السيد عبد العاطي قطيط
27. الخضيري بولاق مؤمن علي إمام أحمد محمد عبده الشامي
28. أحمد طلعت باشا بولاق محمد رجب عبد الحميد محمد أبو بكر جاد الرب
29. الخازندارة الساحل شريف السعيد اسماعيل مصطفى أحمد علي
30. الفتح – م المماليك الساحل طارق محمد متولي محمد نور الدين أحمد
31. طارق بن زياد عين شمس أحمد محمد نجيب هواري محمد عبد المعز
32. عيد معتق عين شمس محمد عبد المنعم عبد الفتاح عطية السيد عطية رزق
33. مهمشة الشهير بالأبيض شمال حسام علي سيد محمد أحمد العمري
34. صهيب الرومي شمال أحمد محمد داود عاطف أمين شحاته
35. فاطمة الشربتلي القاهرة الجديدة علي عبد العظيم علي محمد عثمان خلف
36. القدس – التجمع الخامس القاهرة الجديدة كارم محسن عبد الرحمن رمضان أحمد حسن
37. عين الحياة – كشك شما شرق أحمد أسامه علي الحسن ياسر الحسن
38. حسان بن ثابث شمال شرق أحمد عبد العظيم عبادي محمد حسن عبد العظيم
39. ثلث المرحوم الكويتي المعادي عمر ربيع أحمد محمود عبد الكريم عتلم
40. النور- ش خميس المعادي عبد الرحمن رضوان أحمد عادل خميس
41. عمر بن الخطاب السلام طه عبد العظيم حسن منتصف محمود
42. الرحمن علم القرآن السلام أحمد السيد أبو العزم حمدي أمين عبد الله
43. مستورة – ش 9 المقطم أحمد رمزي جبر حاتم عبد الله علي محمد
44. الصفا – مساكن الكهرباء المقطم محمد شلبي الدسوقي مصطفى كامل علي
45. خالد بن الوليد الشروق محمد أمير عبد المعز لملوم محمد لملوم
46. الكوثر الشروق محمد أحمد فرحات جعفر صلاح عبد الله
47. نصر الإسلام شرق عرفه رجب إبراهيم عبد الله عبد الحميد
48. سمير وهبة شرق صابر عبدالرازق عبد الله عبد العزيز
49. دار السلام الكبير دار السلام محمد نصر عبد المنصف إسلام حسن محمد
50. الرحمن الرحيم الغردقة  

 

البحر الأحمر

(20)

 أحمد عبد الحارث سلامة حسام الدين محمود
51. القطري الغردقة فؤاد القطب حسين محمد عبادي الصادق
52. السيدة عائشة الغردقة علي أحد محمود عبد الباسط عيسى محمد
53. الصفوة الغردقة شعبان عمر عبد التواب عبد الباسط عثمان أحمد
54. الشهيد حمزة الغردقة جما عبد العليم أحمد ضاحي عيد كامل
55. الشبان المسلمين الغردقة طارق محمود مبارك الشعراوي عبد العال
56. التقوى الغردقة محمد أحمد خليل جمعة محمد عبد المجيد
57. الهداية الغردقة محمود أبو الحمد أحمد محمد سعيد أحمد
58. عمر بن الخطاب رأس غارب مختار محمد عبد القوي علي عبد اللطيف حبيب
59. حمزة بن عبد المطلب رأس غارب أحمد عبد الحميد الطاهر ناصر سالم سليم
60. الكبير رأس غارب عبد الباسط فاروق محمد محمود حمزة
61. المركز الإسلامي سفاجا أحمد مصطفي جاد محمد أبو القاسم
62. الكبير سفاجا محمود أحمد حنفي حسين محمد عماره
63. السلام سفاجا الحسن ابراهيم محمد سعيد عمر محمد
64. التقوي القصير مدني عبد الدايم مدني إسماعيل أحمد علي
65. أبو الحجاج القصير أحمد عبد العال عبد الكريم محمد أحمد الشاطر
66. الصفوة القصير يوسف بدر رفاعي أحمد إمام أحمد
67. التوبة القصير ياسر فاروق أحمد طارق أحمد محمود
68. المركز الإسلامي القديم الشلاتين عصم عبد الغفار أمين محمود أحمد عبد الاه
69. التوبة الجديد حلايب محمد عبد الجيد عثمان معتز عبد الفتاح
70. السيد يوسف بندر الأقصر  

 

 

الأقصر

(20)

 عبد المنعم عبد الله يسن بدوي محمد سيد
71. صلاح الدين بندر الأقصر موسي فتحي محمد محمد عبد الرؤف محمد
72. العتيق البياضية البياضية علاء محمد عربي محمد عبده أمين أحمد
73. الحمزية البياضية مصطفي كامل عبد القادر عبد الرحيم محمد أحمد
74. الادريسي الزينية مصطفي أبو الفضل محمود سعدي عبد الالهي أحمد
75. الناصرية الزينية عبد الستار محمود حسين زكريا سهري عبد العزيز
76. مقام الشيخ الطيب القرنة أحمد محمدج حسن عطيتو محمد حسان محمد أحمد
77. العمري البحري القرنة محمد حسان محمد الدناوي بكير أبو الحجاج
78. العتيق الوابورات أرمنت مدحت عبد الستار محمد بصري محمود جاد الرب
79. الزلفي أرمنت الحيط أرمنت محمد عبد السلام لوط محمود خليل صادق
80. العتيق بنجع العمدة الطود عبد الشاشفي علي أبو الوفا محمود عراقي
81. الشباب الرضوان الطود محمود علي سيد حسن الطاهر مسلوب
82. العتيق أصفون أصفون محمود عبد الوهاب الصادق أحمد محمد محمود سليم
83. أبو دوح طفنيس أصفون عبد المحسن محمد أحمد زكريا بكري عبد الوهاب
84. العتيق اسنا منتصر الشافعي الصغير محمود عبد الدايم علي
85. الخن اسنا أحمد فناوي حسن أحمد عبد الحميد محمد
86. النموذجي النمسا عبد الصمد عبد الشافي السيد أحمد خليل
87. العتيق العضيمة النمسا طه محمود عبد الكريم محمود صالح محمد
88. العتيق الدقيرة حاجر كومير ابراهيم عوض بسطاوي كمال عباس أحمد
89. الكبير بترعة ناصر حاجر كومير أحمد عبد الوهاب عبد الفتاح صبري عبد الستار
90. الحاج حسن أسوان أول  

 

 

أســــوان

(20)

 أ.د أحمد خليل عبد العال محمد عوض عبد الحميد
91. المطار أسوان أول أحمد جمال محمد صادق طاهر عوض عبد الحميد
92. التوبة الكرور أحمد عبد العظيم محمد جامع أحمد محمود عبدالوهاب
93. العمري حي شرق اسماعيل عبد الرازق محمد أحمد محمد أحمد مدني
94. المسجد الجامع المركز عبد الله محمد أحمد حسين محمد مصطفى
95. الشيخ علي المركز جمعة برس ضوي حربي محود إبراهيم علي
96. نزلاوي دراو الحسيني محمد جاد بدري مرسي محمد نور
97. القبلي الكبير كوم امبو أبو الحسن عبد السميع محمد أحمد محمد السيد
98. محمد حابتر نصر التوبة صلاتو محموجد موسي يوسف عبد الهادي حسن
99. العتيق أقليت سليمان محمد عبد الله ياسين محمد علي ياسين
100. العتيق سلوا مصطفي عبد العزيز أحمد محمود محمد دين
101. السيدة زينب حي شرق عبد الرحمن محمد أحمد أبو الحسن محمد ضوي
102. الإمام الحسين حي شرق مصطفي علي مصطفي علي فهمي جابر فهمي
103. العتيق الحجز بحري وقبلي جمال عبد الناصر عابدين عبد الناصر عبد الجليل
104. عمر بن الخطاب ادفوا أول خالد بدري علي محمود عبد الرحيم محمود
105. الشيخ أحمد رجب الكرنك رجب خضري طه حسيب عمران حسيب علي
106. القرينات البصيلية قبلي محمد عبد الرازق محمد مغربي عبد الوهاب بدري
107. العتيق البصيلية عبد الرحمن محمد ابراهيم محمد عبد الصالح محمد
108. الكبير السباعية أحمد حزين محمود حماد أحمد بسطاوي أحمد
109. بدر أبو سمبل وليد عبد الباقي أبو الفضل محمود عبد العال علي
110. عمر بن العاص دمياط  

 

دمياط

(20)

 محمد رضا جمل جمال عطية محمود
111. الشهداء دمياط محمد أنور هيكل رضا سيف البسيوني
112. الجديد دمياط محمد جمال زغلول هاني عنتر السباعي
113. الكبير عزب النهضة دمياط محمد فوزي شوشة ياسين نبيل الأمير
114. الكبير كفر البطيخ مصطفي صبري البحيري علي إسماعيل علي
115. الكبير السنانية كفر البطيخ فايز عبد الرؤف الليثي أحمد نصر فتحي رضا
116. الدعوة كفر البطيخ محمود يوسف البساطي محمد السيد شهاب
117. الكبير الحوراني فارسكور محمد أشرف عبد اللطيف محمود حامد أبو النجا
118. العبد فارسكور محمد حسن سعيد أحمد حامد أبو النجا
119. الكبير شرباص فارسكور محمد ابراهيم الشرباصي محمد فهيم مازن
120. الأربعين فارسكور أحمد عبد اللطيف محمود أحمد الأفندي
121. الكبير الغوابين الروضة عبد الله فايز  حبب أحمد شعبان المصري
122. ناصر الروضة أحمد طه شرف محمد علي الكناني
123. الكبير الروضة محمد محمد محمد محيضي هاني عبده عبد العزيز
124. الجديد كفر سعد محمد ابراهيم عبد الفتاح إسماعيل إبراهيم سراج
125. الكبير كفر سعد محمد عبد الفتاح محمد السيد محمد يوسف
126. أبو العز كفر سعد محمد محمد طه أبو  الوفا محمد أيوب أبو زيد
127. الميناوي الزرقا محمد طلعت الحديدي أحمد محمد عبد الرحمن
128. الكبير الزرقا عبد الرحمن أسعد سليمان أحمد محمد عبد النبي
129. الكبير سيف الدين الزرقا سعد صلاح الدين الصباغ محمود نجاح إسماعيل
130. الغريب السويس  

 

السويس

(19)

 عبد الفتاح عبد الله حسين إبراهيم عبد الله راغب
131. الأربعين الأربعين أ.د بركات أبو هوف صابر محمد عبد الباقي
132. بدر بور توفيق السويس ابراهيم جمعة جمعة محمد محمد المتولي سعد
133. أبو العزايم السويس عماد الدين علي السيد رزق طاهر رمضان عبد الرازق
134. عمر بن الخطاب السويس فارس أحمد فارس رشاد محمود عطيت الله محمد
135. جليدان الأربعين محمد فايق محمد سيد محمد عبد الرحمن سيد
136. السيد البدوي الأربعين أحمد عبد النبي محمد محمد إبراهيم عبده
137. خالد بن الوليد الأربعين إبراهيم أحمد محمد ناصر غريب محمد
138. سيد الشهداء فيصل حسن عبد الرحمن حسانين إبراهيم الحسيني إبراهيم
139. أنس بن مالك فيصل ياسر محمد عبد الله محمود أنس محمد الهادي
140. منى فيصل فايز مصطفي جودة مصطفي ويده حمدان ويده
141. أبو بكر الصديق فيصل عبد الله محمد أحمد حسن محمد محمود العدل
142. علي بن أبي طالب فيصل عبد الدايم فتحي عبد الدايم أحمد إبراهيم علي حماد
143. إبراهيم نافع عتاقة مصطفي علي علي الخولي عبد الحميد عيسى عبد الجواد
144. عمر بن عبد العزيز العمدة عبد الله سليم محمد عطية أبو بكر محمد جاد الله
145. المجاهدين المثلث أحمد الشافعي محمد أحمد عبد الله راغب
146. نبي الله صالح التوفيقية محمد محمد السيد ابراهيم عبد الرحمن محمد الششتاوي
147. نبي الله يوسف التوفيقية عبد الحليم عبد الله  لبيب سمير أحمد السمان
148. الإمامين الجناين عبد اللطيف عبد المنعم أسامة حسن محمود
149. الفتح كفر الشيخ غرب  

