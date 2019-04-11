انفجار خط مياه يغرق شوارع المحلة فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

شهدت منطقة طلعت حرب التابعة لحى أول المحلة بمحافظة الغربية، انفجار خط مياه شرب بقطر ١٢ بوصة، وتسببت المياه فى غرق الشوارع.

انتقل المهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، والمحاسب مسعد داوود رئيس حى أول المحلة، والمهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، وتم غلق المحابس، والدفع بسيارات الكسح لشفط المياه.

ووجه رئيس المدينة بالدفع بعدد إضافى من سيارات شفط المياه لرفع المياه من المنطقة وسرعة إنجاز أعمال إصلاح الماسورة، تمهيدا لإعادة توصيل المياه للمنطقة.