 

 

كفر الشيخ

(49)

 أحمد زيدان سيد حميد بسيوني إبراهيم خضر
150. الخياط كفر الشيخ غرب د إسماعيل مخلوف إبراهيم مهدي متولي
151. سيدي طلحه كفر الشيخ غرب أحمد رفعت أبو  الفتوح طه أحمد حسن
152. الكبير أريمون كفر الشيخ غرب طلعت زكريا محمد أحمد عبد المجيد محمد
153. الكبير سيدي غازي كفر الشيخ شرق وليد عبد النبي القادوم رضا محمد العزب
154. الكبير الطايفه كفر الشيخ شرق مصباج نوح الطباخ علي السعيد علي
155. الخياط مسير كفر الشيخ شرق محمد ابراهيم مصطفي محمد صبحي عبد المجيد
156. الكبير المرابعين كفر الشيخ شرق مصطفي حسن طه السيد علي السيد محمد
157. البرهامي دسوق قبلي أحمد أحمد داوود بشير محمد عبد العزيز
158. فيصل سنهور المدينة دسوق قبلي عوض السيد سلامة عادل عبد الباسط
159. الملاحة شباس الشهداء دسوق قبلي رضا سعد أبو سعدة ياسر أحمد فودة
160. الخطباء محلة أبو علي دسوق قبلي محمد عبد الوهاب صبح إبراهيم عبد المؤمن مجر
161. عمر بن الخطاب دسوق بحري شريف سعد أبو سعدة يوسف علي داود
162. الكبير لاصيفر البلد دسوق بحري أحمد عبد الرحمن النكلاوي سامي سيف عثمان
163. أبو النصر أبو منضور دسوق بحري محمد إمام فودة شتا فتحي جويش
164. الكبير الشباسية دسوق بحري سعد محمد السيد الحلبس أحمد طلال حافظ
165. نايف عمار العبادية سيدي سالم شرق محمد محمد علي الغن إبراهيم كمال إبراهيم
166. النور منشاءة عباس سيدي سالم شرق سامح علي عاشور كامل كمال عبد الواحد
167. الكبير دمرو الحدادي سيدي سالم شرق أحمد كامل زكي محسن حمدي محمد
168. الجديد الحدادي سيدي سالم شرق هشام محمود الصدفي ياسر محمد كمال
169. الكبير سيدي سالم غرب حذيفة السيد السحيمي طاهر محمد أحمد
170. الكبير الزحليق سيدي سالم غرب أحمد عبد الله جاويش محمد عبد الوكيل زويل
171. الكبير سد خميس سيدي سالم غرب محمود سعد أبو خوات جمال يوسف النجار
172. خليل غانم سيدي سالم غرب السعيد علي السحلي رضا يونس داود
173. الجديد الرياض غرب عبد الله شعبان معداوي خالد بدير إبراهيم
174. الشهيد رياض الرياض غرب محمد سعد مبروك أحمد رجب محمد
175. أبو قايد الضبعة الرياض شرق السيد أحمد خليل ماهر أحمد زكي
176. الكبير المثلث الرياض شرق حسن عاطف سعفان رضا عبد الستار الجمل
177. عبد الرحمن البيلي بيلا سلامة محمد حسن مصطفى محمد مصطفى
178. المرسي بيلا سعد محمد سعد محمد البيلي فرج فرج
179. السلاهيب الكبير الحامول شرق مروان أحمد مروان السعيد السيد عبد الجواد
180. حامول السعيد الحامول شرق محمد السيد توفيق أحمد محمد راشد
181. الهجرة الحامول شرق ممدوح حموة حمدي وائل فتح الله راشد
182. حامول العرب الحامول شرق السيد حسين عثمان محمد أنور عثمان أحمد
183. تل منصور الحامول غرب عبد الله أحمد بصل السيد محمود سعد
184. الخيرين الحامول غرب محمد عبد العزيز فتوح عبد الغني محمد أحمد
185. حسن الرفاعي بلطيم عبد النبي فوزي جلوة ربيع عبد النبي محمد
186. السادة الشهاوية مطوبس بحري محمد صبحي عبد المجيد محمد عبد المجيد
187. الكبير الروس مطوبس بحري عبدج الهادي أحمد سلامة السيد مجدي حسن السيد
188. سيدي عبد الوهاب مطوبس قبلي محمد الشحات جاويش حسن السيد محمد البنا
189. المرشدي منية المرشد مطوبس قبلي محمد سعد نواية علي محمد برهامي
190. سيدي باشا قلين محمد مصطفي عبادة وائل حامد فواز
191. تفتيش الأوقاف قلين عبد الفتاح محمد العجان راضي الشحات أغا
192. الفتح نشرت قلين محمد سيد أحمد الصباع أيمن فوزي حجاج
193. البيومي قونة قلين أشرف محمد خضير عوض الله محمد
194. سيدي معروف سانديس فوة ياسر محمجد العربي عصام عبد الفتاح
195. أبو النجاة فوة فوة علاء ابراهيم بندق مرشدي محمد حسن محمد يونس
196. الكبير قبريط فوة مصطفي محمد سعد محمود عبد الهادي
197. الفضل الطلمية فوة الحسيني عبد الفتاح خليل يحي سيد أحمد
198. الحلبي بإدفينا رشيد  

 

 

البحيرة

(49)

 علي علي محمد الجميل سعيد محمد عيسي
199. زغلول رشيد محمد علي عبد الرؤوف سامي عوض محمد
200. قنديل رشيد سعد سعد عبد العزيز أبو حسام الدين شامخ
201. الجندي رشيد حسن أحمد عبجد العزيز محمد سعد كشك
202. الحويحي أبو المطامير  ثالث ناصر عمر السيد درويش عبد القادر إبراهيم
203. صقر أبو المطامير أحمد ماهر راتب عبد الرازق ناجي
204. الشيخ خالد أبو المطامير أول عبد الرحمن محمد عطية أحمد البكري أحمد
205. الشيخ عبد الحكم أبو المطامير أول أحمد عبد الشفيع ناصف مصطفى عوض
206. السبكية حوش عيسى أول أحمد سعيد جابر حميدة عبد الربه محمد
207. العاشر من رمضان حوش عيسى أول نصر الصابر محمد موسي عبد الفتاح عوض
208. عثمان بن عفان حوش عيسى أول نادر مرضي عبد اللطيف عبد الصادق فايز علي
209. الحي الثاني النوبارية أحمد محمد جفلان أحمد إسماعيل الكاشف
210. عبد الرحمن بن عوف النوبارية يوسف محمد عوض إسماعيل إبراهيم عبد الجيد
211. ناصر دمنهور غرب ابراهيم عطية ابراهيم سامي محمود بدر
212. سالم الجيش دمنهور غرب جمال علي محمود الصعيدي مرضي عبد المقصود عبد الونيس
213. محمد نوار دمنهور غرب هاني السيد عبد المقصود عبد الواحد محمد
214. النور وادي النطرون عادل كامل علي شلبي أسامة عاطف عبد الحميد
215. الشهداء بالرست وادي النطرون محمد رمضان موسي إسلام وجيه محمد الشيخ
216. التحرير أبو حمص سعيد أحمد محمد قطب جاب الله عوض جاب الله
217. القديم أبو حمص فايز عبد اسلام عمر جمعة محمود توفيق محمود
218. التائبين أبو حمص أول عبد اللطيف صالح محمد عطا يوسف علام
219. محمد خليفة الرحمانية عبد الفتاح محمود خلاف رضا محمد أبو علي
220. أبو المجد الرحمانية محمد أحمد حسن خفاجة عبد الكريم محمد
221. ابن النفيس الرحمانية عبده سليمان عبد الونيس طاهر نعيم سليمان
222. المحطة إيتاي أول اسلام محمد سليمان نصير مصطفى فتحي النحراوي
223. القديم إيتاي أول أحمد محمدج عبد العزيز محمد عبد العزيز الطبيب
224. أيوب الأنصاري إيتاي أول محمد سليمان بسيوني سامي خميس خضر
225. الرحمة بشنديد إيتاي أول أحمد توفيق النقراشي علاء عبد العزيز عبد الرؤف
226. الجمعية الأول كفر الدوار أول رمضان سعد محمجد محمود مصطفى سيد
227. الجمعية الثاني كفر الدوار أول نصر فرج ابراهيم عبد العال محمود علي إسماعيل
228. الميري المحمودية محمد حمدي هنا أحمد عباس محيسن
229. الجوهري المحمودية محمد سعيد اسماعيل الفقي الشحات محمود علي
230. طاهر الشهير  الرحمانية المحمودية صبحي محمود نعيم علام إبراهيم يوسف حمادي
231. الرحمن بالحدائق كفر الدوار ثان حسام الرشيدي صبحي أحمد عبد الله محمود محمد
232. السلام بالحدائق كفر الدوار ثان وائل عبده محمد العالم أحمد رمضان الصافي
233. الذكرى المحمدية كفر الدوار ثان عصام محروس محمود محمود صابر محمد
234. الطودي دمنهور أول محمد النوبي عمر محمد علي عبد الواحد
235. التوبة دمنهور أول رجب محمد عبد العزيز أحمد محمد رمضان
236. الهداية دمنهور أول عماد أحمد محمود حسين عبد الله حسان إسماعيل
237. أمير المؤمنين بدر محمد ابراهيم خليل محمد صادق عبد الجيد
238. أنور سنهر أبو حمص ثان بهاء محمد نوار سواح محمود خميس عوض
239. المحطة الدلنجات ثان حمادة هارون عبد المقصود عيد مرعي يونس
240. الشلبي ادكو أحمد بهاء الدين قاسم عمرو سيد أحمد
241. السلام شبرا خيت محمد كمال عبد المقصود علاء الدين محمد
242. الجمعية شبرا خيت مسعود السيد الكريم جمال علي النقراشي
243. الكبير بلقانة شبرا خيت عبد الله أحمد عبد العظيم عوض محمد طايل
244. الشرطة الدلنجات أول محمد جمعة ابراهيم هندي وائل سعيد غازي
245. الرضوان كوم حمادة أول أحمد عبد الوهاب عبده علي راضي إسماعيل
246. الكوبري – الإدارة كوم حمادة ثان حسين عبد الجواد علي هيثم محمد رمضان
247. ناصر بنها أول  

 

القليوبية

(49)

 ناصف عبد الحفيظ محمد أبو الحسن السيد السيد
248. الأشراف بنها أول السيد عبد العليم السيد عبد المعطي أحمد
249. عبد الفتاح قمر بنها أول عبد الله ربيع سيد أحمد محمد عبد الفتاح أحمد
250. الأبرار بنها أول كريم بيومي مغاوري عمرو يوسف مصطفى
251. الحاج مرزوق بنها ثان محمد أيمن محمد محمود عبد الرازق
252. النور بنها ثان خضر محمد خضر عبد العليم عبد الله عبد العليم
253. سيدي مرزوق بنها ثان سالام احمد السعيد محمود عبد العزيز محمود
254. الخلايلة بنها ثان عبد الرحمن صابر محمد حامد عبد الله المغاوري
255. البحري كفر شكر محمد بيومي مغاوري أحمد محمد عبد الهادي
256. محي الدين كفر شكر محمد ابراهيم عبد الحميد إسلام عنتر عبد الله
257. أبو بكر الصديق كفر شكر عماد سليمان مصلحي محمد أحمد علي
258. أبو مترد الخانكة عبد الرازق سيد عبد الرازق محمد صلاح الدين
259. أبو بكر الصديق الخانكة محمود رضا ابراهيم هاني حسين السيد حسن
260. السلطان الأشرف الخانكة محمدج سامي هاشم أحمد محمد مطفى محمد
261. سيدي حسن المحصي قها مصطفي عادل منصور عبد الفتاح محمد محمد
262. الكبير قها محمود عبد المعبود عفيفي طه عبد العزيز سالم
263. القبلي قها محمود حلمي عبد القادر حمدي محمد عثمان فرج
264. الرحمة شبين غرب أحمد سعيد أبو المعاطي إيهاب محمد إسماعيل
265. الكبير شبين غرب محمد جمال منصور عبد الشافي عبد الحميد
266. الشاملة شبين غرب رضا عطا جمعة عادل عبد النبي محمد
267. النور المحمدي شبرا شرق عبد الرحمن عيسي زكريا محمد زاهد
268. الشهداء شبرا شرق محمد السيد عبد الستار مرزوق محمد قرني
269. المجمع الإسلامي شبرا شرق محمد شلبي الدسوقي عاطف زين العابدين
270. الكبير شبرا شرق أحمد محمد عبد العظيم محمد محمد سيد صبيح
271. آمنة بنت وهب برشوم أحمد ابراهيم الدسوقي حاتم سعيد سليمان
272. الترجمان برشوم عماد محمد أحمد بدر عفيفي إمام عفيفي إمام
273. البحري برشوم ممدوح منصور ابراهيم محمد منصور عثمان
274. المسلمي شبين شرق مجدي موسي عبد ربه أحمد محمدي عبد السلام
275. الفقهاء شبين شرق قاسم محمد يونس صبحي عبد السلام محمد
276. مجمع الصلاح شبين شرق عبد الهادي سعيد عبد الرحمن رضا
277. العليمي طوخ عبد العزيز ربيع عبد الحليم السيد محمد محمد
278. زعزع طوخ محمد محمد المغاوري محمد عنتر برعي
279. سيدي بكير طوخ الحسين عبد الحكيم السيد عمرو حسن عفيفي
280. الكبير بيبرس قليوب أحمد رمضان عبد النبي سعيد إبراهيم محمد
281. سيدي عواض قليوب عبد الفتاح رمضان محمد محمد أحمد كساب
282. الرحمن قليوب محمد شحتة حسان نصار عبد الهادي
283. الكبير قليوب وحيد سعد حسن محمد فتحي سيد سليمان
284. المجمع الإسلامي العبور حسن شعبان حسن محمد إبراهيم محمد
285. الشباب 100 متر العبور محمود محمد البكري أحمد محمد السيد
286. بني هاشم الحي الأول العبور عبد الكريم أحمد محمد أحمد رجب الششتاوي
287. الكبير الخصوص محمود حسن محمد أحمد عبد الفتاح زيان
288. الجمعية الشرعية الخصوص عبد الله أحمد محمد مأمون أحمد محمد صبحي محمد
289. الزيات القلج أسامة مصلح أحمد محمد محمد سيف النصر
290. التقوى عرابي شبرا غرب أحمد محمد نجيب إسلام مرضي محمد
291. الكبير بيجام شبرا غرب عبد الرحمن حسن النجار محمد سعيد محمد سيد
292. الرحمن جوهر شبرا غرب محمد عبد المنعم عبد الفتاح عماد رشدي محمد جاد
293. الجديد القناطر محمد عاشور أحمد حسن محمد حامد هلال
294. عمر بن الخطاب القناطر محمود أحمد محمد مجاهد أسامة حسين محمد
295. آل غنيم القناطر محمد سيد فؤاد رجب عبد الواسع محمد
296. الأحمدي طنطا أول  

 

الغربية

(49)

 د/ سيف قزامل ش / محمود الهلالي
297. الشيخة صباح طنطا أول صلاح عبدج الحفيظ محمد محمود الهلالي الهلالي
298. الخادمية طنطا أول محمد سيد أحمد ابراهيم أحمد محمد الحسيني
299. سيدي عبد الرحيم سيجر طنطا أول محمد رجب السيد جبر مصطفى عبد الرحمن عبد العال
300. الكبير الكرسة طنطا أول أحمد عبد السلام عبد الله أحمد صلاح الدين مختار
301. المنشاوي طنطا ثان ابراهيم ابراهيم السيد قابيل عبد الرحيم عبد الحميد أحمد
302. خالد بن الوليد طنطا ثان أحمد ابراهيم السيد قابيل علي ماهر يوسف علي
303. السلام الشال طنطا ثان ابراهيم مهدي ابراهيم محمود حامد محمد سعيد
304. الشناوي – محلة روح طنطا ثان محمود أحمد محمود المنوفي أحمد محمد أحمد القلعي
305. سيدي سليم كفر ش سليم طنطا ثان ابراهيم السيد ابراهيم دويدار جمال عبد الحميد حسن
306. القيعي كفر الزيات إيهاب بسيوني محمد علي صابر عبد الباري
307. الحصاوي كفر الزيات محمود ابراهيم موسي رحاب أحمد فوزي محمد
308. الكبير بلشاي كفر الزيات عبد الحميد أبو العلا خير الله محمد عطية عبد الحميد
309. الفقي دلبشان كفر الزيات أمين سمير بسيوني محمود سامي حسن
310. أبو بكر الصديق – الدلجمون كفر الزيات أحمد رمضان عبد المقصود رضوان فاروق محمود
311. عبد المجيد قادوس المحلة أول د. محمد السيد الطباخ إبراهيم محمد أحمد
312. عبد الحي خليل المحلة أول هاني رضا أحمد غازي عبد الناصر محمد حسن
313. الصفا محلة البرج المحلة أول عبد النبي حمدان أحمد فرج علي فرج الأسود
314. البناوي محلة أبو علي المحلة أول مصطفى أحمد السيد محمد بلال مجاهد سعد
315. أحمد عتمان المعتمدية المحلة أول عبد الكريم محمد عبد الكريم رضا عيد يحي
316. الخواص سمنود أحمد علي عبد الحكيم السيد أحمد شعبان السيد
317. الرحمة ميت حبيب سمنود أسامة أشرف الحسيني أشرف أبو بكر شادي
318. النقوي ميت عساس سمنود أحمد إبراهيم أحمد محمد محمد حسن عامر
319. شحاته عبيد – محلة زياد سمنود أحمد السيد محمد الجلوكي حامد عبد الرحمن
320. الحنفي المحلة ثان أحمد عطا الله عبد العال حمدان محمد أبو الفتوح
321. عبد الكريم بالهياتم المحلة ثان محمد أحمد سعيد حسام العسوي إبراهيم
322. أبو الفضل الوزيري المحلة ثان سمير زيدان فرج رضا محمد ولي الدين
323. العمري شبرا بابل المحلة ثان أحمد يسري عطيه الفقي عبد الله السيد عبد الله
324. أبو موسى – كفر حجازي المحلة ثان أحمد صبحي رمضان الحسن علي حسين
325. العابد قطور أحمد خيري محمد الطحان يسري تاج الدين المزين
326. العمري سجين قطور أحمد محمود عرفة ياسر حلمي محمد محمد
327. المهدي دماط قطور هشام عز الدين محمد خضر حمادة بشير محمد
328. عبد الرازق ابشواي قطور محمود علي أحمد إبراهيم صبري حلمي محمد
329. العجمي الشين قطور عبد العظيم مصطفى بسيون فوزي محمد أحمد عطا
330. عبد الربه – كفر الحمام بسيون مصطفى سليمان مصطفى السيد الدسوقي السيد
331. عبد الملك – كفر جعفر بسيون مصطفى محمد مصطفي أحمد راضي أحمد
332. نور الإسلام قرانشو بسيون عبده محمود عبده أبو بكر عباس الجندي
333. الكبير كتامة بسيون علي شعبان علي عماد محمد البرعي
334. البسيوني بسيون أحمد محمد احمد صلاح الدين أمين
335. المنشاوي السنطة مهدي عطية  ابراهيم السيد أحمد السيد
336. الغنيمي السنطة اسماعيل عبد العزيز علي عصام إبراهيم سيد أحمد
337. المزارعة – ميت حواي السنطة صلاح حامد مرسي توفيق محمود بدر
338. أبو جريدة – مين يزيد السنطة مجدي المرسي محمد سامح محرز الصارم
339. الكلاوي – كفر كلا الباب السنطة حسن أبو الفتوح حسن عبد الحليم أحمد
340. أولاد الزبير زفتي سمير عبد القادر عبد المطلب جمال طع علي عبده
341. عيد زفتي محمود عبد المجيد محمد محمد محمود عكاشة
342. الزنافلة شبرا ملس زفتي محمد يسن علي جعفر محمد عبد العاطي سليم
343. أبو العينين نهطاوي زفتي عبد الله أحمد الغنيمي عطية أبو بكر الديسطي
344. أبو شرف الدين زفتى محمود عبد المجيد محمد محمود رأفت محمد
345. أبو بكر الصديق الإسماعيلية  

 

 

 

الإسماعيلية

(20)

 محمد المتولي فاضل محمد أحمد سليمان
346. المطافي الإسماعيلية ياسر السيد محمد حسين إبراهيم شوقي إبراهيم
347. بدر – الشيخ زايد الإسماعيلية حسن أحمد ابراهيم محمد صابر محمد أحمد
348. الشيخ زايد الإسماعيلية محمد جمال عرندس ياسر السيد عبد المجيد
349. أبو عطوه الإسماعيلية عبد الرحمن مصطفي السيد مصطفى عبد الجيد محمد
350. الرحمن نفيشه الإسماعيلية محمد منصور محمد محمد محمد عطية
351. المجمع الإسلامي فايد محمود مصطفي أحمد أحمد فؤاد عبد الله
352. الشهيد طنطاوي أبو صوير أحمد محمد عبد الحميد فتحي الصادق موسى
353. الرحمن – المساكن القصاصين عبد العزيز عبد الحميد حسن مصطفى شحاته
354. النور – حمادة القصاصين عصام سعد أحمجد عطية محمد حسن عبد الحميد
355. الرحمة الطلمبات القصاصين جمال عبد الناصر أحمد محمد السيد محمد
356. النجع القديم القصاصين عبد العزيز ابراهيم أحمد محمود لطفي محمد
357. الحماده الجديد التل الكبير محمد ياسر جميل السيد جمعه عطية
358. الشيخ شريف التل الكبير محمد علي محمد محمود السيد سليمان
359. محمد علي التل الكبير محمد عبد الرؤوف محمد محمود إسماعيل عمران
360. مجمع البحر التل الكبير محمود محمد غنيم خالد عبد الحميد السيد
361. النور القنطرة غرب عبد الله عبد الرحمن عامر عبد العال سيد
362. القرية أبو خليفة القنطرة غرب يوسف أحمد عبد الفتاح محمد حسين عياد
363. الرياح الكبير القنطرة غرب أحمد شعبان حسن محمد جمال دخيل
364. الكبير القنطرة غرب عبد الحميد أحمد عبد الحميد زكريا صابر أحمد
365. المنشية الطور  

 

 

جنوب سيناء

(20)

 عبد الله ربيع عبد الهادي جابر محمود عبدالرحمن
366. بدر الطور عبد الحميد عطية الألفي محمود أحمد صابر
367. الزهراء الطور ابراهيم السيد رزق محمد شحته عبد الله
368. المصطفى شرم الشيخ السيد رزق السيد السيد يوسف السيد غيط
369. الصحابة شرم الشيخ احمد فتحي عبد ربه محمد علي محمد
370. الرحمن شرم الشيخ محمود ابراهيم محمد محمد محمود
371. الشهداء شرم الشيخ محمود جمال علي الشيخ أحمد عبد الرحمن
372. مجمع الرحمن رأس سدر مصطفي كمال مجاهد علي طاهر إبراهيم السيد
373. الحي القيوم رأس سدر محمد محمود سعيد سليمان عبد الله علي
374. علي بن أبي طالب رأس سدر مصباح علي عطية محمد عثمان أحمد
375. أبو زنيمة الجديد أبو زنيمة أحمد يوسف ابراهيم أحمد رمضان محمود
376. أبو زنيمة القديم أبو زنيمة سامي سعد محمود عبد الله عبد الحي
377. علي بن أبي طالب أبو رديس عبد القادر عبد الظاهر الرفاعي محمد عباس
378. الزهراء أبو رديس عبد المعز ا براهيم محمد ماهر محمد زكي محمد
379. الوادي المقدس كاترين اليد محمد محمد الزهيري كمال محمد محمد زغلول
380. السلام – بوادي فيران كاترين أحمد السيد نصر فهيم مصطفى فهيم
381. الرحمن ذهب باسم سمير محمد كرم محمد علي فراج
382. الكوثر دهب مصطفي عبد الرازق علي جمعة محمد محمد
383. التقوى نويبع وليد محمد علي علي محمد الدمرداش
384. الجمارك نويبع حمادة محمود السباعي محمد أحمد محمد عامر
385. المغفرة شمال  

 

الجيزة

(49)

 جمال أحمد علي عمر محمد محفوظ
386. الرضوان شمال يحي سيد الشيمي مبروك وجيه مبروك
387. المحروسة شمال سامي محمد محمد حسنين عبد الله محمد عطا
388. الأمام علي جنوب علي محمود عبد النبي سعيد عيسى أحمد عيسى
389. خاتم المرسلين جنوب محمد خميس رجب أحمد عبد الرسول محمد
390. الكبير جنوب همام صدقي عبد المنعم عبد السميع محمد أمين
391. الخلفاء الراشدين وسط محمد سلامة سيد جمال سيد إمام مشرف
392. محمد رمضان وسط عبد الله أحمد محمد محمد محمود محمد أحمد
393. الاستقامة وسط أشرف صلاح السيد حسين رمضان متولي
394. الكبير – زنين بولاق ابراهيم سيد اسماعيل دسوقي عبد الحليم
395. آل حمد بولاق رمضان طلعت هيبة عبد الرحمن سعيد محمد
396. الصباح الهرم محمد عبد الله مصطفي محمود سالم محمد سالم
397. التوحيد الهرم جمال ثابت جمال محمود عابدين أحمد
398. أحمد رمضان الوراق محمد محمد حسن صبري محمد حماد
399. أبو طي الوراق محمود يحي عبد العزيز أحمد عبد العظيم أبو العلى
400. عاطف السادات م القناطر مصطفي محمد ابراهيم عماد محمد سيد
401. علي غريب م القناطر محمود جمال محمد أشرف حربي عبد الفتاح
402. علي خليفة م القناطر محمد وجيه مبروك رمضان عبد المنعم عبد الخالق
403. علي الشوري م القناطر حسام حسن خطاب محمد رجب الليثي
404. الكبير – المناشي م القناطر الهواري حامد حسن يوسف محمد محمد علي
405. الكبير – الزيدية أوسيم عباس أحمد محمد محمد طه حسن
406. أحمد عبد المطلب أوسيم ابراهيم عبد البر أحمد عماد الدين محمد حسن
407. محمد أحمد الحوامدية محمد رمضان محمود أحمد عبد الرحمن عبد الله
408. أبو الدهور الحوامدية عبد الرحمن علي علي سعيد عبد التواب إسماعيل
409. المدينة أطفيح عبد الله حامدعويس سعيد أحمد إسماعيل
410. الأمير قاسم أطفيح نادي ابو الفتوح مهدي يوسف السباعي محمود
411. الجندي بشتيل جمال ابراهيم صقر أحمد عبد المنعم علي
412. الأنصاري الواحات محمود محمد عبد العليم حجازي لطفي سنوسي
413. سلامة الشاعر كرداسة عادل عبد المنعم أبو العباس عمرو مرسي محمد
414. أبو سنة كرداسة مجدي علي أحمد خلف السيد طه السيد داود
415. التوبة كرداسة حامد مصطفي أحمد السيد محمود حسين
416. أبو شكر كرداسة محمد السيد أحمد محمد حسين حسين
417. أبو حماد البدرشين (أ) معاذ فتحي محمد مؤمن مرعي السيد علي
418. الرحمن البدرشين (أ) رمضان شعبان محمد أسعد قطب عبد الموجود
419. الرحمن القطري 6 أكتوبر مصطفي طه محمد أشرف فتحي كامل
420. السلام – ش زايد 6 أكتوبر أحمد السيد ابراهيم محمد عبد الستار البري
421. الحصري 6 أكتوبر محمد عبد المحسن ثروت محمد حسن موسى
422. الرحمن – حي أول 6 أكتوبر عبد الرحمن سعيد سيد أحمد أحمد محمد
423. السلام 6 أكتوبر محمود عادل رياض سيد حسين صالح
424. المحطة – مزغونة البدرشين (ب) عبد الله حميدو عبده محمد إبراهيم عبد الخالق
425. الوحدة – دهشور البدرشين (ب) ممدوح كامل عويس أحمد منصور إبراهيم
426. شعبان غنيم العياط  (أ) محمود عبد الحكيم سيد هشام محمد سعيد
427. العتيق العياط  (أ) أحمد سيد ابراهيم رجب إبراهيم حسين
428. السلام العياط  (ب) سيد خميس محمد عبد القادر مدكور عبد القادر
429. عبد المجيد شنب العياط  (ب) صلاح عبد الله طه محمد محمد إبراهيم
430. الهدى الصف (أ) أحمد محمود جبر أحمد محمد أحمد
431. القبلي الصف (أ) عامر ابراهيم عبد العزيز محمد صبحي حسني
432. الشرقي الصف (ب) أحمد عبد اللطيف محمد عبد المنعم علي قرني
433. الكبير الصف (ب) اب راهيم محمود أبو سريع رجائي عبد الغني عبد الحليم
434. المجمع الإسلامي الكبير الخارجة  

 

 

 

الوادي الجديد

(17)

 عبد المحسن وهبة أحمد محمد أحمد سالم
435. البساتين الكبير الخارجة حسيني محمد علي محمد ناصر أحمد أيوب
436. إبراهيم الدسوقي الخارجة محمود علي محمد محمد رفعت عبد الجواد
437. الغربي – باريس باريس عمر سيد عبد العال علي أحمد حسن سيد
438. الكبير – باريس باريس محمد محمود أحمد محمد فهيم محمد أحمد
439. ناصر الفرافرة عبد الصمد أحمد خليفة حمادة صلاح محمود
440. التقسيم الفرافرة أسامة محمد عبد الرحيم عبد الحميد محمد محمد
441. آل عمران الفرافرة أحمد محمود عبد العال ياسر محمد عبد النبي
442. علي بن أبي طالب الفرافرة حسن بدر طلبة جمعه نبيه عبد الستار
443. النور الفرافرة أحمد سليمان أحمد زين العابدين حسن خلف الله
444. القرية الغربية – بدخلو القصر محمد محمد أحمد مرسي فرج صابر محمد
445. الكبير – القلمون الجديدة محمد صالح محمد ابراهيم محمد عبد الجليل محمد
446. زمزم المعصرة أحمد خلف هاشم أحمد مجدي عبد المنعم حامد
447. الكبير – بلاط بلاط محمود عبيد سالم أحمد خضر مدني
448. الكبير – موط موط محمد صبحي شندي خالد عبد الله أحمد
449. النشواني – موط موط عبد الستار ابراهيم محمد محمد أحمد محمد
450. الكبير – الراشدة موط علاء محمد أبو بكر سيد أحمد حنفي أبو بكر
451. آل الدقيشي عنيبس  

 

 

سوهاج

(49)

 محمد حمد الله محمد موسي أحمد حسن أحمد إبراهيم
452. الشربجي بندر جرجا عبد اللطيف السيد عبد اللطيف أسامة محمد حسين
453. حمد يحي دار السلام ابراهيم علي محمد ابراهيم حمد أحمد محمد رضوان
454. الشيخ خضر الطليحات محمد السيد عبد الحميد محمود فتحي أبو الليل
455. الهداية أولاد سلامة محمود جمال نصر أبو زيد خالد أبو العز أبو اليزيد
456. الكبير المراغة الحديوي أحمد هريدي محمد محمد السيد طه
457. الرحمن المراغة رجب محمد عطية وزيري منصور مصطفى منصور
458. أبو اليسر طما عبد الموجود شومان أحمد خالد محمد عبد اللاه
459. النصر طما علي عمر علي عيسي محمد رفعت نصر شحات
460. أبو غريب طما شريف عبد الوارث محمود حسن عبد المنعم أحمد
461. الأشراف مشطا عبد الناصر هندي عبد الرحيم محمد عبد العليم ريان
462. الشيخ عبد الكريم ادفا ابراهيم عبد الجليل علي رفاعي عصام أبو الطيب رضا
463. السلام المدمر حسن أحمد حسن علاء الدين سليمان عمر
464. سيدي كمال الدين أخميم رمضان محمد محمود محمد عطا حمدان
465. علي بن أبي طالب أخميم ممدوح حامد عبد الجواد التوني عبد الجابر محمد
466. الشيخ عبد الله أخميم فوزي أحمد عبد الحميد أحمد هاني السيد محمد
467. الجديد سالقته عبد الحميد علي عبد الرحيم عبد الرحمن أحمد هاشم
468. الرحمن بني حرب عبد الباسط تمام أحمد تمام الحسيني محمود عبد العزيز
469. آل حامد بني حرب وائل سيد خلف أحمد محمد عمران
470. الكبير بني حميل حسن عبد الله أحمد علي حسين توفيق
471. السلام جنوب دار السلام راجح محمود محمد ابراهيم أحمد حمد أحمد سباق
472. حميد أبو ستيت برديس محمود عبد الستار محمود حاتم أحمد محمد
473. الجمعية جهينة محمد أحمد عوض تعلب مصطفى عليش محمد
474. عمار بن ياسر البلينا عادل أحمد ابراهيم أحمد سمير محمود نور الدين
475. العتيق البلينا حسام محمد فاروق فؤاد أحمد سعد أحمد
476. الكبير الغريزات أبو بكر أحمد عبد الستار عبد النعيم أحمد مصطفى
477. سيدي أبو القاسم البحري طهطا ماهر محمد حسن علي أحمد السيد أبو عليو
478. الشبان المسلمين طهطا عبد الحكيم محمود علي محمود ضاحي عبد الرؤف
479. الحاج عبد العال طهطا حاتم رشاد محمد سليمان خالد سيد أحمد
480. الشهيد عبد الرحيم رضوان دار السلام الضبع محمد أحمد السيد عاصم السمان رفاعي
481. المبارك عرابة ابيدوس عبد اللطيف السيد عبد اللطيف بهيج محمد أحمد
482. الشبان المسلمين شطورة فرج علاء عبد العال وائل أحمد أحمد محمد
483. العسال مركز جرجا علي درويش عطية علي عبد الراضي محمد محمود
484. آل فواز العسيرات محمد عبد العزيز محمود خالد محمد علي سليمان
485. الحرية المنشأة أحمد خليل محمد عبد الحافظ أحمد عبد الحميد أحمد
486. الإمبابي مركز سوهاج عبد المحسن محمد حسن توفيق الدردير
487. آل شهاب مركز سوهاج زيدان عبد العال مطاوع إبراهيم محمد بكر عمران
488. الشيخ صابر مركز سوهاج فرج محمد عطية عكاشة جمال عمار حسين
489. أبو الطاهر مركز سوهاج كمال جابر محمد عباس محمود أبو الحسن محمد
490. آل رداد مركز سوهاج شعبان علي ابراهيم عبد الناصر فتحي إسماعيل
491. الشهيد عبد المنعم رياض بندر سوهاج السيد أحمد موهوب حمدي عبد الحميد علي
492. الفرشوطي بندر سوهاج محمد حسن شيخون كمال ناصر أحمد ناصر
493. السلام البحري بندر سوهاج أحمد عليوة عبد المعز خالد أحمد علي
494. محمد شيخون بندر سوهاج محمد عبد المحسن محمد محمد السيد عبد الفتاح
495. الكبير بندر سوهاج حسين محمد علي أحمد ناجح إسماعيل عمر
496. الست حميدة بندر جرجا علي درويش عطية علي جمال عبد العليم أحمد محمود
497. خالد بن الوليد بندر سوهاج حمادة جاد الرب عبد الحميد عقيل محمد عقيل
498. العارف بالله بندر سوهاج سعد خلف  عبد العال محمد يوسف بدري
499. النور مركز سوهاج محمد السعودي محمد محمود أحمد محمد خليل
500. السيدة حورية بندر بني سويف  

 

بني سويف

(49)

 أحمد بدوي سعودي سيد محمود محمد زايد
501. عمر بن عبد العزيز بندر بني سويف محمود أحمد السيد عثمان كمال عشري قرني
502. علي بن أبي طالب بندر بني سويف ابراهيم علي عبد الحفيظ كمال عبد التواب مرسي
503. المحمدي بندر بني سويف علاء محمود حفني مصطفى كمال صبحي
504. أبو بكر الصديق بندر بني سويف أحمد علي أحمد أحمد عيد شحاته عويس
505. علي بن أبي طالب بندر بني سويف أحمد حسن محمد أيمن كمال محمد
506. بني سويف الجديدة بندر بني سويف أحمد فتحي دياب أحمد السيد عبد العال
507. الجديد بليفيا مركز بني سويف د. رمضان عبد الغفار محمود عقبة طه
508. الكبير باها مركز بني سويف يوسف محمد حسن محمد عبد العظيم محمد
509. الكبير بني عفان مركز بني سويف محمود محمد عبد الرازق شعبان محمد عويس
510. الكبير ديموشيا مركز بني سويف عبد الرحمن محمد الشحات محمد عبد الحميد أمين
511. الكبير إهناسيا الخضراء مركز بني سويف محمود حمد حميدة عطية معتوق محمود
512. الأربعين إبشنا مركز بني سويف أحمد رجب أمين جودة حسني صفي الدين
513. نجيا العريف مركز ناصر ممدوح رمضان الكبير محمد أحمد عبد الرحمن
514. الكبير حسن بيك مركز ناصر شعبان عبد التواب ربيع عبد المحسن محمد
515. عمر بن الخطاب مركز ناصر عيد فتحي يوسف أسامة محمود عبد الصمد
516. أبو بكر الصديق مركز ناصر خلف إسماعيل خلف شعبان محمد خليفة
517. فاطمة الزهراء مركز ناصر أحمد بدوي علي محمود صادق حرز الله
518. السبوعي مركز ناصر مصطفى شعبان سيد محمود عبد التواب محمد
519. الكبير الإسكندراني مركز الواسطى خضر علي خضر عادل محمد زكي
520. التحرير مركز الواسطى محمود محمد مصطفى محمد عبد المجيد عبد الرحمن
521. مندوه سليمان مركز الواسطى محمود هاشم أبو النور عمرو محمد إبراهيم
522. فجر الإسلام مركز الواسطى إسلام محمد بدوي محمود محمد محمود
523. المغربي البحري مركز الواسطى محمد عبد المجيد وفقي محمد عبد العاطي عبد الفتاح
524. الجمعية الشرعية مركز الواسطى أحمد محمود مختار محمد حسن عبد الوهاب
525. أبو الخير مركز إهناسيا يوسف محمد يوسف عاطف رمضان تمام
526. عمر بن الخطاب مركز إهناسيا جمال جمعة أحمد أكرم عتريس توفيق
527. مجمع الجيدة مركز إهناسيا عبد الله محمد إبراهيم محمد أبو الخير سيد
528. الكبير العووانة مركز إهناسيا أحمد وحيده خليفة رمضان أحمد عبد الفتاح
529. أنس بن مالك مركز إهناسيا أيمن محمد حسانين أحمد محمد سيد
530. الكبير منيل هاني مركز إهناسيا عمرو فاروق إمام محمد رمضان عبد الله
531. الكبير مركز ببا عبد العال منصور علوان مصطفى فوزي زكي
532. أبو النور مركز ببا عابد حسن محمد سعودي إبراهيم عوض الله
533. النصر مركز ببا محمود طه عبد الموجود الحسن عبد الرسول حسن
534. الغربي فبريقة ببا مركز ببا محمد أحمد علي حسان أحمد حسن محمد
535. الكبير سدس مركز ببا أحمد قطب أحمد سعودي السيد عبد الوهاب
536. النور هليه مركز ببا أحمد سليمان ناجي محمد عبد الحميد أحمد
537. عثمان بن عفان مركز سمسطا خالد محمد عوض محمد دياب عبد الوهاب
538. هندفا مركز سمسطا محمود السيد رجب ماجد معوض مبروك
539. معوض حسن مركز سمسطا عبد الكريم عيد عبد الكريم محمود يوسف محمد
540. البحري دشطوط مركز سمسطا أحمد نادي أنور محمود محمد محمود
541. العمدة مازورة مركز سمسطا أحمد عبد النبي عبد المجيد سمير جودة عبد الوهاب
542. آل عبد المطلب مركز سمسطا شعبان عبد الفتاح عويس مجدي حمدي عبد الصمد
543. الشيخ زهران مركز الفشن شعبان لطفي شحاته رزق رجب عبد الموجود
544. الشيخ شمردل مركز الفشن أبو بكر عزت محجوب أحمد سعد أحمد
545. الشيخ غنيم مركز الفشن طه محمد عبد العظيم محمود يوسف محمد
546. الحنفي مركز الفشن محمد طه عبد الحفيظ ياسر محمد فهمي
547. أبو الليل مركز الفشن عبد الصمد فتحي نادي الحسيني عبد السلام أحمد
548. التوبة مركز الفشن محمد الخطيب علي أحمد بكري جابر
549. ناصر قنـــا  

 

 

 

قــنــا

(49)

 حسب الله بدر حساني عبد الله حارس ملاح
550. الوحدة العربية قنـــا محمد جاد الكريم عبد المولى سعيد محمد رسلان
551. السيد عبد الرحيم قنـــا مصطفى الصعيدي محمود أحمد أبو الوفا محمد
552. جودي قنـــا عمر أبو الحمد محمد محمد عارف أبو زيد
553. أبو بكر الصديق قنـــا زيدان محمد محمود رمضان أحمد محمد
554. سيدي عمر قنـــا علي عبده حمزة أحمد عبد الحافظ أمين
555. أبو عمار قبلي حجازه محمد علي محمد عبد الله إبراهيم محمود عيد
556. السيول حجازه علي محمد علي عبد الله سعود محمد رضا
557. الشيخ مفرج حجازه الطاهر علي حميد سيد رفاعي محمد
558. محمد خيري حجازه حسن محمد مصطفى ربيع محمد أحمد
559. مياس أبو تشت كرم عطا شاكر حسن عبد الوهاب حمودي
560. الجلاء أبو تشت عمر عبد العزيز علي عبد الواحد بشير علي
561. الشيخ مرعي أبو تشت هاني مبارك عبد الله أحمد عبد اللطيف
562. السنابسة الوقف عبد الله عبد الكريم ياسر محمد أحمد
563. الحويلات الوقف سليم حمدي سليم حسن محمد حسن
564. السلام الوقف وليد محمود سلامة عادل محمد مختار
565. النور دشنا محمود سليمان أحمد محمد السيد حنفي
566. العمري قفط محمد فضيل أحمد طه محمد علي محمد
567. الفتح قفط باسم عبد الحميد خليل محمد محمود الأنصاري
568. السادات دشنا مجدي عبد الغني محمد عبد الخالق عبد العال
569. التحرير دشنا عبد الله مسعود عبيد محمد محمود عبد الرازق
570. الحوضة أبو مناع فنجري عبد الحفيظ فخري محمد عبد الله محمود
571. النصر أبو مناع أحمد حمدي قاعود صالح حسن مصطفى
572. نجع منصور أبو مناع سعيد مبارك محمد محمد عبد الخالق
573. أبو بكر الصديق قفط عبد المطلب علي موسى محمد عبد الحكم حسن
574. علي سالم قفط عمر عبد الراضي سنوسي أحمد عمران محمد
575. الساحل الكبير الشرقي بهجورة علاء عبد المنعم مكي أحمد عبد الرحيم توفيق
576. الغريب فرشوط عبد المنعم محمود مهدي أحمد مسعود حسين
577. السلام فرشوط ياسر محمد السمان بركات عثمان عبد الله
578. العتيق العركي أحمد السيد محمد أحمد فرج عبد القادر
579. عبد الوهاب بك العركي أحمد محمد مصطفى كارم محمد علي
580. آل الشرقاوي العركي أيمن مخلف بكري خلف الله مصطفى
581. العتيق فرشوط سيد قناوي أبو الحمد أحمد مرتضى عبد الهادي
582. عمر بن الخطاب الغربي أحمد عبد الجواد محمد أسامة جاد الرب محمود
583. العتيق نجع حمادي محمود عزت محمد محمد مغربي إبراهيم
584. الجديد نجع حمادي يحي عبد الموجود عبد الحميد أيمن عبد الهادي مختار
585. النجدة نجع حمادي محمد خيري أبو الوفا حسني السيد
586. العمري – قوص قوص صالح الشافعي عبد السلام عبد الله أحمد عبد الراضي
587. أبو العباس – قوص قوص إبراهيم عبد الكريم عبدالراضي أحمد يوسف أحمد
588. العتيق نقاده عبد الباقي أحمد علي الحريري علي عباس
589. سيدنا بلال نقاده عبد الرحمن سعد عبد المحسن طه محمود طه
590. العتيق نقاده أسامة أحمد محمد أحمد محمد أحمد
591. السماسيري نقاده جابر يوسف أحمد محمود عبد اللاه نوح
592. الشبان المسلمين نقاده علي محمود محمد محمد شحاته أحمد
593. عمر بن الخطاب نقاده أحمد محمد عبد السميع مصطفى أحمد سيد
594. الصدقة الجارية الكرنك سيد علام محمد طه نور الدين علي
595. الغفور قوص محمود عبد الستار أحمد أحمد حافظ محمود
596. الرضوان قوص قوص عبد الرحمن عبد الله زارع محمد عبد العال سعيد
597. التوحيد نقاده عبد الناصر فهمي مناع نصر حسن أحمد
598. التقوى المدينة شرق  

 

أسيوط (47)

 

 علاء الدين محمود ربيع ياسر عبد الحافظ
599. علي بن أبي طالب المدينة شرق إبراهيم محمد جمعه إيهاب عبد الغفار حسن
600. الهلالي المدينة شرق محمد عمر هاشم مختار عيسي دياب
601. الحق المدينة جنوب مصطفى ربيع أمين أحمد كمال علي
602. الحي القيوم المدينة جنوب بلال علي عبد الرحمن محمود محمد عبد الفتاح
603. الفردوس المدينة جنوب حيدر مصطفى حيدر محمود عبد المعز مرزوق
604. المجذوب المدينة غرب أحمد حسين منصور شعراوي محمد شعبان
605. الأموي المدينة غرب خلف علي عمار سيد محمد سيد
606. المجاهدين المدينة غرب حسن محمد حسن طه مصطفى محمود
607. آل عاشور المدينة شمال خالد شعبان محمد أسامة عوض عبد الله
608. مجمع مكة المدينة شمال مدحت رمضان ثابت شعبان خليفة أحمد
609. عمر مكرم المدينة شمال سيد محمد عبد العزيز جمال عرفة عبد المجيد
610. الجلاب درنكه المركز قبلي مصطفى محمد حسن محمد أحمد فضل
611. الهوايدة مركز قبلي مصطفى محمود علي محمود جميل محمود
612. صديق حسين المركز قبلي محمد خميس محمد أحمد محمد الصادق
613. الحسيبة منقباد المركز بحري محمد سيد عبد العال أحمد إبراهيم أحمد
614. الكبير منقباد المركز بحري حسن محمد أحمد محمد عبد المعز عبد الرحمن
615. تاج الدين المركز بحري خالد سيد خميس أحمد عبد المعز عبد الرحمن
616. الفتح الناصرية الفتح قبلي أحمد عمر كامل محمود أحمد محمد حماد
617. يوسف حسين الفتح قبلي جمال محمد علي مصطفي حسن محمد
618. الحج درديري الفتح بحري خالد سيد إبراهيم أمين نشأت حامد
619. الشيخ سالم الفتح بحري أحمد رجب عبد الرحمن صلاح قدري نصر
620. مسجد ناصر السوق أبنوب خلف عبد الراضي محمود سيد مرزوق عبد الرحيم
621. آل بدوي أبنوب عثمان عيد أحمد حسين أحمد سيد أحمد حسانين
622. آل تمام ساحل سليم حسن أبو زيد صادق محمد حسن يوسف
623. محمد محمود باشا ساحل سليم محمد جمال محمد شبيب عبيد سيد
624. النواصر البداري محمد أحمد محمد محمد تمام علي
625. الشيخ عبد الله البداري محمد عبد الكريم محمد محمود علي بيومي
626. الرحمة البداري محمود حسن محمد محمد عبد المنعم سيد
627. الأستاذ الفرغل أبو تيج عبد العظيم محمود محمد يونس خلف يونس
628. عبد المنعم رياض أبو تيج عمرو عبد الرحيم عبد العال سيد محمد سيد
629. المدينة المنورة الغنايم خالد محمود عبد الله محمد عبد الله محمد
630. الهدايا الغنايم عبد الحميد سيد عبد الحميد سيد عبد الرحيم محمد
631. الرضوان صدفا أحمد رشاد محمد محمد عبد الرحيم علي
632. سليمان فرغلي صدفا أحمد محمد علام سيد سليمان حسين
633. الرحمن المحطة منفلوط محمد هلال محمد سيد سيد حسين علي
634. عثمان بن عفان منفلوط عامر نادي عبد العزيز عبد الرحيم إبراهيم عبد الحفيظ
635. أوده باشا منفلوط مغازي سيد عباس زكريا عثمان عباس
636. عمر بن الخطاب القوصيه شرق أحمد حمدي محمد أحمد محمد محمود محمد
637. عبد المنعم رياض القوصيه شرق أبو بكر سيد محمد صلاح علي محمود
638. سعد مكارم القوصيه غرب أحمد محمد علي محمد إبراهيم أحمد
639. عموم المساجد القوصيه غرب عمر فتحي محمد محمد علي حسن طليبة
640. النصر الكبير ديروط شمال محمد عطية عثمان طه سيد سيد
641. الرحمة ديروط شمال سرحان عبد الله محمد عصام قشتي محمد
642. طوسون أبو جبل ديروط جنوب مصطفى محمود عبد الكريم علاء أحمد محمد
643. الجديد البحري ديروط جنوب أحمد رمضان عبد الكريم عبد السلام محمد عبد السلام
644. القرشية ديروط جنوب أحمد كمال علي نبيل شوقي عبد الجابر
645. عليو  الكبير بني عدي سيد علي عبد لله جمال عبد الإمام خليل
646. أبو عامر بني  عدي مصطفى سيد محمد أحمد عرفة منصور
647. النوايرة أجا  

 

 

الدقهلية (48)

 صادق محمود إبراهيم جمال محمد جمال
648. عمر عدلي أجا علي سعد علي أحمد السيد أبو اليزيد
649. البيلوق أجا أحمد رمضان عكاشة السعيد بدير رمضان
650. السلام بالاوندي أجا عبد القادر إبراهيم عبد القادر خالد سعيد يحي المغربي
651. أبو الفتوح بلقاس أحمد حامد عبد ربه علي عبد النبي السيد
652. قطامش بلقاس محمد يحي محمد صالح إبراهيم صبحي إبراهيم
653. المجمع الإسلامي تمي الأمديد محمد محمد إسماعيل محمد حسين إبراهيم جاد
654. الفقهاء تمي الأمديد حمدي مصطفى أحمد خالد عبد السميع عبد الله
655. عبد الله بن سلام تمي الأمديد صابر محمد السعيد محمد عبد النبي محمد
656. الكبير أبو داوود تمي الأمديد راضي علي محمد أشرف محمد محمود
657. الكبير الجمالية السيد السيد نجم مصطفى مصطفى أبو المجد
658. الكبير الجمالية إبراهيم محمد محمد محمود محمد سليمان
659. الحسيني النجار جمصة سامح محمد محمد السيد عبد الفتاح عبد القادر
660. الكبير بالملعب جمصة سويلم محمد طلبة هاني سعد هلال
661. الجبارنة دكرنس إبراهيم عبد الحميد الشريف طارق سمير محمد العدل
662. الرحمة دكرنس أحمد معوض أحمد سامح عبد الفتاح حسان
663. المهدي السنبلاوين ثروت عبد الستار أحمد عبد الله محمد مصطفى
664. الصحابة السنبلاوين مصباح أحمد محمد أحمد أحمد محمود عبد الرحمن
665. المدينة المنورة السنبلاوين محمد عبد الله حسين محمد محمود سلامة
666. العمري السنبلاوين عفيفي عبد الحي محمد سامي جمال الدين حسن
667. سيدي سالم أبو الفرج شربين أحمد عبد العليم الشربيني عبد الله حمدان صقر
668. الرحمة شربين حمدي أمر الله مصباح محمد عادل محمد
669. أبو دبوس شرق الشحات محمد بدوي أحمد شرف الدين
670. النصر شرق إبراهيم الإسنوي مؤمن إبراهيم فهمي
671. فريد المصري شرق محمد الباز علي الباز إبراهيم محمود طلبة
672. العدل بطناح شرق حسين حامد ناصف محمد فتح الله المتولي زيادة
673. التقوي شرق محمد علي الشربيني محمد إبرهيم السيد
674. الشناوي شرق إيهاب إبراهيم عبد الجواد بهاء عبد البديع المغازي
675. الكبير قو لنجيل شرق ربيع إسماعيل سيد عماد الدين أحمد أبو بكر
676. البازات طلخا محمد صبري إبراهيم محمد علي محمد حبيب
677. غنام طلخا محمد السيد السيد عبد الرحمن صلاح عبد الرحمن
678. سيدي أحمد العيسوي غرب علي السيد علي حسين عبد الفتاح شادي
679. الجمعية الشرعية غرب أحمد طاهر عوض الله محمد محمد غنيم أحمد
680. الشيخ حسانين غرب محمد أحمد إبراهيم أحمد عبد المعبود أحمد
681. الموافي غرب عبد الله أحمد حسن إبراهيم إبراهيم حسن
682. الجمال غرب هاني عبد المعطي عبد الحكيم سعد فتحي سعد
683. سيدي سعد غرب إبراهيم السيد إبراهيم سالم جمال عبد الناصر
684. الأربعين محلة دمنة رمضان محمد حسن شريف زين العابدين
685. آل درويش محلة دمنه صالح مصطفى صالح محمد سلطان المتولي
686. الزارعية المقاطعة باسم مروان العزازي جمال إبراهيم أحمد
687. الكبير المنزلة محمد حسني عبده أحمد ماهر السيد أحمد
688. ابن تميم المنزلة محمد صلاح عبد الرؤف سعد محمد يونس عطية
689. أبي جبهة الكردي منية النصر محمد إبراهيم السيد يحي محمد عبد الرحمن
690. الكبير منية النصر أحمد عبد البديع إبراهيم حسن شحاته عثمان
691. سيدي قاسم ميت غمر محمود المتولي عبادة أيمن فوزي بكر
692. سيدي خضر ميت غمر عماد كامل المتولي إسماعيل محمد أبو النيل
693. الرحمة بصهرجت ميت غمر ناجي حسن مصطفى أشرف محمود عطية
694. الدمياطي نبروه كريم عماد محمد خليل إبراهيم حلمي السعيد
695. المنزلاوي نبروه سعد السيد محمد الزكي سالم محمود عبد العزيز
696. الزهراء غرب مطروح  

 

مطروح (19)

 محمد السيد حسين الصاوي محمد أنور اسماعيل
697. الشبان المسلمين غرب مطروح عبد الهادي محمد ابراهيم محمد عبد المولى سليمان
698. عقبة بن نافع غرب مطروح أسامة عزت عبده الجيار سعيد أحمد شكر
699. علي بن أبي طالب غرب مطروح عاصم عبده رزق حماد محمد إبراهيم القطان
700. الدفراوي غرب مطروح طه لبيب عبد الحميد الوكيل وليد محمد سعد
701. التنعيم غرب مطروح أحمد ابراهيم عبد السلام سامي سالم عبيد
702. المغاربة غرب مطروح عبد اللطيف محمد عبد اللطيف السعيد فوزي بدوي
703. الحاج يونس غرب مطروح عبد الله عبد الحليم جمعة عبد الرشيد أحمد سليم
704. الحرمين غرب مطروح عبد الحكيم حسب الله سلطان محمود جمال مهدي
705. التقوي غرب مطروح كارم انور عبد الغفار محمد عبد العزيز الشعراوي
706. الغفران شرق مطروح أبو المعارف أحمد محمود علي عبد ربه عبد الغفار
707. الصفا ك 7 شرق مطروح عمر عيد عبد الحنيد صبحي سعيد إبراهيم
708. الإفراد شرق مطروح محمود عبد اللطيف محمد صلاح مصطفى شنيشن
709. الكبير شرق مطروح محمد محمد علي الشال سعد إبراهيم الشافعي
710. القرية الحمراء الحمام هيثم محمود محمد الصاوي محمد الصافي عبد الله
711. الكبير سيدي عبد الرحمن العلمين عبد الرحمن محمود سرحان محمد محمود جمعة
712. الكبير الضبعة رشاد عبد الباسط محمد وائل محمد منصور بكر
713. العتيق الحمام حسين عبد الفتاح عبد الواحد عياد حسن ساس
714. الكبير براني نبيل جمعة خميس أحمد سامي يونس
715. الكبير سيوه محمد عبد الله صالح الهرام محمود علي السيد
716. العباسي شبين الكوم  

 

المنوفية(48)

 

 محمد فتحي بدر قطب محمود محمد مرسي
717. الانصاري شبين الكوم محمد الشحات محمد محفوظ محمود خطاب
718. سيدي خميس شبين الكوم عبد الله لطفي الدرس سمير فوزي سلامة
719. المتولي شبين الكوم محمد مصطفي شكر هاني محمد رضوان
720. أبو بكر الصديق شبين الكوم محمدج اسماعيل عبد الهادي محمد السيد عبد الرازق
721. سيدي علي المليجي بين الكوم محمود عبد الحفيظ الشيخ أشرف يوسف النقيب
722. اللمعي تلا توفيق سالمان صبري عبد الباقي علام
723. عز الدين تلا أحمد رمضان حامد محمود فتوح الفرماوي
724. السادات تلا السيد عبد الحميد العسوي محمد حسن الحداد
725. بحبيح / زرقان تلا حسن أبو اليزيد الشوري أحمد عبد الرحمن المسلوت
726. العمري/ البندارية تلا محمد عزت عبد اللطيف مصطفى محمد الفرماوي
727. العمري / زنارة تلا عماد ابراهيم سماحة تامر عبد الباقي عمارة
728. سيدي شبل الشهداء وليد حسانين غانم أحمد محمد القط
729. سيدي سالم/ ساحل الجواير الشهداء محمد رشاد حمودة أحمد سعيد أبو اليزيد
730. العباشي/ دراجيل الشهداء شعبان فتح الله الصباغ سليمان محمود غانم
731. سيدي مسلم/ سلامون قبلي الشهداء أحمد عبد الفتاح عرفة محمد جابر جلبط
732. الدعابسة/جزيرة الحجر الشهداء محمود صديق خلف عبد الله محمد عبد اللطيف
733. الكير/ سرسنا الشهداء أحمد سامي رمضان عصام زكي الفقي
734. زوين منوف عبد الناصر صالح غريب غريب خليفة
735. الأشبكية منوف ابراهيم أحمد زهران محمد جلال سليمان
736. الانصار/ دبركي منوف سليمان عبد الله الحمداني أمين رمضان يونس
737. القبلي/ منشاة سلطان منوف نبيل محمد علي جمال عبد الفتاح طاحون
738. الشهداء/ سدود منوف علي أحمد شرف سمير مرزوق الصعيدي
739. سيدي حجازي إبراهيم منوف مرزوق أبو  العينين الجحش حمادة فتحي مراد
740. الغماري أشمون جمال علي عبد المقصود إبراهيم عبد العاطي النياد
741. خلف / جريس أشمون فيصل كيلاني المهدي مشحوت إبراهيم اسماعيل
742. البرعي أشمون أحمد أنورشديد محمد سعيد جابر
743. بدر/ كفر الغريب أشمون أحمد شوقي اللهلوبي أنور محمد عبد النبي
744. الدوار/ سمادون أشمون باسم رجب الصباغ عبد الفتاح فاروق حمودة
745. العطار/ سبك الباجور رمزي حسن محمد جعفر بيومي حامد أبو موسي
746. الحجازي/تلونة الباجور عزت محمد علي أحمد محمود الشريف
747. حافظ / الباجور الباجور عبد الخالق طه جلال سالم أحمد أبو حسن
748. شهاب الدين الباجور السيد صاحبر المليجي يوسف صبري الهتير
749. آل شاهين الباجور سعيد سعيد أحمد خلاف تامر صافي حما
750. سيدي اسماعيل بركة السبع محمود محمود برغوث محمد محمود القويسني
751. موسي العليمي/شرق بركة اسبع محمود صادق يونس ضياء الدين سليمان
752. عياد/ جنزور بركة اسبع مجدي محمد الجراد أسامة عبد الحميد قاسم
753. عزاز/ شنتنا الحجر بركة اسبع محمد عبد الحميد رمضان سامي إبراهيم علام
754. البحري/ أم صالح بركة اسبع محسن محمد محمود حسن مجدي عبد الحميد عبد العزيز
755. الشرقي/ عرب الرمل قويسنا حسين السيد حسين علي إبراهيم سليمان
756. أبو كليل/ أم خنان قويسنا وليد طه دبور عمرو السيد عبد المقصود
757. سيدي سالم/ بني غربان قويسنا محمود بسيوني علي حسام محمد علي
758. عمارة قويسنا عبد العزيز محمد شاهين أحمد عشماوي زيدان
759. الفردوس قويسنا محمد رفاعي مصيلحي عصام محمد أبو العزم
760. التقوي/ المنطقة السادات أحمد السيد عبد الخالق عبد النبي محمد التليتي
761. الكبير/ كفر داود السادات بدوي محمد حسين محمد اسماعيل الواقع
762. الأوقاف/ الخطاطبة المحطة السادات شعبان صبري درة حسن السيد عياد
763. الأربعين سرس عمرو محمود عبد العظيم إبراهيم صبحي صابر
764. الحسايمة سرس حمادة عبد الحي الحفناوي ميسرة محمد عثمان
765. شرق المدينة المنتزه  

 

الإسكندرية

(48)

 أحمد محمد أبو الوفا علاء محمد مصطفى
766. عمرو بن العاص المنتزه محمد قاسم عبد الخالق محمد السيد مصطفى
767. سيدي بشر المنتزه مرسي محمد حسن خالد عبد الفتاح مصطفى
768. النهضة المنتزه أيمن محمد علي ياسر علي جمعة
769. أبو بكر الصديق المنتزه محمد حسن محمد ريحان عبد العزيز عبد اللطيف
770. الصداقة الرمل محمد شحاتة عبد العظيم عادل مبروك محمد
771. العصفوري الرمل السعيد مصطفي السماحي محمد ثابت محمد
772. خورشيد الرمل محمد حزين محمود علي عبد الجليل السيد
773. عباد الرحمن الرمل عبد الكريم ابراهيم علي محمد محمد قاسم
774. بلال بن رباح الرمل سامي حسن العليان أشرف أبو سعيفة
775. سيدي جابر الشيخ شرق الأمير أحمد يونس يحي اسماعيل فتح الله
776. الشهداء/ مصطف كامل شرق محمد موسي دياب حسين شحاتة محمد
777. نور الإٍسلام شرق محمد غازي حميدة إبراهيم وهبة كامل
778. علي بن أبو طالب شرق السيد عبد المولي عبد الرازق أحمد سعد عبد الحليم
779. أحمد يحي شرق محمد صابر ابراهيم نجاح عبد الرحمن محمد
780. القائد إبراهيم وسط حسام فتح الله طبل عبد الرحمن نصر نصار
781. اولاد الشيخ الجديد وسط عماد الدين عبد الرسول محمد مبروك ناصر
782. الإيمان الخضرة القبلية وسط وليد محمد محمد محمود سعد بيومي
783. القصبجي وسط محمدط عطية بدوي محمود نصر الدين محمد
784. محمد عبده وسط محمد عبد الحميد عبد الوهاب عبد الموجود حسن أحمد
785. رمضان شحاتة الجمرك أحمد عبد الغني محمود مديح سميح السعودي
786. أبو العباس الجمرك سعد عرفة حسن محمد عبد الصبور
787. العمري الجمرك محمد شكري محمود عادل أبو الفتوح محمد
788. المعاوري الجمرك محمود عبد الله بسيوني أيمن محمد حجازي
789. ابن خلدون الجمرك عبد العزيز أحمد عبد العزيز أيمن محمد البرعي
790. عمر بن الخطاب محرم بك ابراهيم السيد حسيب جلال علي مصطفى
791. الكبير اليس2 محرم بك إسلام محمد  مصطفي اسلام أحمد مصطفى
792. ابيس 1/7 محرم بك أحمد حبيب اسماعيل أسامة محمود عبد الغفار
793. سعد الدين غرب محمد خميس ابراهيم ماهر عبد الجواد إبراهيم
794. الميري غرب محمد محمود اسماعيل ضاحي موسي حسن
795. القباري غرب رمضان حسني السيد حمادة حامد كامل
796. سلطان غرب علي محمد عبد المعطي اسماعيل أحمد المرشدي
797. الحديد والصلب العجمي ابراهيم السيد السيد يحي عبد الحميد طه
798. محمد موسي العجمي رفيق موسي محمود صبري حسين محمد
799. الغفران العجمي يوسف رجب عبد الحليم هيثم عبد الرحمن عبد القادر
800. قباء العجمي علي محمد علي محمد عبد الرحمن إبراهيم عبد الحميد
801. السلام عبد القادر عامرية أول أبو بكر ماهر مختار عبد الرحمن احمد السيد
802. الاخلاص العامرية عامرية أول شعبان طاهر عبد الحكيم هاني إبراهيم احمد
803. الكبير قرية حارس عامرية أول منصورعبد القادر منصور عبد الحميد عبد العزيز
804. العاملين /الناصرية القديمة عامرية ثان محمد حسين عبيد عبد الله عادل الصاوي
805. الجلاء عامرية ثان هادي ابراهيم عبد العزيز محمد محمد السيد
806. التوحيد / الناصرية عامرية ثان محمد حمدي عوض عبد الرحمن محمد أحمد
807. الكير/ الجزائر عامرية ثان أحمد رجب عبد الله محمد شعبان السيد
808. العتيق برج العرب عمر محمد أحمد السيد دسوقي عيد محمد العقدة
809. الكبير/ البرج القديم برج العرب حسن عبد المقصود سلام مصطفى محمود عبد المجيد
810. الكير/ بهيج برج العرب هاني عبد الهادي فرج أيمن علي محمد سلامة
811. الرحمن /مساكن المنخفض برج العرب أيمن أحمد خليفة حسن عبد الله محمد
812. الكبير قابيس محرم بك حسام رمضان عبد الستار محمود عبد الفتاح طلبه
813. الكبير طيبة عمرية أول محمود علي حميدة أشرف مصطفى أحمد
814. العرفاني ملوي  

 

المنيا (48)

 محمود جاد محمود محمد مصطفى عبد الفضيل
815. اليوسفي ملوي عز الدين عبد المعتمد محمد مصطفى شعبان كامل
816. الجسطيني ملوي عمر رمضان هاشم رجب فوزي محمد
817. الشيخ محروس ملوي نادي عبد العليم عبد المالك علي مصطفى عبدالهادي
818. النصر ملوي ياسر ربيع عثمان إبراهيم رشدي عبد الرحمن
819. الري ملوي محمود عبد الرحيم علي حمادة محمد سقاو
820. الرحمن ملوي غنيم عزت محمد يوسف شحاتة عبد
821. متولي عبد المقصود أبو قرقاص طارق صلاح عبد العظيم معروف فيض اسماعيل
822. الأوقاف الغربي أبو قرقاص محمود حسانين عوض محمد سعد كامل
823. المركز الطبي أبو قرقاص مؤمن حسن بكر إبراهيم سيد عبد الوهاب
824. فهمي عبد العال منقطين مصطفي محمد عبد العليم محمود محمد كامل
825. عبد الجواد سالم سمالوط علي رمضان أحمد خالد محمد عبد الله
826. المعهد الديني سمالوط محمد عزمي أنور وجيه أحمد حسانين
827. المعصرة الغربي سمالوط مختار محمد رجب مصطفى محمد رجب
828. الكبير حلوة علاء الدين عبد العليم عثمان أحمد محمد عبد الظاهر
829. أبو العلا مغاغة حسام عيد محمد السيد رجب شحاتة محمود
830. قاسم المصري مغاغة رفعت محمد الصغير طه مكرم أبو زيد
831. دياب مغاغة طه حسن كامل محمود أحمد عبد الغني
832. البرهان مغاغة عبد  الرحمن خلف سعد حسام محمد حسن
833. علي المصري المنيا القديمة أحمد علي نصر إيهاب أحمد عبد العزيز
834. شادي الجديد المنيا القديمة محمود محمود اسماعيل إبراهيم احمد جارحي
835. الجهاد المنيا الجديدة محمود عبد الحميد حسن مصطفى محمد عبد الصالحين
836. الفولي المنيا الجديدة يحي محمد عيسى صلاح رجب أحمد
837. صلاح الدين المنيا الجديدة أسامه ربيع عبد النعيم أحمد شعراوي توفيق
838. الموقف صندفا أحمد عيد مسعد عبد الله بشير مسعود
839. التقوي صندفا ناجح رجب شعبان عبد الرحمن محمد حسين
840. صلاح الين مطاي محمد جمال عبد الوهاب محمد عبد اللطيف إبراهيم
841. أبو بكر مطاي كامل صالح كامل محمد فتحي حجاج
842. حسام اشرقي بني مزار جمعه مختار عبد الحميد محمد سعيد عبد الظاهر
843. حسام الغربي بني مزار رمضان على محمد إبراهيم محمد حسن
844. الشافعي بني مزار الحسيني صلاح علي أحمد محمد عبد العزيز
845. الكبير أبو يعقوب صفط الخمار محمود حسين سيد هشام عبد المطلب عبد الغني
846. حسن سليمان بني عبيد عبد الرحمن محمد عبد الله شريف محمد فولي
847. اليوسفي/ منتوب بني عبيد معدن فتحي علي ربيع محمد عبد البر
848. الجمعية الخيرية بني عبيد محمود عبد الكريم إبراهيم علي مسامح محمود
849. الفتح الإسٍلامي دير مواس اسماعيل محمد العربي جلال حمدي عبد التواب
850. المجاهدين دير مواس علاء بدر محمد محمود صابر سيد
851. الكبير دير مواس محمود أحمد عبد الباقي بدر عبد العزيز محمد
852. النصر دلجا مؤمن أمين علي محمد رجب علي
853. القاضي دلجا أحمد جمال علي محمود عبد اللاه عبد الله
854. الكبير أباظة دلجا أحمد كمال أحمد محمد زكي سليم
855. العلاقة دروة سعد حمدي سعد أحمد خليفة عبد الله
856. عبد الباقي حسن دروة ناجي كامل ناجي أبو الوفا سعد عبدالعزيز
857. الكبير دروة شعيب عبد الرحمن عبد الغفار محمد طه ناجي عبد
858. محمد متولي دروة مصطفى نبيل عبد الجيد عمرو وفقي زكي فوزي
859. عمر بن عبد العزيز برطباط محمد سيف محمد صلاح فاو محمد
860. الحاج عدوي العدوة شعبان عبد المنعم حافظ مصطفى حسن حسين
861. السلام العدوة محمد خليفه إبراهيم حمادة رجب محمد
862. القايات الشيخ مسعود جمال منصور محمد عيد علي أحمد
863. العباس شرق  

 

بور سعيد (19)

 

 د. إسماعيل محمد علي محمد علي ربيع عشري
864. التوفيقي الشرق السيد محمد محمد محمد محمد إبراهيم
865. الرحمة الشرق نوح سليمان علي سليمان محمد أحمد عبد الحميد يوسف
866. سيدنا حمزة الشرق أحمد أحمد علي أحمد محمد مصطفى كامل كه
867. المجمع الإسلامي/ بور فؤاد الشرق محمد حمدين محمود عبد الله جاد أحمد الإمام
868. علوان الشرق أحمد عبد السلام محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم
869. الإيمان الكبير الشرق السيد عبد الرازق إبراهيم محمد صلاح فرج علي
870. الصالح الضواحي محمد الشحات مصطفى محمود خيري السيد
871. الرزاق الضواحي أحمد أبو المعاطي محمود عماد أحمد فراج
872. مريم القطرية الضواحي عبد الله أسامة عبد الحفيظ السيد محمد حسن سليم
873. السيدة زينب الضواحي محمد محمود جاد بركات علاء عبد اللطيف محمد
874. السمحاء الضواحي محمود محمد محمد عبد أمير حسن صالح يعقوب
875. صالح سليم الضواحي السيد محمد أبو المعاطي محمد عبد الوهاب حجازي
876. الزهراء زهور الضواحي محمد بكر رمضان رمضان إسلام عبد الرازق صالح
877. سرحان مبارك الضواحي أحمد صبري عبده عبده أحمد فتحي عبد الله
878. بلال الكبير الضواحي أحمد عبد الراضي أبو المجد أشرف عبده محمود
879. الحسن ب 5000 الضواحي أحمد السيد السعيد السيد عبد الصمد فهمي أبو العينين
880. أم القري الضواحي أحمد السيد محمد أحمد عبد الوهاب مصباح عبد الوهاب
881. القدوس الضواحي عبد الرحمن محمد محمود محمد  أحمد علي حامد
882. الصمد الضواحي محمود عمر حسن محمد البيومي أبو العطا
883. دلائل الخيرات بندر ثان  

 

الفيوم (48)

 أحمد رمضان ثابت يحي محمد محمد شعبان
884. المسجد الكبير أطسا شرق مصطفى شعبان عبد الفتاح أحمد محمد رمضان
885. المسجد الكبير بسيلا إدارة شمال بدر جمعه كامل حسن شعبان السيد
886. النصر طامية أول محمود محمد عبد الظاهر رمضان فرج محمد
887. المسجد الكبير بهوارة ادارة جنوب أحمد عبد الواحد رمضان رجب محمد يونس
888. مسجد أبو عش إدارة جنوب حسين أحمد محمود حسين فخري أمين
889. دار الرماد الشرقي بندر أول أيمن شعبان ربيع بدوي علي محمود
890. ناصر الكبير بندر أول د. محمد أحمد محمد محمود أحمد حسن
891. الغرباء بندر أول محمد رمضان سيد شعراوي رمضان عطية
892. روضة الفرقان بندر ثان عبد الحليم ربيع عبد الحليم عيد حجاج محمد
893. الرحمة دمشقين شمال نبيل روبي محمد خميس جمال عبد الفتاح محمد
894. عمر بن الخطاب شمال جمال بكري محمد أشرف جمعة عبد الحليم
895. إمبابي جنوب أشرف عبد الحميد قرني عاشور رمضان جمعة
896. النور المحمدي طامية أول محمود أحمد عبد القادر رمضان محمد مرسي
897. الشواكر طامية أول عزت منصور محمد عويس محمد عويس
898. عبد العزيز الجزار الشواشنة محمد السيد بريك علي جمعة محمود
899. الأخوة الشرقي الشواشنة السيد فيصل محمد عمار محمد عبد التواب
900. والي ميزار الشواشنة محمد عبد الواحد علي إيهاب خطيب محمد
901. الشيخ علي فيديمين علي كمال مخيمر محمد علي عبد الله
902. المسجد الكبير فيديمين مدحت أحمد محمد محمد حسن محمد
903. السلام فيديمين أحمد حسين محمد شحات عمرو خميس فؤاد
904. الراضي سنورس أول محمد السيد اسماعيل علي خطيب عبد العليم
905. أبو طاقية سنورس أول حماده سيد جمعه عبد الرحمن عبد الله إمام
906. بدر سنورس ثالث جمال ربيع أمين شعبان رجب محمد
907. المركز الإسلامي سنورس ثالث جمعة ربيع محمد محمد عبد الله عبد العظيم
908. الشيخ علي اطسا شرق حسن حماد رياض عبد الله محمد عبد الرحمن
909. والي الجندي اطسا شرق أحمد عبد الله عاشور شعبان محمد كامل
910. عزام ابشواي محمد السيد عبد العزيز أحمد عبد الله شعبان
911. الأخوة ابشواي محمد إبراهيم علي حمدي توفيق عزيز
912. التحرير اطسا غرب حسن أحمد هلباوي سامح سيد عبد الباقي
913. فرح شعت اطسا غرب مصطفى عبد العظيم خليل رمضان عبد الفتاح محمود
914. العتيق اطسا غرب أحمد السيد محمود مصطفى عبد  الله  محمد
915. الهداية العجميين أحمد محمد عبد المجيد باسم أحمد عبد السلام
916. الوحدة المحلية العجميين مصطفى أحمد محمود رمضان عبد الله محمد
917. عباد الرحمن النصارية العجميين عبد الله السيد عبد الباري سيد عجمي محمد
918. الرحمن –المدينة الصناعية طامية ثان طارق يحي شعبان عيد عزت عويس
919. الكبير قصر رشوان طامية ثان محمد محمود عبد الظاهر حمدي ربيع عبد الله
920. علي مفتاح المعصرة طامية ثان محمود عزت عويس عمر عبد الناصر يحي
921. الإبياري بالحامولي يوسف الصديق محمد محمد يوسف أيمن محمد محمد
922. التعيلب شعلان يوسف الصديق محمود جلال محمد مرعي عبد الحميد عبد الغني
923. المسجد الكبير سنورس أول علي صلاح عبد العزيز حسين عويس محمد
924. المرداني سنورس ثان ناصر روبي يوسف سلامة علي يونس
925. ناصر سنورس ثان أحمد السيد شافعي محمد ربيع عبد التواب
926. المداكرة سنورس ثان ياسر محمد أحمد جمعة عبد المهدي
927. والي ميزار يوسف الصديق محمد عبد الواحد علي أحمد رشاد علي إبراهيم
928. سعداوي الفرق رجب محمد حافظ محمود محمد أمين
929. العمدة الفرق محمود محمد عبد الستار أحمد شعبان عبد المنعم
930. الفتح الفرق خالد عطا الله حسني أحمد عبد الرحمن جمعة
931. عبد الله وهبي بندر ثان أحمد يحي نجيب جمعة عبد الفتاح محمد
932. المرور العريش  

 

شمال سيناء(20)

 أحمد البكري معوض علي علي السيد الشريف
933. التعمير بئر العبد محمد سلامه محمد التهامي محمود محمد
934. المجمع الإسلامي المساعيد -العريش أشرف سامي سلمان الصباحي محمدالصباحي
935. أبو بكر الصديق العريش محمد عبد المتعال إبراهيم السيد سعيد السيد متولي
936. الكوثر الشيخ زويد أيمن شبل إبراهيم إبراهيم محمود محمد
937. التعمير الخربة بئر العبد محمود محمد السيد محمد صبري الششتاوي
938. المحطة بئر العبد صالح مهدي الجوهري إسلام أحمد عبد اللطيف
939. الرحمن الحسنة محمود مصطفى محمود عصام محمد عبد الهادي
940. المنبطح القسيمة إبراهيم الدسوقي عطيه وليد أحمد أبو الحديد
941. الرفاعي العريش محمود فاضل عبد الفضيل محمد إبراهيم محمد
942. أم القري العريش هاني اسماعيل عوض سعد عمر سعيد محمد
943. الجمعية تحفيظ القرآن العريش رمضان جوده معوض خميس حمدي أحمد
944. مجمع الزهور الإسلامي العريش محمد السيد عوض الله محمد الكيلاني محمد
945. الحمايدة الشيخ زويد عبد الجيد محمد عبد الجيد وائل علي عبد المحسن
946. أبو بكر الصديق بئر العبد إبراهيم السيد اسماعيل محمد جمال عبد اللطيف
947. الرحمة رابعة رمانة محمد فتح الله محمد محمد ممدوح نظيم
948. بالوظة رمانة هيثم محمد محمد علي محمد علوي اليمني أحمد
949. الكبير جفجافة الحسنة محمود السيد منصور مجاهد وحيد مجاهد
950. الكبير نخل محمد عبد الوهاب السيد محمود سعيد محمود
951. الكبير الزقازيق غرب  

 

الشرقية (49)

 محمد خيري عطيه محمد عثمان عبد الله
952. علي أغا الزقازيق غرب زكي رضا جوده إبراهيم أحمد إبراهيم
953. عبد العزيز حجازي الزقازيق شرق عبد الله منصور فؤاد فوزي عطوه إسماعيل
954. أبو خليل الزقازيق شرق محمد عبد الرحمن السيد أحمد إبراهيم محمد
955. الجندي القنايات شحته محمد السيد ياسر محمد أنور بدوي
956. النصر القنايات عبد المنعم حسن فوده ناصر عبد الأعلى عطية
957. الطاهرات بليس أحمد علي محمد علي عمر عبد العظيم محمود
958. د/عبد الحليم محمود بلبيس محمود أحمد عبد الرحمن جلال عبد الحميد محمد
959. العباس بن عبد المطلب انشاص الرمل مؤمن سعيد خفاجه محمد جمال سعد
960. الدراوشة انشاص الرمل أحمد صبحي محمود محمد محمد أحمد سويلم
961. أبو خضرة شبرا النخلة محمد كمال السيد هاني محمد حسن محمد
962. عمر بن الخطاب العاشر رمن رمضان د . حسن وتد ياسر محمود محمد مهنا
963. العشيرة المحمدية العاشر من رمضان محمد عبد الله محمود أحمد عبد العال
964. مصطفى سرمد منيا القمح محمد عبد الغني عبد السلام محمد محمد عبد الله
965. الشلبي منيا القمح أحمد عبد الحميد بدوي علي الشحات علي زيد
966. مصعب بن عمير العزيزية السيد حامد عبد الرحمن محمد علي السيد محمود
967. الفتح العزيزية د.محمد إبراهيم شحاته سالم بيومي سالم محمود
968. النصر الجديد ديرب نجم حمدي محمد مجاهد عادل عبد الرحيم عبد العاطي
969. مجمع التوحيد ديرب نجم أحمد عوض عبد  الحميد أحمد خيري عبد الحق
970. عبد ربه صافور عبد العزيز رمضان محمد إبراهيم محمد محمد
971. صلاح الدين كفر صقر شريف عبد المنعم محمد أحمد محمد يوسف
972. السلام كفر صقر السيد محمد معوض مكاوي حسين أحمد
973. الشيخ النجدي أبو كبير شرق أحمد محمود عبد الحميد علي محمد علي محمد
974. الملكين تاراك محمد شهيد سيد أحمد طارق محمد محمد
975. الشيخ أبو حماد أبو حماد جنوب أحمد السيد عبد الهادي عبد الله كامل عبد الحفيظ
976. النصر أبو حماد جنوب فتح الله عيسى غريب محمد إسماعيل محمد
977. أبو العلا حسان أبو حماد شمال عمر عبد الحميد عبد الدايم علي الشحات عبد العليم
978. أبو بكر الصديق القرين محمد عبد اللطيف مهدي أيمن حسيني عطية سليم
979. النصر أبو كبير غرب محمد السيد محمد السيد محمد عبده الرازق
980. الشرقي أبو كير غرب أحمد شوقي عبد الله محمد السيد متولي
981. جمال عبد الناصر الرحمانية إبراهيم السيد عبد الدايم محمد السيد منصور
982. العلاوية بردين أحمد نور الدين محمد عيسى أحمد عيسى أحمد
983. الشبلي منيا القمح محمود محمد أحمد مكاوي علي الشحات علي زيد
984. سيدي سكران مشتول أحمد عبد الفتاح محمد محمود رفعت رضا
985. أبو ذقن الإبراهيمية نبيل محمود طه أحمد علي أحمد
986. ستيته نصار الإبراهيمية سعيد السيد محمد أحمد محمد أحمد عطية
987. الحاجة أمينة ههيا أشرف عبد اللطيف عثمان أيمن عادل محمد
988. مسجد أبو حماده ههيا إسلام محمد محمد السيد محمد محمد عثمان
989. العيدروس فاقوس الأول عادل السيد عبد المطلب عبد الله عطيه حسن
990. المجيدي فاقوس الأول محمود صلاح الدين محمود خليل محمد
991. أبو حجازي فاقوس الثانية أحمد عبد العاطي متولي أحمد محمد عبد الرزاق
992. القطري فاقوس الثانية عبد الرؤف فتحي عبد الرحمن سالم محمد سالم
993. شرف الدين النمروط محمد علام هاشم محمد محمود السيد
994. الهواوشه النمروط وائل محمد عبد الله حسن محمد سالم
995. الكبير عرب درويش أحمد علي عطيه محمد إبراهيم إبراهيم
996. الكبير منشية أبو عمر محمود علي بسيوني النقراشي محمود سلامه
997. النصر سواري أبو كبير غرب محمود عيسى محمود متولى الشحات متولى
998. الغروري شرق أبو كبير همام عطوه السيد أحمد السيد شوقي صابر
999. حي المستشفى أولاد صقر محمد جمعه حسن محمد منصور محمد
1000. طيبه صان الحجر أحمد علاء الدين سباعي رمضان رمضان الحنفي

 


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